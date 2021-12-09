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Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль

Уряд пропонує посилити відповідальність публічних осіб за заперечення збройної агресії Росії проти України.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Сьогодні ми підтримали два законопроєкти, які стосуються національної безпеки нашої держави. Вони передбачають зміни в адміністративний кодекс щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України, за спроби легітимізувати окупацію наших територій", - зазначив прем'єр.

За його словами, закон стосуватиметься саме політичних діячів.

"Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу", - додав він.

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За публічне заперечення агресії та окупації, а також спроб Російської Федерації легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України накладатимуть штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, за повторне заперечення - від 34 до 51 тисячі гривень.

Суб’єктами правопорушень у цій статті є "національні та іноземні публічні діячі, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущі особи".

Відповідно до законопроєкту, публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України та спроб легалізувати й легітимізувати анексію частини території України визнається наругою над жертвами агресивної війни проти України, приниженням гідності Українського народу, є протиправним і несе за собою правові наслідки.

Документом пропонується визначити, що під публічним запереченням агресії та окупації варто розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення або графічне зображення тимчасово окупованих територій Криму в межах державного кордону іноземної держави чи як окремого суб'єкта поза державним кордоном України.

Під публічним запереченням спроб Росії легалізувати та легітимізувати анексію варто розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш ніж однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Росії та її посадових осіб, із наданням юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади РФ щодо окупованої території після 20 лютого 2014 року.

Зазначається, що такі публічні заперечення здійснюються переважно в пресі, на радіо, телебаченні, або із застосуванням інших засобів масової інформації, поширюються через мережі інтернет, або із застосуванням інших способів телекомунікаційного зв'язку, публічних виступів, демонстрацій у громадських місцях плакатів, слоганів, інших творів, а також розповсюдження листівок або інших друкованих матеріалів.

Відповідно до проєкту документа, особи, які винні у порушенні цих норм, нестимуть відповідальність, передбачену законодавством.

Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Потрібен закон про колаборантів.
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09.12.2021 13:46
+12
шо и Зелю того посодют!
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09.12.2021 13:47
+11
за цим законом тре було б посадити 90% з 73-квартальних дебілів.
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09.12.2021 13:53
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Потрібен закон про колаборантів.
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09.12.2021 13:46 Відповісти
і в цьому Законі поняття "колаборант" замінити на більш точне "********"
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09.12.2021 13:55 Відповісти
узагальнюю правки до нового Закону:

1. Потрібен закон про колаборантів.
2. В цьому Законі поняття "колаборант" замінити на більш точне "********"

резолюція Хунти "Підтримати!"
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09.12.2021 14:15 Відповісти
любитeль "русского мира" бiльш широкe - цe i путiнолюб i запeрeчувач нападу рашки на Украiну i хабарник i антимовник ...
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09.12.2021 15:47 Відповісти
ну хоч щось
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09.12.2021 14:32 Відповісти
через ВР не пройдет: 90% слуг урода + *опоблок та коломойско-вилкуловские попадут под єтот закон. Да и сам зеЛох фошорный, включая его шоблу с ермаком\татаровым и т.д. - тоже.
достаточно вспомнить: "расейская армия НЕ наступает, а стоит на границе - просто эту границу продвигает вперед!"(с)зеленский
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09.12.2021 15:51 Відповісти
куда пропал кандидат наук ?
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Он стоит в очереди за Докторской
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09.12.2021 14:11 Відповісти
шо и Зелю того посодют!
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09.12.2021 13:47 Відповісти
Повинні. Воно казало шо потрібно ще розібратись хто там стріляє.
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09.12.2021 13:54 Відповісти
та й його "расейская армия НЕ наступает, а стоит на границе - просто эту границу продвигает вперед!"(с)зеленский
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09.12.2021 15:52 Відповісти
"Кабмін ініціює посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії РФ проти України, - Шмигаль" - СриГаль вже 109ККУ має, вирішив ще "дозаправитись" цензурою? Ну осиновий кіл йому гарантовано.
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09.12.2021 13:48 Відповісти
зеленского таки пасодют.
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09.12.2021 13:52 Відповісти
Ленке треба починати сухарі сушити !!)))
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09.12.2021 13:56 Відповісти
за цим законом тре було б посадити 90% з 73-квартальних дебілів.
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09.12.2021 13:53 Відповісти
Цікаво ,яким чином можливо посилити те ,чого нема ,тобто відповідальності !!!)))
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09.12.2021 13:55 Відповісти
О!
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09.12.2021 14:00 Відповісти
чому ******** нічого не ініціює для іншої категорії публічних осіб - артистів та спортсменів?
Ці люди теж мають вплив на суспільство, виступають під прапором нашої країни, то за логікою вони ПОВИННІ мати читку громадянську позицію.
Але зроузміло, що у цьому випадку багато "артистів" с сумнозвісних серіялів гундосика, а також "православноударєньія" боксмайстри почнуть бекати про те, що "мистецтво та спорт по-за політикою"..
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09.12.2021 13:55 Відповісти
Є ще затяті звіздоболи -журнаГлісти !!!)))
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Эти законопроекты близнецы-братья закона об олигархах. И направлены против таких как Бутусов, ну и само собой Пороха.
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09.12.2021 14:11 Відповісти
Зажопники це заперечують.
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09.12.2021 13:56 Відповісти
як повітря потрібен Україні закон(дуже суворий)про колоборантів!!!!
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Як повітря Україні потрібна реальна українська державна влада !!! Без реальної державної влади жодні закони не працюють !!)))
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09.12.2021 14:01 Відповісти
Моргенштен убежал из России и записал новый трек
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09.12.2021 13:58 Відповісти
Кремлівські гниди почвають себе в Україні ,як в рідній хаті ,вільно та комфортно !!!)))
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09.12.2021 13:59 Відповісти
але вже не так вільно як при Порошенку.
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09.12.2021 14:46 Відповісти
Побалакали та й годі ! Ніхто нікого не буде садить!
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09.12.2021 14:01 Відповісти
ППР !!!))
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09.12.2021 14:02 Відповісти
Йшов 8-мий рік російсько-української війни .
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Давно пора не в фейсбучиках гнєвно асуждать, а звиздануло якесь мурло про "братовбивчу" війну - сплатило 170.000 штрафу.
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Краще з обушком в уранову копальню чи гранкар"єр, за миску баланди !!!)))
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09.12.2021 14:05 Відповісти
Зеля, теперь за "ту сторону" будут давать лет десять...
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09.12.2021 14:04 Відповісти
Зелі можна! Він "верховний головнокомандувач" !
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09.12.2021 14:20 Відповісти
"закон стосуватиметься саме політичних діячів" пропоную внести правки в законопроект і додати ще журналістів та блогерів (пропагандистів). Шарія судити і подати в інтерпол в розшук. Бо ця наволоч на Цимбалюка заяву накатала в суд РФ за "разжиганіє нєнавісті к рускім".
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09.12.2021 14:09 Відповісти
Так тоді судити будуть тільки журналістів. Почнуть з Бутусова.
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09.12.2021 14:22 Відповісти
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09.12.2021 14:13 Відповісти
"Кричали женщини:ура!И в воздух чепчики бросали!" !!!)))
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09.12.2021 14:19 Відповісти
Мертвечука на осину? Шуфрича? Всю опзж?😳
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09.12.2021 14:26 Відповісти
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09.12.2021 14:32 Відповісти
Кабмин инициирует усиление ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. -Очередное кукареканье Шмыгаля. Коломойский: на Донбассе внутренний конфликт, а российские войска «выполняют там интернациональный долг». Зеленский назвал террористов "ДНР" и "ЛНР" повстанцами . "Агент КГБ (Рабинович) по кличке "Жолудь",судимый на 14 лет, а теперь популярный политик в Украине". Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР"."Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву". Рабинович надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" . Фашисты по Рабиновичу-украинцы. Рабинович надеется освободить Украину от украинцев.
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09.12.2021 14:33 Відповісти
Лена Бондаренко напрягла свои губищи...
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09.12.2021 14:51 Відповісти
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09.12.2021 16:39 Відповісти
Надобно и тех, кто торгует, штрафовать.
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09.12.2021 14:52 Відповісти
а як на рахунок зачинити кордон, перервати транспортне сполучення, припинити бізнеси, дипломатичні стосунки і таке інше, оголосити війну в кінці кінців? а то якось "ви не розуміете, це інше"
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09.12.2021 14:52 Відповісти
А использование военной авиации для перевозки всякой сРани для приватных пьянок на госдаче считается "отрицанием войны с паРашей"? Это преступное разбазаривание денег и использование служебного положения грозит Зеленскому, его чиновникам, армейским послушным шестёркам, отдавшим военный вертолёт для личного использования во время войны , тюремным сроком на долгие годы?
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09.12.2021 14:55 Відповісти
Да с этим опоздали почти на 8 лет...
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09.12.2021 14:55 Відповісти
А як же мамай і всяка проросійська наволоч як ; медвечук ,ківа ,кузьмін ,рабінович ,бужанський ,мураєв,новінський та інша шваль чи мають вони право бути в ВР і бути мерами міст.
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09.12.2021 15:37 Відповісти
Закон нужен!Про коллаборант!
рано или поздно он будет!
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09.12.2021 16:08 Відповісти
Після висловлювань так званих "публічних" хмирів негативу проти держави - вони автоматично повинні ставати непублічними. Адмінвідповідальності за їхні висловлювання замінити на кримінальну відповідальність з великими термінами відбування покарання.
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09.12.2021 16:12 Відповісти
И что значит каких-то жалких 17 килогривен для каломойского, медведчука или любого депутана опэзэжиста???? А вот если будут от 1 млн до 3 млн вечно зеленых, то тогда некоторые из них задумаются, прежде чем нести свою хрень с голубых экранов. Разумеется, при повторном случае- срок от 2 до 5, без права выхода по УДО.))
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09.12.2021 16:27 Відповісти
Рф агрессор, априори! Однако, искоренение и преследование инакомыслия, по мнению г.Шмыгаля, это не цензура и не диктатура! ...Его наратив понятен - больше всего о свободе кричат надсмотрщики рабов! Еще от А. Пушкина известно-(с) "...Зачем стадам дары свободы? Их должно резать, или стричь! В наследством ж им из рода в роды-ярмо с гремучкою и бичь..." Запреты книг, творчества неугодных авторов, глоссарии...И это демократия 21 века в реализицации "Зе!" и его апологетов...
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09.12.2021 16:28 Відповісти
Можеш розслабитись, це повідомлення з його телеграму було видалено. Мабудь Шмигаль трохи забув, що він не на Цензорі.
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09.12.2021 17:31 Відповісти
Що то значить " в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Росії " ? І чому таке незначне "покарання " ? Джерело: https://censor.net/ua/n3304258 КИВА, МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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09.12.2021 20:08 Відповісти
 
 