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Новини
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Уряд створив урядову комісію з техрозслідування смертельної ДТП на Чернігівщині

Уряд створив урядову комісію з техрозслідування смертельної ДТП на Чернігівщині

Кабінет Міністрів створив урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 грудня у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Головою цієї комісії визначено заступника міністра інфраструктури Мустафу-Масі Найєма.

Згідно з документом, урядова комісія має до 31 січня 2022 року подати звіт щодо розслідування причин аварії.

Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Водієві вантажівки повідомлено про підозру.

Читайте: ДТП із 13-ма загиблими під Черніговом: водієві вантажівки повідомлено про підозру

Автор: 

ДТП (4465) Кабмін (14065) розслідування (2267) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+1
дорогу посипати сіллю і піском вчасно треба а не розслідувати ...зарплати дайте хоч 40 відсотків своїх людям і тоді питайте вимагайтте розслідуйте...тоді і вас не потрібно буде точно неробів
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09.12.2021 14:01
+1
Да, Мустафа знатный транспортник.
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09.12.2021 14:08
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Схоже на те, що готують "базу" для виправдання повернення до техоглядів Згадався Мазурок, що розстріляв покидьків, які корчили з себе "ковбоїв". Там мало не впродовж тижня охоронам всіх рівнів надали такі права, які вони в принципі не повинні мати.
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09.12.2021 13:55 Відповісти
При совкі вже був "техогляд",і що? Таке бабло також мимо проходило і падало на кишені гайців.Перевірили автомобіль,А він в ямку вискочив,шарова застукала і що? А нічого!!! Так і їздили деякі до чергового техогляду!
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09.12.2021 13:56 Відповісти
А смысл? Вы же не верите в нити пространства -времени? В нитке вы провернете любой объект.....в любую сторону, и на встречку тоже. И те кто это делают документально, собственноручно в деталях, скрупулезно для своих же это написали. Вам только это писание попало случайно....и смысл ваших комиссий все равно бесполезен.
Вы не верите в гравитационную динамику, вы как бараны смотрите на пирамиды и ищете там.....засохшие скелеты.
Не тужитесь, вам это все равно не понять! Аварии будут и дальше и масштабнее.......
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09.12.2021 13:56 Відповісти
Так я не понял, ачо, фура и маршрутка техосмотр не проводили? Не может быть, обязаны жыж!

Или не помогает техосмотр? Ась?
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09.12.2021 13:57 Відповісти
ну як можe пeрeроблeна з грузовоi у пасажирську машина проходити огляд - самe "грузова як пасажирська" звучить як нe допуск взагалi до тeхогляду. ну ц так тeорeтичний вiдступ вiд рeальностi.
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09.12.2021 15:42 Відповісти
Может. Если сертифицирована. Вот целый заводик этим занимается:
https://www.youtube.com/watch?v=8v6k0dNRk-o видео
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09.12.2021 16:11 Відповісти
а який процeнт сeртифкованих а який сам-склeпав?
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09.12.2021 16:26 Відповісти
У полиции поинтересуйтесь - может ли на маршрут выйти сам склепал без техосмотра.
Я на это какбы в самом верху и намекнул.
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09.12.2021 16:33 Відповісти
дорогу посипати сіллю і піском вчасно треба а не розслідувати ...зарплати дайте хоч 40 відсотків своїх людям і тоді питайте вимагайтте розслідуйте...тоді і вас не потрібно буде точно неробів
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09.12.2021 14:01 Відповісти
а коли в асфальтi колi асфальтнi то хоч чисть хоч посипай вони стануть причиною заносу aбо на зустрiчну або совсiм з дороги.
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09.12.2021 15:44 Відповісти
Да, Мустафа знатный транспортник.
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09.12.2021 14:08 Відповісти
У свій час,при совкі,водії проходили медогляд кожен ранок,перед виїздом.І стількох бачив як після "завітного штампика в путьовку" зразу бігли до машин,там наливали грам по 50-100 і в рейс.
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09.12.2021 14:37 Відповісти
 
 