Уряд створив урядову комісію з техрозслідування смертельної ДТП на Чернігівщині
Кабінет Міністрів створив урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 грудня у Чернігівській області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Головою цієї комісії визначено заступника міністра інфраструктури Мустафу-Масі Найєма.
Згідно з документом, урядова комісія має до 31 січня 2022 року подати звіт щодо розслідування причин аварії.
Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.
На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.
Водієві вантажівки повідомлено про підозру.
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Вы не верите в гравитационную динамику, вы как бараны смотрите на пирамиды и ищете там.....засохшие скелеты.
Не тужитесь, вам это все равно не понять! Аварии будут и дальше и масштабнее.......
Или не помогает техосмотр? Ась?
https://www.youtube.com/watch?v=8v6k0dNRk-o видео
Я на это какбы в самом верху и намекнул.