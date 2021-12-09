Уряд створив урядову комісію з техрозслідування смертельної ДТП на Чернігівщині

Кабінет Міністрів створив урядову комісію з технічного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 грудня у Чернігівській області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Головою цієї комісії визначено заступника міністра інфраструктури Мустафу-Масі Найєма.

Згідно з документом, урядова комісія має до 31 січня 2022 року подати звіт щодо розслідування причин аварії.

Нагадаємо, що 7 грудня близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрили в обох напрямках. Поліція перенаправила транспортні потоки на об’їзний шлях через Городню та Сновськ. Нормальне функціонування траси було відновлено о 19.45 після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Водієві вантажівки повідомлено про підозру.

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