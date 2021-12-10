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Новини Політика України
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Байден (1427) Зеленський (11160) перемовини (1443) мінські угоди (1408) Сибіга (32)

Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга

Під час розмови із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський представив бачення імплементації Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі", - повідомив Сибіга у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.

За словами Сибіги, "розмова між президентами була продуктивною, предметною, наповненою змістом".

"Ключовим було, безумовно, безпекове питання в оборонно-військовій та енергетичній сферах", - наголосив він.

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Він також додав, що Зеленський готовий також до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Західні партнери підтримують позицію щодо проведення таких переговорів, зокрема й американська сторона", - резюмував він.

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Топ коментарі
+5
Шо шо этот шут гороховый ЗЕ представил?

Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
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10.12.2021 08:59
+5
Международные партнеры Украины вынуждены соблюдать этикет,тактичность и порядочность..,это называется уважение к народу и гражданскому обществу...,кого бы оно не избрало своим Моисеем...,лично я считаю,что будет жаль 5 лет коту под хвост потраченных...цирком Шапито на разную туфту и аферы Игорь Валерьевича...
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10.12.2021 09:02
+4
Разницу между политиком и цирком Шапито мудрий нарід уже сказал полтора года назад...73 % ему подобніх...так что поплачьте в тряпочку...сами вібрали...себе Моисея...
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10.12.2021 08:45
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10.12.2021 08:18 Відповісти
Сподіваюсь подальші дії Зеленського з імплементації Мінських угод і поступки Путіну не підпадають під 18+ ? )
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10.12.2021 08:22 Відповісти
почекаю підтвердження з боку США.
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10.12.2021 08:30 Відповісти
Головне, це розуміти, що загроза війни після розмови Байдена і Х*йла не знизилась. Слова Х*йла не варті нічого. І не тільки його. Якщо воно завтра здохне, то на його місце прийде точно така ж сволота. Бо Росія - це колективне криваве х*йло. "Хатятлірусскіє вайни?" Нєт, нє хотят!
Но єслі Родіна прікажет - іді убєй сірійского ілі хохлятского рібьонка - то русскій отвєтіт "Єсть" і "Чєсть імєю!"
І піде вбивати.
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10.12.2021 08:34 Відповісти
Важко визначати вашу думку як "подобається", але я безумовно Вас підтримую у цьому вислові. Мабуть, доведеться нам самим пояснити ворогам та усім мешканцям планети хто ми такі є.
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11.12.2021 16:57 Відповісти
Розповів який план по сдачі Украіни для виконання намалював для нього ху.ло і як він його буде виконувати
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10.12.2021 08:45 Відповісти
Разницу между политиком и цирком Шапито мудрий нарід уже сказал полтора года назад...73 % ему подобніх...так что поплачьте в тряпочку...сами вібрали...себе Моисея...
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10.12.2021 08:45 Відповісти
Ці 73% за наявністю лише 1/3 від усіх виборців України, тільки ті, що вирішили прийти на виборчі дільниці в умовах поганщіни, що вирувала на той час, усім "зеленським" нема чим пишатися. Взагалі, треба було зберегти наявність 50% явки на вибори, інакше вибори оголошувались би такими, що не відбулися.
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11.12.2021 18:40 Відповісти
60 лет назад Хрущев напугал США 2 ракетами на Кубе...,Кеннеди повелся на Понт кремлевских баранов и утроил военный бюджет США...за это время у США бюджет 700 ярдов долларов у кремлевских баранов 60..... Понты Понты....где ваше вяличие?в подлодке Курск...
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10.12.2021 08:48 Відповісти
А чого про такі речі говорить не Його Величність Дірьмак, а якийсь там Сибіга?
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10.12.2021 08:52 Відповісти
Ермак Бубочку в спортзальчик повел. Занят.
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10.12.2021 09:00 Відповісти
Тренирует зеленскому глаза перед возможным трындежом с хутиным.
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10.12.2021 09:12 Відповісти
Було б краще якби Зеля взагалі не скем із державних лідерів не зустрічався. Тільки як це зробити?
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10.12.2021 08:56 Відповісти
Шо шо этот шут гороховый ЗЕ представил?

Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
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10.12.2021 08:59 Відповісти
Быстрее всего, он с подлизом оправдывал свое тупое стремлении заглянуть пыне в зеньки. Хотя слоган , мол, заглянуть в глаза, может быть частью срежиссированной кремлядью программы по сдаче интересов Украины, с последующей интеграцией в дремуче-таежный конгломерат монголо-тюркских народов... Кста У пыни черты монгола последнее время более остро обрисовались на заточке... (последнее видеообщение с Байденом)... А как пресмыкающийся монгол услужливо и в раболепской улыбке кивал Байдену всем корпусом... Тобто, бил поклоны...
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10.12.2021 09:12 Відповісти
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10.12.2021 09:15 Відповісти
Представил своё видение... после очередной дозы
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10.12.2021 09:36 Відповісти
Международные партнеры Украины вынуждены соблюдать этикет,тактичность и порядочность..,это называется уважение к народу и гражданскому обществу...,кого бы оно не избрало своим Моисеем...,лично я считаю,что будет жаль 5 лет коту под хвост потраченных...цирком Шапито на разную туфту и аферы Игорь Валерьевича...
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10.12.2021 09:02 Відповісти
Неизвестно шо будет после пяти лет пустого *************... Может тупое стадо опять выберет проходимца. Как не этого, так другого.
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10.12.2021 09:15 Відповісти
Вот смазливого Розумкова народу подсовывают олигархи-он тоже стремится заглядывать **** в глаза
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10.12.2021 09:17 Відповісти
Все верно, это запасной квартальный вариант, коль масть пошла от тупого электората... И попробуют потом , опомнившись, вздумать еще заниматься антисемитизмом. Да я им вглаза плюну за это.
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10.12.2021 09:31 Відповісти
Я уже запутался: то зебилы говорят, что порох предал Украину подписав минские соглашения, теперь зебилы заявляют что клоун-лидор хочет имплементации минских соглашений. Что вообще происходит в этой стране 2.5 года правления опг квартал95?!!
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10.12.2021 09:12 Відповісти
Зебилы на то и зебилы, чтобы говорить всякую чушь. Оподобаются своему Спасителю™ как могут.

Порох подписал минские соглашение, но не стал их выполнять потому что:

а) они совсем не выгодны Украине, они противоречат Конституции и нарушают суверенитет.
б) они стали инструментом для остановки горячей фазы войны против Мордора, небольшой передышки и наращиванием военной силы.
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10.12.2021 09:20 Відповісти
Чому тоді погодився на ту дурню? Чому не пояснив Меркель, що Україні таке не потрібне та не погодимося на це? Чому порох не заступився за свою країну в тяжкому становищі, як за рідну матір? А тепер знову лізе "здоровенькі були"! Єдиножди збрехавший, ХТО ТОБІ ПОВІРИТЬ? Про ке-ве-енщика нічого й казати, не справляється, ні розуму, ні честі, ні відповідальності не має, батьки не навчили, що це таке взагалі.
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11.12.2021 17:09 Відповісти
на глазах народа Украины насилуют неньку,причём жестоко ,беспардонно.А есть ли народ ? 73 % дебилов,они этого хотели ? Очевидно да.Получите и распишитесь.Только есть одно но,этим процентам в аду гореть!!!
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10.12.2021 09:13 Відповісти
Тут одно из двух
1. Зеля озвучил народу свои капитулянтские хотелки прикрывшись этим разговором. Очень уж похожа фраза коммюнике на фразу из отчёта перед Радой. А от его убогих копирайтеров чего было и ожидать?
2. Байдену так насто**бенил этот клоун, что сказа: хочешь дежать под х**лом - иди ложись.
НО второе маловероятно, потому что :
1. Не может быть, чтоб зеля опять не с3.14-л (он иначе не может)
2. Слишком много сюда вложено Штаткой помощи, чтоб Байден не слетел, есди это окажутся выброшенные бабки.

НО есть маленький нюансик: геополитически Украина нужна Западу не меньше, чем х**лу. НО фишка в том, что и УКраине Запад нужен больше, чем х**ло . Потому что только свободная конкуренция делат любую страну благополучной (спросите у поляков)

Поэтому все эти полит игрища в роковые последствия переговоров высоких сторон будут свёрнуты в трубочку и засунуты в непонимание высокими сторонами святой воли и стальных яиц казацкого рода...

И не дай им Бог не понять этого.
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10.12.2021 09:15 Відповісти
Это после скольких айкосиков у зеличайшего видения появились?
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10.12.2021 09:16 Відповісти
Минские соглашения готовили Кучма и Ведмедчук,которых навязала Украине фрау Штази,она же Ангела Меркель, в сговоре со своим кремлевским Хмырем...,Порошенко был вынужден согласиться на эти кандидатуры,..Путлер тогда сказал...если в переговорной группе не будет Ведмедчука,никаких переговоров не будет...,шантаж против Меркель удался...,а Франсуа Олланд просто поддержал тогда Меркельшу...

Все банально просто и понятно...шантажист и Понтыгон КГБшный хочет воскресить дохлый ССср...
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10.12.2021 09:19 Відповісти
А разве пыня, или, если он является марионеткой у ополоумевших старых членов совкокомитета 300 (комитет сатанистов), не понимают, шо в руках кацапа не то шо ссср, но даже лайно ржавеет...
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10.12.2021 09:35 Відповісти
Пынино бабло лежит в США и он под Колпаком Мюллера в любую минуту его сделают нищебродом,просящим американской тушонки и пшеницы ...
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10.12.2021 09:40 Відповісти
Вот же ш трындец получается... Пока в СССР правил хохол с грузином - Сталин-Брежнев-Хрущев , Союз крепчал. Дорвались кацапы Андропово-ельцино-горбачевы, Союз пал... Вангую не выберут кацапы обрусевшего хохла... трында будет каазлабадии. ЗЫ... обращение к ягелеядным, - Каароч, каацапы, пыню - на мыло... Сознавайтесь, ведь он вас уже порядочно заколебал своим КГБистско-гоп-стоп-быкованием.
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10.12.2021 09:48 Відповісти
По факту на сегодня Путлер захватил Белорусь и Армению...,остался кто? Правильно...Украина...без которой недоИмперия просто концлагерь КГБшной хунты Путлера...,еслия не прав..киньте в меня кирпич типа булыжник кремлевского ПРОЛЕТАЙрята...,Без Украины...РАБссия НИКТО...
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10.12.2021 09:31 Відповісти
...кидаю... Для буфера этого мало: + Молдова с Прибалтикой, Грузия сама подтянется... Это если Штаты и вправду будут помогать санкциями для каазлабада и какой-то там оборонительной атрибутикой - для нас.
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10.12.2021 09:38 Відповісти
Видения Галабародьки после приходов Байдену неинтересны.
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10.12.2021 09:37 Відповісти
Путлер капут... и Дороги в прошлое не бывает... а Украина стала сильной...
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10.12.2021 09:44 Відповісти
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10.12.2021 09:54 Відповісти
Конкретики "Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі" (с) - НЕ РОЗКРИВ
Про що домовились стосовно "формули Штанмайєра", наприклад?
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10.12.2021 10:51 Відповісти
Це тіпа: 1) подивитися в очко путіна, 2) залізти в очко путіна і т.д.
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10.12.2021 11:27 Відповісти
 
 