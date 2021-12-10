Зеленський представив Байдену бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, - заступник голови ОП Сибіга
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Під час розмови із президентом США Джозефом Байденом президент України Володимир Зеленський представив бачення імплементації Мінських домовленостей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.
"Українська сторона представила наше бачення подальших кроків імплементації Мінських домовленостей, що базуються на українському національному інтересі", - повідомив Сибіга у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" телеканалу 1+1.
За словами Сибіги, "розмова між президентами була продуктивною, предметною, наповненою змістом".
"Ключовим було, безумовно, безпекове питання в оборонно-військовій та енергетичній сферах", - наголосив він.
Він також додав, що Зеленський готовий також до прямих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
"Західні партнери підтримують позицію щодо проведення таких переговорів, зокрема й американська сторона", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Но єслі Родіна прікажет - іді убєй сірійского ілі хохлятского рібьонка - то русскій отвєтіт "Єсть" і "Чєсть імєю!"
І піде вбивати.
Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
Порох подписал минские соглашение, но не стал их выполнять потому что:
а) они совсем не выгодны Украине, они противоречат Конституции и нарушают суверенитет.
б) они стали инструментом для остановки горячей фазы войны против Мордора, небольшой передышки и наращиванием военной силы.
1. Зеля озвучил народу свои капитулянтские хотелки прикрывшись этим разговором. Очень уж похожа фраза коммюнике на фразу из отчёта перед Радой. А от его убогих копирайтеров чего было и ожидать?
2. Байдену так насто**бенил этот клоун, что сказа: хочешь дежать под х**лом - иди ложись.
НО второе маловероятно, потому что :
1. Не может быть, чтоб зеля опять не с3.14-л (он иначе не может)
2. Слишком много сюда вложено Штаткой помощи, чтоб Байден не слетел, есди это окажутся выброшенные бабки.
НО есть маленький нюансик: геополитически Украина нужна Западу не меньше, чем х**лу. НО фишка в том, что и УКраине Запад нужен больше, чем х**ло . Потому что только свободная конкуренция делат любую страну благополучной (спросите у поляков)
Поэтому все эти полит игрища в роковые последствия переговоров высоких сторон будут свёрнуты в трубочку и засунуты в непонимание высокими сторонами святой воли и стальных яиц казацкого рода...
И не дай им Бог не понять этого.
Все банально просто и понятно...шантажист и Понтыгон КГБшный хочет воскресить дохлый ССср...
Про що домовились стосовно "формули Штанмайєра", наприклад?