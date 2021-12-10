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США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак

Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це  глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" після телефонної розмови президентів України та США

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу", - заявив Єрмак.

Також читайте: Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

Як це відбуватимуться – це залежатиме від багатьох обставин.

Це може бути паралельний трек разом з "Нормандським форматом", тому що потрібно безумовно нам треба це поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці 8 років багато зробили.

Але США ухвалили чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені у тому, що в Україну прийшов мир".

Також читайте: США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
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10.12.2021 01:00
+10
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



Анекдот написаний в 2019 році!!!
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10.12.2021 06:15
+6
Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. В конец очереди их гонит объявление на листе формата А4:
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.
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10.12.2021 07:24
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- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
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10.12.2021 01:00 Відповісти
Завгосп та агент Козирь вже й функції прессекретаря перейняв
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10.12.2021 01:25 Відповісти
Санітари несуть Зехворого до моргу.
«Так я ж іще не помер», - говорить він.
«А ми ще не донесли»
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10.12.2021 07:17 Відповісти
Они то понимают кто решает, но все равно с Ермаком общаться не будут! Он не раз пытался набиться для общения с американцами - они его посылали. Для них очень важны протоколы и соблюдение "уровня общения" президент будет общаться с президентом, если президенту нужно пообщаться с Ермаком, то с Ермаком будет общаться не президент, а какой нибудь из его помощников, или глава администрации.....
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10.12.2021 09:09 Відповісти
ГЫ_ ГЫ ГЫ!!!! не укакаяся от юмора своего ватного!!!!
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10.12.2021 09:30 Відповісти
Тупая шутка!!!! Ватная!
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10.12.2021 09:31 Відповісти
Как Зеленский дождался звонка от Байдена

Василий Рыбников, Цензор. НЕТ

Источник: https://censor.net/ru/r3304362
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10.12.2021 10:30 Відповісти
Так все ж таки: що по Нормандському меморандуму "декларацію на підтримку комплексу заходів..." та Мінським протоколам, зокрема, з підписаним Кучмою зобов'язанням імплементувати "формулу Штанмайєра" в *****-хотєлках?
Чого вони мовчать про що домовились?
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10.12.2021 01:01 Відповісти
****!
Голова Офісу препіЗЕдента Козирь"(Єрмак) в ефірі "Право на владу" повідомив, що Байден під час розмови сказав Зеленському: "Я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні.
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10.12.2021 01:23 Відповісти
тільки й того відомо
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10.12.2021 02:40 Відповісти
- Як це сталося?
- Мене Зедружина кинула!
- Ну не варто через це стрибати з 2-го поверху!
- Ви не зрозуміли, лікарю! Я не стрибав, це вона мене кинула!
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10.12.2021 07:19 Відповісти
Невже піде у відставку?
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10.12.2021 08:42 Відповісти
А тим часом в Україні йде повним ходом тотальне розкрадання -
нещодавно трейдерами було вивезено 80% нового врожаю продуктової пшениці 😡
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10.12.2021 01:06 Відповісти
Яким чином цей Д`єрмак знає про зміст розмови???
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10.12.2021 01:20 Відповісти
И уже давно. В отличии от Ермака и ЗЕ, работающих на Кремль.
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10.12.2021 02:09 Відповісти
Диспетчер тaкси клиенту:
«Выходите через 5 мин. Вaс ждёт "Мaздa?, голубой метaллик».
Дaлее со слов водителя: Выходит из подъездa женщинa.
Обошлa 2 рaзa вокруг мaшины приблизилaсь к приоткрытому окну и спрaшивaет «Это вы голубой Витaлик? »
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10.12.2021 07:21 Відповісти
Путин: НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован.
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10.12.2021 02:13 Відповісти
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10.12.2021 03:18 Відповісти
Гора родила мышь: измельчали США - Михаил Чаплыга

Украина таки не Россия... Что сделал Путин, когда США пытались ввести санкции на 36 человек из РФ? Он побеседовал с Байденом и никаких санкций нет...
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10.12.2021 03:48 Відповісти
Обнюханий наркоман зі стажем, передав свої повноваження московському агенту Єрмаку. Тепер питання. Чи може агент Єрмак підписати документи про капітуляцію
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10.12.2021 06:09 Відповісти
Теперь дерьмака высеры в СМИ будут очень частые, т.к. ему горит статья о госизмене. Теперь этими заявлениями он попытается загадить память украинцев о его предательстве!
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10.12.2021 06:10 Відповісти
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...



Анекдот написаний в 2019 році!!!
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10.12.2021 06:15 Відповісти
Начало ноября. Очень длинная очередь на шиномонтаж. В очереди железная дисциплина. Иногда ОООЧЕНЬ крутые машины проезжают мимо очереди к боксам. Там они разворачиваются, очень быстро возвращаются и встают в конец очереди. Их гонит не совесть, не злоба других водителей и не монтажники. В конец очереди их гонит объявление на листе формата А4:
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.
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10.12.2021 07:24 Відповісти
"еленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»" - таки в Украине полный киберпанк, выбрали электронную версию крыса
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10.12.2021 11:05 Відповісти
Так ПЕРЕМОВИН, чи ПЕРЕГОВОРІВ ?
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10.12.2021 06:53 Відповісти
Цікаво, а що говорять в США про зміст цієї розмови , хоча би не дослівно, як сумнозвісна колишня розмова з Трампом?
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10.12.2021 07:16 Відповісти
А это значит что зелю будут ломать через колено, хотя чего ломать, он уже готов принять со всех сторон
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10.12.2021 07:30 Відповісти
Давно пора.....охи медляк прет. Если бы еще Филю Бридлава в ТКГ прислали (фантастика) то точно с места все бы сдвинулось.....
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10.12.2021 07:31 Відповісти
из прессконференции дерьмака, по итогам звонка, так и остаётся не понятным, удалось ли за полтора часа выступления, комику рассмешить байдена?
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10.12.2021 07:48 Відповісти
Як чудово склалися зорі для зєбланів, ковід, загроза гарячої фази війни та ін, і при цому можна красти, красти і красти. Навіть захист України не питання зєбланів(((
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10.12.2021 08:44 Відповісти
Po novostjam tak jermak prezident i govoril s Baidenom a ne ta zeljonaja shmerlja
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10.12.2021 08:46 Відповісти
А завхоз д'ерьмак помыл полы мосейчучке в студии?
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10.12.2021 08:50 Відповісти


Как Зеленский дождался звонка от Байдена ... нажал кнопку ответа и солидно сказал:

- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.

Василий Рыбников, Цензор. НЕТ


Источник: https://censor.net/ru/r3304362
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10.12.2021 10:25 Відповісти
Ждём, когда Цензор опубликует пересказ этого разговора с сайта Белого дома... А то Байден из сообщений зермака очень похож на зермака.
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10.12.2021 11:43 Відповісти
кремлевская Крыса ермак, Оно же смотрящий над малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом(поставлеггое в Омане), Оно же завхоз отвечающий за туалетную бумагу с начала от имени Недоразумения дает распоряжения контр.разведке, а теперь дает "оценку" действиям Штатов, сидеть или лежать они будут в месте.....
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10.12.2021 14:13 Відповісти
 
 