США вирішили стати активним учасником перемовин щодо миру на Донбасі, - Єрмак
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Сполучені Штати Америки вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" після телефонної розмови президентів України та США
"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США прийняли для себе рішення бути активним учасником мирного процесу", - заявив Єрмак.
Як це відбуватимуться – це залежатиме від багатьох обставин.
Це може бути паралельний трек разом з "Нормандським форматом", тому що потрібно безумовно нам треба це поважати, що наші партнери – Німеччина та Франція за ці 8 років багато зробили.
Але США ухвалили чітке рішення – бути активним гравцем в цьому процесі. Вони дуже зацікавлені у тому, що в Україну прийшов мир".
Будь ласка, зачекайте...
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
«Так я ж іще не помер», - говорить він.
«А ми ще не донесли»
Василий Рыбников, Цензор. НЕТ
Источник: https://censor.net/ru/r3304362
Чого вони мовчать про що домовились?
Голова Офісу препіЗЕдента Козирь"(Єрмак) в ефірі "Право на владу" повідомив, що Байден під час розмови сказав Зеленському: "Я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні.
- Мене Зедружина кинула!
- Ну не варто через це стрибати з 2-го поверху!
- Ви не зрозуміли, лікарю! Я не стрибав, це вона мене кинула!
нещодавно трейдерами було вивезено 80% нового врожаю продуктової пшениці 😡
«Выходите через 5 мин. Вaс ждёт "Мaздa?, голубой метaллик».
Дaлее со слов водителя: Выходит из подъездa женщинa.
Обошлa 2 рaзa вокруг мaшины приблизилaсь к приоткрытому окну и спрaшивaет «Это вы голубой Витaлик? »
Украина таки не Россия... Что сделал Путин, когда США пытались ввести санкции на 36 человек из РФ? Он побеседовал с Байденом и никаких санкций нет...
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Анекдот написаний в 2019 році!!!
- Лица нетрадиционной сексуальной ориентации обслуживаются ВНЕ ОЧЕРЕДИ. Администрация.
Как Зеленский дождался звонка от Байдена ... нажал кнопку ответа и солидно сказал:
- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
Василий Рыбников, Цензор. НЕТ
Источник: https://censor.net/ru/r3304362