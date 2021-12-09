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США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак

США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак

У разі потреби Сполучені Штати Америки нададуть Україні всю необхідну допомогу для відсічі російській агресії.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть - і вже це почало відбуватися - усю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала змогу дати будь-яку відсіч у будь-який час", - сказав очільник ОП.

Він додав, що під час перемовин з президентом РФ американський лідер попередив про наслідки, якщо у Кремлі буде прийняте рішення про ескалацію вздовж українських кордонів і вторгнення на територію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про вступ до НАТО має бути волею українського народу, - Байден у розмові з Зеленським

"США - президент Байден про це сказав дуже чітко - разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться", - заявив Єрмак.

Окрім того, він зазначив, що Байден указав Путіну на неможливості будь-яких перемовин та ухвалення рішень щодо України без участі нашої держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Байденом говорили про Путіна, Донбас та реформи в Україні, - Зеленський

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23705) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+32
Ну раз завхоз так сказал,то США уже не отвертятся.
А что скажет **********?
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09.12.2021 23:45
+25
таким литцом можно свободно закрыть две кацапськи амбразури !
и без помосчи США...
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09.12.2021 23:46
+20
Воно в нірвані що Байден йому подзвонив.
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09.12.2021 23:48
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Ще один копитан очевидність.
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09.12.2021 23:43 Відповісти
нарколига ЗЕчмо - це реінкарнація "голого короля" з казки Євгена Шварца. Ніхто з його оточення не наважується сказати йому, що він д@вб@й@б, а більшість його ідей - відверто ідіотські. Тому що самі або д@вб@й@би, або вороги
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10.12.2021 00:19 Відповісти
Циничный брехун !Мы это и так узнали на 2 дня раньше 😂
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10.12.2021 00:32 Відповісти
Ця мерзота не збирається ухобити з своєї посади.
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10.12.2021 08:00 Відповісти
Лева б нам верховним головнокомандувачем , а ось цього штати ні як нам надати не зможуть
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09.12.2021 23:44 Відповісти
Таки да. Не можуть за нас обрати достойного. Редиски.
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09.12.2021 23:46 Відповісти
Ну раз завхоз так сказал,то США уже не отвертятся.
А что скажет **********?
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09.12.2021 23:45 Відповісти
Воно в нірвані що Байден йому подзвонив.
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09.12.2021 23:48 Відповісти
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09.12.2021 23:49 Відповісти

. .. нажал кнопку ответа и солидно сказал:

- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.

- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.

Василий Рыбников, Цензор. НЕТ

Источник:
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10.12.2021 06:40 Відповісти
тихо бо бубочка вже спить
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09.12.2021 23:48 Відповісти
таким литцом можно свободно закрыть две кацапськи амбразури !
и без помосчи США...
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09.12.2021 23:46 Відповісти
старанно обходив запитання "що сказав Байден стосовно ОРДЛО, Нормандського меморандуму та Мінських протоколів? І про що домовились?"
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09.12.2021 23:49 Відповісти
ни о чем, раз московия отказалась собрать нормандию
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10.12.2021 00:44 Відповісти
Як завжди, виголошує брехню. В тому сенс політичної доцільності проституції.
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09.12.2021 23:56 Відповісти
Пора Ермака на завоевание Сибири отправить
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09.12.2021 23:57 Відповісти
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10.12.2021 00:09 Відповісти
Або на парашу, або стілець вибити, при спробі самогубства.
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10.12.2021 00:53 Відповісти
валинская рєзня
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10.12.2021 00:04 Відповісти
- Діду, а бувають гарні кацапи? Хоч деякі?
- Бувають. Кожний 200-й.
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10.12.2021 00:26 Відповісти
А какая в Сирии у Царева родина, которую нужно защищать? Мозгов как не было, так и нету. Жаль что его не было в той колонне!
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10.12.2021 01:03 Відповісти
Як на мене, тобі , тварино, вже давно пора "паабщатца с пагібшимі".
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10.12.2021 01:07 Відповісти
А ядрьону бімбу дадуть?
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10.12.2021 00:01 Відповісти
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10.12.2021 00:09 Відповісти
А Терминатор буде?
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10.12.2021 06:41 Відповісти
Бери вище!))

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10.12.2021 06:51 Відповісти
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10.12.2021 00:08 Відповісти
Треба пам'ятати те що крім Південної Кореї, був ще Південний В'єтнам з корупційними політиками котрого США просто осточортіло возитися.
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10.12.2021 00:14 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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10.12.2021 00:25 Відповісти
Извините, но Ермаку не особенно верю. Думаю он много от себя добавляет.
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10.12.2021 00:18 Відповісти
В случае агрессии, а у нас просто прогуливаются, так что, звыняйтэ.
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10.12.2021 00:32 Відповісти
Агент кремля дЄрмак все знає 😃
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10.12.2021 00:33 Відповісти


Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих 😃
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10.12.2021 00:46 Відповісти
Ну раз Єрмак "Тімофєіч" сказав, то так і буде! А головне, головне, що допомога ця, тільки завдяки Єрмаку і Зеленському стала можлива! Про що, так легенько народу натякнули.
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10.12.2021 00:47 Відповісти
Агент Путина Ермак доложил России разведданные.
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10.12.2021 00:49 Відповісти
Цему прутню вірити - себе не поважати, та й мов не знають...
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10.12.2021 01:02 Відповісти
Так шо, дупа в фото, автомати даватимуть, чи свої принести?
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10.12.2021 01:06 Відповісти
Если США закинут д'ерьмака куда-нибудь в Гуантанамо,то это будет посильная помощь в отражении кацапской агрессии.
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10.12.2021 01:08 Відповісти
"-Дедушка, что тебе прислать ? -Атомную бомбу." (С) к-ф Паспорт.
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10.12.2021 01:10 Відповісти
Откормил ряху смотреть тошно. Когда же арестуют это фсбшное дерьмо.
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10.12.2021 01:22 Відповісти
Просветите кто-нибудь: на каких выборах этот персонаж получил мандат на то чтобы представлять украинское государство.
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10.12.2021 04:24 Відповісти
8 років.
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10.12.2021 05:37 Відповісти
дайте відмовідь -хто головний в цій державі?
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10.12.2021 05:43 Відповісти
Точно не клоун.
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10.12.2021 06:49 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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10.12.2021 07:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jTK2AUxYZbg https://www.youtube.com/watch?v=jTK2AUxYZbg

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B #Путин_Байден_Зеленский_переговоры
Путин разыгрывает Карибский ракетно-ядерный кризис 2:0 / Видео № 99

СВЕЖАК 10 декабря
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10.12.2021 06:32 Відповісти
Маски сброшены, грим снят: дерьмак - это смотрящий от фсб за шестеркой кремля - зеленским. в 2014-м году, зелоха завербовала кремлевскся гэбня, когда тот был на гастролях в москве. Поэтому 2.5 года мы видим выполнения всех хотелок кремля от клоуна: деморализация армии, провал всех спецопераций украинской разведки, отсутствие оборонных закупок, в войска не закуплено ниодной единицы "нептунов", "сапсанов", "ольхи" и вишенка на торте - в бюджете 2022 на стройки потратят больше денег чем на армию. И это накануне рашистской агрессии!
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10.12.2021 06:46 Відповісти
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10.12.2021 06:47 Відповісти
Ермак, ты б приготовился, ведь в очереди на санкции США ты стоишь следующим:

"Брата главы ОП Дениса Ермака защищает адвокат Портнова - Украинская правда

Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов."
https://nv.ua/ukraine/politics/plenki-ermaka-denisa-ermaka-zashchishchaet-advokat-portnova-novosti-ukrainy-50080074.html

Перефразируя известных писателей родом из Одессы, скажу, что
коррупционер ты, Ермак, тебя мы презираем и санкции на тебя наложит Конгресс США притом
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10.12.2021 07:01 Відповісти
Свободу Надежде Савченко!
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10.12.2021 07:06 Відповісти
Всі країни які підтримують Україну як один говорять,що в разі нападу на Україну нададуть їй військову допомогу.
Але тут ключевим словом являється -,,як що нападуть,,
Але Україні не потрібна війна та і зброя нам потрібна для того щоб війну відвернути а не воювати і для стримування агресора а не війни.
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10.12.2021 07:11 Відповісти
Чтобы получить оружие, надо ждать нападения. Все логично.
Сидите как кролики и ждите
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10.12.2021 07:20 Відповісти
Байден все что нужно рассказал на лужайке Белого дома на встрече с журналистами...,в переводе с дипломатического означает...РАБссия БОМЖатник...,ничего нового в этом гофне нет...,пьяное от Аргентинской муки Патрушева и боярышника быдло
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10.12.2021 07:49 Відповісти
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10.12.2021 07:51 Відповісти
Энтони Блинкэн и Кулеба подписали стратегическую военную Хартию...,этого документа на сегодня достаточно для Украины...Хмырь КГБшный паталогический трус...,а мы будем стоять за спиной детей и женщин,а не спереди...,а это значит дерьмо мавзолейное сегодня находится в августе 1991 года.... скоро инсульт или инфаркт...
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10.12.2021 08:00 Відповісти
А какое отношение завхоз "Козырь" имеет к переговорам президента Байдена с гражданином Зеленским? Они говорили о половых тряпках и дверных замках? Завхозу "Козырю" , чтобы его не разоблачили, надо почаще интересоваться сантехникой, электропроводкой и уборкой снега во дворе ОП. А не крутиться возле секретных документов и не лодслушивать разговоры чиновников ....Прислуга должна прислуживать, а обслуга - обслуживать...
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10.12.2021 08:05 Відповісти
Как говорил Уинстон Черчилль против правды не попрешь,она одна,а дешовых понтов Сралина целая телега Будулая,просто понтами Гитлера не победишь
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10.12.2021 08:15 Відповісти
Любую помощь?
1) 12 ракет с ядерными боеголовками.
2) 30 штук F-35
...
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10.12.2021 08:59 Відповісти
Мабуть Ермак щось знає про амерікаську допомогу від ФСБ.
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10.12.2021 09:23 Відповісти
Главная помощь Украине от США для отражения Российской агрессии - это художественное декламирование в торжественной обстановке текста Будапештского меморандума с эпиграфом:
"И хотели бы, да не могём!"
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10.12.2021 09:36 Відповісти
Хто учора слухав на ТБ цього Єрмака - він не може закінчити речення, що розпочав. Та й щоб "зліпити" кілька слів логічно маються проблеми. Як можна вірити цьому ... Джо Байден не казав про "будь-яку допомогу" ("будь яка" передбачає у т.ч. і введення американських військ), а лише про різні санкції.
Бідна Україна. Так низько її ще ніхто не опускав.
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10.12.2021 09:47 Відповісти
в частности, ермачку пообещали прислать три скоросшивателя и навый дырокол
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10.12.2021 09:56 Відповісти
А хто цей мудак, який це каже?
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10.12.2021 11:23 Відповісти
 
 