США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак

У разі потреби Сполучені Штати Америки нададуть Україні всю необхідну допомогу для відсічі російській агресії.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть - і вже це почало відбуватися - усю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала змогу дати будь-яку відсіч у будь-який час", - сказав очільник ОП.

Він додав, що під час перемовин з президентом РФ американський лідер попередив про наслідки, якщо у Кремлі буде прийняте рішення про ескалацію вздовж українських кордонів і вторгнення на територію України.

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"США - президент Байден про це сказав дуже чітко - разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться", - заявив Єрмак.

Окрім того, він зазначив, що Байден указав Путіну на неможливості будь-яких перемовин та ухвалення рішень щодо України без участі нашої держави.

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