США нададуть Україні будь-яку допомогу для відсічі агресії, - Єрмак
У разі потреби Сполучені Штати Америки нададуть Україні всю необхідну допомогу для відсічі російській агресії.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть - і вже це почало відбуватися - усю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала змогу дати будь-яку відсіч у будь-який час", - сказав очільник ОП.
Він додав, що під час перемовин з президентом РФ американський лідер попередив про наслідки, якщо у Кремлі буде прийняте рішення про ескалацію вздовж українських кордонів і вторгнення на територію України.
"США - президент Байден про це сказав дуже чітко - разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке станеться", - заявив Єрмак.
Окрім того, він зазначив, що Байден указав Путіну на неможливості будь-яких перемовин та ухвалення рішень щодо України без участі нашої держави.
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А что скажет **********?
. .. нажал кнопку ответа и солидно сказал:
- Алло. Президент Владимир Зеленский слушает.
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
Василий Рыбников, Цензор. НЕТ
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и без помосчи США...
доцільності проституції.
- Бувають. Кожний 200-й.
Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих 😃
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B #Путин_Байден_Зеленский_переговоры
Путин разыгрывает Карибский ракетно-ядерный кризис 2:0 / Видео № 99
СВЕЖАК 10 декабря
"Брата главы ОП Дениса Ермака защищает адвокат Портнова - Украинская правда
Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время допроса в НАБУ сопровождал адвокат Иван Холондович. Его услугами также пользовался заместитель главы администрации президента времен Януковича - Андрей Портнов."
https://nv.ua/ukraine/politics/plenki-ermaka-denisa-ermaka-zashchishchaet-advokat-portnova-novosti-ukrainy-50080074.html
Перефразируя известных писателей родом из Одессы, скажу, что
коррупционер ты, Ермак, тебя мы презираем и санкции на тебя наложит Конгресс США притом
Але тут ключевим словом являється -,,як що нападуть,,
Але Україні не потрібна війна та і зброя нам потрібна для того щоб війну відвернути а не воювати і для стримування агресора а не війни.
Сидите как кролики и ждите
1) 12 ракет с ядерными боеголовками.
2) 30 штук F-35
...
"И хотели бы, да не могём!"
Бідна Україна. Так низько її ще ніхто не опускав.