США предоставит Украине любую помощь для отражения агрессии, - Ермак

В случае необходимости Соединенные Штаты Америки предоставят Украине всю необходимую помощь для отражения российской агрессии.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят - и уже это начало происходить - всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла дать любой отпор в любое время", - сказал глава ОП.

Он добавил, что во время переговоров с президентом РФ американский лидер предупредил о последствиях, если в Кремле будет принято решение относительно эскалации вдоль украинских границ и вторжения на территорию Украины.

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"США - президент Байден об этом сказал очень четко - вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае, если это произойдет", - заявил Ермак.

Кроме того, он отметил, что Байден указал Путину на невозможность каких-либо переговоров и принятия решений по Украине без участия нашего государства.

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