Зеленский представил Байдену видение дальнейших шагов имплементации Минских договоренностей, - замглавы ОП Сибига
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе разговора с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский представил видение имплементации Минских договоренностей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига.
"Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе", - сообщил Сибига в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" телеканала 1+1.
По словам Сибиги, "разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием".
"Ключевым был, безусловно, вопрос безопасности в оборонно-военной и энергетической сферах", - отметил он.
Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Но єслі Родіна прікажет - іді убєй сірійского ілі хохлятского рібьонка - то русскій отвєтіт "Єсть" і "Чєсть імєю!"
І піде вбивати.
Херни очередной нанес - это да. Наврал с три короба - это да. Представил реальное решение - нет.
Порох подписал минские соглашение, но не стал их выполнять потому что:
а) они совсем не выгодны Украине, они противоречат Конституции и нарушают суверенитет.
б) они стали инструментом для остановки горячей фазы войны против Мордора, небольшой передышки и наращиванием военной силы.
1. Зеля озвучил народу свои капитулянтские хотелки прикрывшись этим разговором. Очень уж похожа фраза коммюнике на фразу из отчёта перед Радой. А от его убогих копирайтеров чего было и ожидать?
2. Байдену так насто**бенил этот клоун, что сказа: хочешь дежать под х**лом - иди ложись.
НО второе маловероятно, потому что :
1. Не может быть, чтоб зеля опять не с3.14-л (он иначе не может)
2. Слишком много сюда вложено Штаткой помощи, чтоб Байден не слетел, есди это окажутся выброшенные бабки.
НО есть маленький нюансик: геополитически Украина нужна Западу не меньше, чем х**лу. НО фишка в том, что и УКраине Запад нужен больше, чем х**ло . Потому что только свободная конкуренция делат любую страну благополучной (спросите у поляков)
Поэтому все эти полит игрища в роковые последствия переговоров высоких сторон будут свёрнуты в трубочку и засунуты в непонимание высокими сторонами святой воли и стальных яиц казацкого рода...
И не дай им Бог не понять этого.
Все банально просто и понятно...шантажист и Понтыгон КГБшный хочет воскресить дохлый ССср...
Про що домовились стосовно "формули Штанмайєра", наприклад?