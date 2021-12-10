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Музей Голодомору оприлюднив звернення щодо звинувачень у фальсифікаціях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Музей Голодомору оприлюднив звернення щодо звинувачень у фальсифікаціях

Національний музей Голодомору-геноциду оприлюднив звернення щодо звинувачень його керівництва та співробітників у фальсифікаціях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення було оприлюднене 6 грудня на сайті музею.

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У заяві сказано, що напередодні вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду та масових штучних голодів, у листопаді 2021 року, відбувалися "безпрецедентні інформаційні атаки, скеровані проти встановлення історичної правди та справедливості". Такою є реакція на відкритий лист відомих науковців, в якому воним звинувачують Музей Голодомору у фальсифікаціях.

Заяви окремих науковців, а також відкритий лист, в якому музей звинувачено у фальсифікаціях та штучному накрученні підрахунку кількості померлих через Голодомор, названо "масштабною кампанією дезінформації та безпідставними звинуваченнями".

"Апогеєм цієї інформаційної кампанії стало оприлюднення у засобах масової інформації 1 грудня 2021 р. "Відкритого листа", iнiцiаторами якого є С. Кульчицький, Л. Гриневич, Г. Єфіменко, В. Кіпіані, І. Патриляк та О. Слабоспицький. В листі громадянському суспільству подається критична маса дезінформації стосовно наукових досліджень та проведених комплексних судових експертиз з питань встановлення чисельності українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом", - сказано в заяві.

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи визначив остаточну чисельність людських втрат через Голодомор — 3,9 млн осіб, яку  підписанти вважають неправдивою.

"Так, 22 травня 2009 року Службою безпеки України було порушено кримінальну справу №475 за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932—1933 роках. Організацією розслідування справи займався тодішній заступник голови СБУ генерал-лейтенант М. Герасименко. У справі було проведено судову науково-демографічну експертизу, яку виконав О. Рудницький — співробітник сектору тривалості життя і здоров’я населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи. Згідно з цим висновком, унаслідок голоду померло 3,941 тис. осіб.

Однак Генеральна прокуратура України ще у вересні 2009 року не погодилася з рішенням слідчого та надала вказівку провести комплексну судову експертизу, залучивши юристів, судових медиків, криміналістів, економістів, істориків, статистиків, політологів та інших фахівців. Лише комплексна експертиза може надати відповідь щодо організаторів та виконавців особливо тяжкого злочину та встановити його наслідки, тобто чисельність знищених українців. Крім того, співробітники СБ України та суддя В. Скавронік, який розглядав справу, офіційно заявили, що проведена науково-демографічна експертиза не надала відповіді на питання щодо чисельності знищених українців", - сказано в заяві.

Повідомляється, що у жовтні 2019 року Службою безпеки України зареєстровано нове кримінальне провадження за статтею 442 КК України щодо виконавців злочину геноциду. Слідчим СБУ було призначено низку комплексних судових експертиз. Також для їх проведення слідчим призначено 22 експерти, одним із яких є М. Герасименко.

За результатами проведених досліджень:

- висновком історико–лінгвістичної експертизи встановлено власну назву злочину геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом у 1932—1933 роках проти української нації, — Голодомор. На означення голодів 1921—1923, 1946—1947 років визначено термін "масові штучні голоди";

- висновком судової історико-джерелознавчої експертизи встановлено, що під час масового штучного голоду 1921—1923 років комуністичним тоталітарним режимом знищено 3,5 млн українців, під час масового штучного голоду 1946—1947 років — 1,5 млн українців;

- висновком комплексної судової статистично-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим у 1932—1933 роках знищив 10,5 млн українців;

- висновком комплексної судової історико-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим, з метою ліквідації національно-визвольного руху та недопущення відновлення Української держави, під час Голодомору-геноциду знищив 10,5 млн українців, iз них 4 млн дітей, в Україні (УСРР), на історичних етнічних землях та в місцях компактного проживання українців у СРСР (Дон, Кубань).

Головною проблемною, на думку підписантів, є те, що автори "Відкритого листа", в якому десятки істориків звинуватили Музей Голодомору у фальсифікцаії, "агресивно наполягають на визнанні українським суспільством тези, що в 1932—1933 роках від голоду в Україні померло 3,9 млн осіб".

На думку підписантів, проблемою є те, що "таку ж позицію займає політичне керівництво та наукове середовище Росії":

"Найефективніша тактика заперечення в російській дезінформаційній війні — зменшення масштабів злочину та чисельність знищених українців. Ще 31 травня 1933 року Королівський консул Італії в Харкові Сержіо Граденіго повідомив про катастрофічні втрати української нації — від 10 до 15 млн. Масове знищення українців продовжувалося до кінця 1933 року".

У листі наводять інші свідчення, які оцінюють кількість людських втрат від голоду у понад 10 мільйонів.

"Тепер зрозуміло, хто протягує російські тези в українських наукових колах, - зазначають підписанти, критикуючи листа… Особливо цинічними є висловлені авторами "Відкритого листа" звинувачення на адресу науковців та експертів у тому, що їхні нові дослідження "кількості загиблих від голоду дадуть опонентам вагомі аргументи "проти" визнання… злочину геноциду на міжнародному рівні...

Крім того, на нашу думку, це продовження російської гібридної війни в гуманітарній сфері. Автори подібних заяв стають вільно чи невільно співучасниками російської гуманітарної агресії проти України, мета якої — знищити Українську ідентичність та Українську державу. Адже зрозуміло, якщо гуманітарна агресія закінчується успішно проти якоїсь держави, то та держава просто зникає. Висновок такий: у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська Україна".

Листа зокрема підписали директорка Музею Олеся Стасюк, професори Володимир Сергійчук та Василь Марочко, радянський дисидент Семен Глузман. Зокема звернення підпсиали десятки громадських діячів, близько половини яких представляють "Національний корпус".

Читайте також: У книзі, виданій Музеєм Голодомору для поширення правди про геноцид, знайшли фальсифікації. Інститут нацпам'яті призначив експертизу. ФОТО

Нагадаємо, раніше ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду. Факти фальсифікацій підтвердив видавець книги та колишні співробітники Музею.

1 грудня понад сотню відомих істориків, науковців, журналістів та громадських діячів звернулися з листом до влади із закликликом не допустити свідомі фальсифікації, які здійснює Музей Голодомору. Зокрема свій підпис поставили професор Українського Католицького Університету Ярослав Грицак, професор історії та славістики в Університеті Вікторії (Канада) Сергій Єкельчик, один з чільних дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору Людмила Гриневич.
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Топ коментарі
+8
Вже казав що треба зробити по закону більш жорсткі штрафи за фальсіфікацію історії України, наругу над мовою України, наругу над Прапором України, наругу над пам ятниками патріотам України покарання строком не менше 10 років тюрми, або штрафом у 10 000 - 50 000 $ і вище (в залежності від суспільного розголосу). В світі війні Расії проти України ці заходи ні тільки що оправдані, але й необхідні як воздух
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10.12.2021 14:58
+2
Головна мета встановити хоч точну цифру знищених голодоморами, а не ту, що написали раніше 3,9 млн. Звичайно це може вирішити тільки комплексна еспертиза, бо вороги України звиткористовують тактику заперечення в російській дезінформаційній війні - зменшення масштабів злочину та чисельність знищених українців. І я підтримую висновки вчених, що означення голодів 1921-1923, 1946-1947 років визначено термін "масові штучні голоди. Висновком судової історико-джерелознавчої експертизи встановлено, що під час масового штучного голоду 1921-1923 років комуністичним тоталітарним режимом знищено 3,5 млн українців, під час масового штучного голоду 1946-1947 років - 1,5 млн українців; Висновком комплексної судової статистично-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим у 1932-1933 роках знищив 10,5 млн українців. Всього голодомлорами комуністичний режим знищив 15,5 мільйонів українців. Крім цього українці були пограбовані державою, яка створила групи уповноважених на грабежі, розбої і вбивства тих, хто залишив собі своє для прогодування сімї. Крім збіжжя, всіх інших наявних продуктів в українців забрали золоті і срібні вироби, картини, ікони, худобу, одежу і різні вироби. Такого злочину проти свого, але для них українці чужий народ, не знала ні одна країна в світі. На все пограбоване комуністичні потвори купили за кордоном станки, устаткування за ГРЕСИ, заводи, фабрики. Ось так комуняки будували соціалізм. То хтось ще з українців шкодує за просрану державу СИРИСИРИ? Кацапи звичайно шкодують, бо вони мали багато чого від награбованого і плюс ще рабів, які за них воювали і їх обслуговували.
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10.12.2021 15:42
+1
Головне - це провести слідство і встановити нащадків (онуки, правнуки) організаторів і виконавців геноциду українців у 32-33 роках.
Другий крок - оприлюднити їх імена.
Може так виявитися, що значна частина ********* політичного істеблішменту України є нащадками організаторів і виконавців штучного голодомору 1932-1933рр.
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10.12.2021 15:10
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Я правильно понял: даже если количество жертв накрутили, то те, кто обратил на это внимание, путинский наймиты?
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10.12.2021 14:53 Відповісти
По версії Баканова - так.
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10.12.2021 14:57 Відповісти
Накрутили чи скрутили? як визначити? Я думаю скрутили.
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10.12.2021 15:31 Відповісти
Утверждают что накрутили с 3 до 10 млн. погибших.
Полагаете скрутили до 10 млн.? со скольки?с 30 млн.?
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10.12.2021 15:38 Відповісти
Вже казав що треба зробити по закону більш жорсткі штрафи за фальсіфікацію історії України, наругу над мовою України, наругу над Прапором України, наругу над пам ятниками патріотам України покарання строком не менше 10 років тюрми, або штрафом у 10 000 - 50 000 $ і вище (в залежності від суспільного розголосу). В світі війні Расії проти України ці заходи ні тільки що оправдані, але й необхідні як воздух
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10.12.2021 14:58 Відповісти
Предлагаете ответственных сотрудников музея голодомора штрафануть?
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10.12.2021 15:05 Відповісти
Я щось незрозуміло написав, чи по англійськи написати?
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10.12.2021 15:07 Відповісти
Думаю вы правы, штраф на первый раз, затем административка и запрет занимать соответствующие должности.
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10.12.2021 15:09 Відповісти
Це треба прописати у кримінальному кодексі, а не адміністративному - Москва воює проти нас зброєю, а не паперовими корабликами і літачками, тому може бути і тюрма за таке запереченя.
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10.12.2021 15:12 Відповісти
Возможно. В РФ, вроде, фальсификация истории уголовное преступление.
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10.12.2021 15:14 Відповісти
Ми не з Московії берем приклад , а зі здорового глузду.
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10.12.2021 15:32 Відповісти
а Ви бачили в Московії, яка себе назвала росією історію? В росії немає історії, є видумана легенда що вони держава і що вони росіяни.
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10.12.2021 15:59 Відповісти
Страна-призрак.
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10.12.2021 16:11 Відповісти
Встановлeння кількості загиблих цe вeлика складна робота, а нe запeрeчeння. Закон тут ні до чого.
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10.12.2021 18:50 Відповісти
Робота вже проведена, кількість загиблих у Голодоморах зроблених Кремлем Україні визначена - від 10 до 15 мільйонів українців.
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11.12.2021 17:50 Відповісти
Це називається розмивання експертної позиції.
Складно довести, чи ці інформаційні вкиди справді є засобом смислової війни.
Але наслідком "гонки на випередження" зі статистикою жертв Шоа вони таки є точно...
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10.12.2021 14:59 Відповісти
Головне - це провести слідство і встановити нащадків (онуки, правнуки) організаторів і виконавців геноциду українців у 32-33 роках.
Другий крок - оприлюднити їх імена.
Може так виявитися, що значна частина ********* політичного істеблішменту України є нащадками організаторів і виконавців штучного голодомору 1932-1933рр.
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10.12.2021 15:10 Відповісти
я не можу підтвердити або заперечити про кількість тому що рідні моєї бабусі вмерли від голоду у 1946-47 роках. ми знаємо їх поіменно і згадуємо у молитвах про упокій померлих своїх рідних
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10.12.2021 15:41 Відповісти
Головна мета встановити хоч точну цифру знищених голодоморами, а не ту, що написали раніше 3,9 млн. Звичайно це може вирішити тільки комплексна еспертиза, бо вороги України звиткористовують тактику заперечення в російській дезінформаційній війні - зменшення масштабів злочину та чисельність знищених українців. І я підтримую висновки вчених, що означення голодів 1921-1923, 1946-1947 років визначено термін "масові штучні голоди. Висновком судової історико-джерелознавчої експертизи встановлено, що під час масового штучного голоду 1921-1923 років комуністичним тоталітарним режимом знищено 3,5 млн українців, під час масового штучного голоду 1946-1947 років - 1,5 млн українців; Висновком комплексної судової статистично-криміналістичної експертизи встановлено, що комуністичний тоталітарний режим у 1932-1933 роках знищив 10,5 млн українців. Всього голодомлорами комуністичний режим знищив 15,5 мільйонів українців. Крім цього українці були пограбовані державою, яка створила групи уповноважених на грабежі, розбої і вбивства тих, хто залишив собі своє для прогодування сімї. Крім збіжжя, всіх інших наявних продуктів в українців забрали золоті і срібні вироби, картини, ікони, худобу, одежу і різні вироби. Такого злочину проти свого, але для них українці чужий народ, не знала ні одна країна в світі. На все пограбоване комуністичні потвори купили за кордоном станки, устаткування за ГРЕСИ, заводи, фабрики. Ось так комуняки будували соціалізм. То хтось ще з українців шкодує за просрану державу СИРИСИРИ? Кацапи звичайно шкодують, бо вони мали багато чого від награбованого і плюс ще рабів, які за них воювали і їх обслуговували.
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10.12.2021 15:42 Відповісти
Від "Єфіменка" за кілометер смердить совецкою ґебнею...
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10.12.2021 16:13 Відповісти
Якщо там підпис "ґрицака", то це гарантія атаки на Україну. "грицак" є шматком антиукраїнського лайна.
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10.12.2021 16:14 Відповісти
То нехай Кульчицький, Гриневич, Єфіменко, Кіпіані, Слабоспицький відкриють книгу пам'яті у Музеї Голодомору та порахують. Там поіменно ті кого совєцька влада заморила голодом. Список не повний, бо складався він по спогадах очевидців. По селах ходили з хати в хату і ті хто пережив голодомор пригадували хто з їх родичів, сусідів та знайомих помер від голоду. Але багато випадків, що цілі сім'ї вимерли і їх прізвищ та імен не пам'ятають, а сільські ради не вели обліку померлих.
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10.12.2021 23:32 Відповісти
Так, багато хто пішов у пошуках хліба до міста, чи інших сіл і там їх ніхто не враховував, а ще велика кількість "куркулів" із сім'ями були вивезені в Сибірь, де також загинули і в ці книги не потрапили. А ще багато книг було навмисно знищені тими, хто це організував.
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11.12.2021 11:45 Відповісти
В дитинстві пам'ятаю коло нас жила одна старенька бабуся. Її сім'ю виселили як куркулів в Казахстан і коли їх везли Аральським морем на кораблі спалахнув тиф. У неї було 12 дітей, які всі померли і усіх померлих викинули у море.
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11.12.2021 12:43 Відповісти
 
 