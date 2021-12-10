"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до новорічних свят

У зв’язку з підвищеним попитом на рейси до "лижних" напрямків, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди, збільшила періодичність, додала більше вагонів та подовжила маршрути окремих рейсів для низки найпопулярніших напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Додаткові поїзди:

№ 235/236 Київ – Ужгород (через Славське);

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;

№ 259/260 Суми, Київ – Ворохта (через Буковель);

№ 123/124 Київ – Одеса;

№ 211/212 Харків – Львів;

№ 167/168 Львів – Одеса;

№ 238/237 Одеса – Ужгород.

№ 201/202 Ковель – Київ;

№ 197/198 Ковель – Київ.

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Поїзд №235/236 сполученням Київ – Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 грудня, о 20:29. До Ужгорода він прибуватиме об 11:30. З Ужгорода поїзд відправлятиметься з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 19:06 і прибуватиме до Києва об 11:28. Звертаємо увагу, що цей рейс надає додаткове сполучення столиці з лижним курортом Славське.

Поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня, о 16:50. До Чернівців він прибуватиме о 8:20. З Чернівців поїзд відправлятиметься о 21:30 з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня, і прибуватиме до Києва о 14:16.

Поїзд №259/260 Суми, Київ – Ворохта, який дає додаткове сполучення регіону з Буковелем через станцію Татарів, відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня о 15:40, до Ворохти він прибуває о 12:06. Зворотно з Ворохти поїзд відправлятиметься з 25 грудня по 11 січня о 14:30 і прибуватиме в Суми о 9:56.

Поїзд №123/124 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 8:06, в Одесу він прибуває о 18:15. З Одеси поїзд відправлятиметься 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня о 10:56, з прибуттям в Київ о 20:31.

Поїзд №211/212 Харків – Львів відправлятиметься через день із Харкова о 16:13 з 24 грудня по 10 січня, з прибуттям у Львів о 12:23. Зі Львова, поїзд відправлятиметься о 15:25 з 25 грудня по 11 січня та прибуватиме до Харкова о 10:25.

Поїзд №167/168 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня о 9:40. В Одесу потяг прибуватиме о 20:46. З Одеси відправлення о 9:53 29, 30 грудня та 3, 9 січня та прибуття до Львова о 21:05.

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Поїзд №238/237 Одеса – Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня о 22:32. В Ужгород він прибуватиме о 15:59. Зворотно з Ужгорода відправлення з 25 грудня по 10 січня о 19:56 з прибуттям до Одеси о 13:17.

Поїзд №201/202 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня о 18:53. До Києва він прибуватиме о 4:45. Зворотно з Києва поїзд відправлятиметься 24, 30 грудня та 5 січня о 23:10 і прибуватиме до Ковеля о 8:30.

Поїзд №197/198 Ковель – Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:39. З Києва поїзд відправлятиметься 30 грудня та 3, 9, 10 січня о 6:15 і прибуватиме до Ковеля о 14:48.

Подовжені маршрути:

Поїзд №75/76 Кривий Ріг – Київ до Хмельницького,

Поїзд №779/780 Суми – Київ до Вінниці,

Поїзд №57/58 Київ – Яремче до Ворохти (через Буковель).

Збільшення періодичності:

Поїзд №757/758 Київ – Могилів-Подільський відправлятиметься з Києва 27, 30 грудня та 3 січня. З Могилів- Подільського відправлення 28, 31 грудня та 4 січня.

На період новорічних та різдвяних перевезень спостерігається збільшений попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат – навіть у порівнянні з докарантинним періодом сезону 2019/2020 року.

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Так, на період з 23.12 по 09.01 вже реалізовано 4,9 тис. місць до ст. Татарів (Буковель), що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020. До ст. Яремче реалізовано 11 тис. місць (102%), Ясіня – 6,9 тис. місць (101%), Ворохта – 8,3 тис. квитків (85%).

Нагадуємо, що стартував продаж квитків на "Лижний експрес" до Славська, а в цілому до цього курорту вже готові прямувати залізницею 7,9 тис. українців.

Основні "лижні" рейси "Укрзалізниці" доступні за посиланням https://www.uz.gov.ua/mounts2021/index2.html.