Загиблому під Іловайськом полковнику Півоваренку присвоєно звання героя

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Павлу Півоваренку, який загинув під Іловайськом 2014 року.

Відповідний указ №630/2021 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Півоваренку Павлу Васильовичу - полковнику (посмертно)", – зазначається в документі.

Офіцер народився 2 вересня 1975 у місті Радомишль Житомирської області в сім’ї військовослужбовця.

Після закінчення школи навчався у суворовському училищі, а після у Харківському гвардійському вищому командному танковому училищі. Вже під час служби у війську закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Командував танковими підрозділами - від взводу до батальйону, був заступником командира 30 окремої механізованої бригади.

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На початку російської агресії служив у місті Київ в штабі Оперативного командування.

22 травня був призначений в. о. командира 51 ОМБр після відсторонення Володимира Яцківа з посади командира бригади через брак організації, що призвів до втрат у бою під Волновахою.

В якості командира бригади Павло Півоваренко брав участь у звільненні Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та низки інших населених пунктів.

Офіцер загинув у серпні 2014 року під час виходу з Іловайського котла.

1 жовтня того ж року його було поховано на Кушугумському кладовищі в Запоріжжі як останки невстановленої особи під номером 3191.

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За кілька місяців за допомогою експертизи ДНК довели, що поховане тіло належать саме українському офіцеру Півоваренку. Медичне обстеження показало, що полковник був поранений в ногу, отримав пошкодження спини і загинув внаслідок влучання уламку в голову.

Перепоховання останків командира 51-ї окремої механізованої бригади відбулося 22 липня 2016 року в Києві на Лук’янівському кладовищі.