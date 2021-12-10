Путін грав на підвищення, і Байден йому підіграв, - Рахманін

Повномасштабної загрози вторгнення військ РФ до України немає - є лише ризик.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є певна кількість професійних маркерів, за якими розвідники визначають рівень загрози, роблять так звану консолідовану розвідувальну оцінку, яка доводиться до головнокомандувача і РНБО, за цим вираховується певний коефіцієнт загрози. Так от, за маркерами на сьогодні загрози повномаштабного вторгнення нема. Є ризик. Це різні речі. ... На сьогодні є ризик, але немає повномасштабної загрози", - розказав він.

За словами нардепа, вже траплялися періоди, коли біля українських кордонів було більше військ РФ, аніж зараз. Але тоді такої реакції країн заходу не це не було.

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"Коли з’явилася перша публікація в американській пресі, чисельність (російських військ біля кордону України. - Ред.) сягала близько 90 тис. Для порівняння, рік тому, влітку, було 87 (тис. - Ред.). Навесні цього року було щонайменше 105 (тис. - Ред.). Під час навчань "Захід-2021" росіяни писали 200, ну, було близько 180 тисяч, і ще білоруси. Ризик був в рази вищий. Нагадайте мені, будь ласка, таку ж бурхливу реакцію наших західних партнерів, і чому її не було", - каже Рахманін.

Він припустив, що, оцінюючи ризики, країни Заходу виходили не з об’єктивних розвідданих, а з інформації про наміри.

"Те, що робила Росія - це класична гра на підвищення ставок. Путін навіть не приховував, що в нього є перелік вимог, і він прагне зустрічі з Байденом. Він її отримав", - твердить Рахманін.

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"Натомість Байден підігравав у цій грі на підвищення ставок. ... Це була можливість за допомоги цієї гри певні кроки, які подавалися до цього як поступки Путіну, сьогодні подавати як компроміс, за допомоги якого зупинили повномасштабне вторгнення, якого, підкреслюю, могло і не бути", - додав він.