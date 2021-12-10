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Путін грав на підвищення, і Байден йому підіграв, - Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін грав на підвищення, і Байден йому підіграв, - Рахманін

Повномасштабної загрози вторгнення військ РФ до України немає - є лише ризик.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є певна кількість професійних маркерів, за якими розвідники визначають рівень загрози, роблять так звану консолідовану розвідувальну оцінку, яка доводиться до головнокомандувача і РНБО, за цим вираховується певний коефіцієнт загрози. Так от, за маркерами на сьогодні загрози повномаштабного вторгнення нема. Є ризик. Це різні речі. ... На сьогодні є ризик, але немає повномасштабної загрози", - розказав він.

За словами нардепа, вже траплялися періоди, коли біля українських кордонів було більше військ РФ, аніж зараз. Але тоді такої реакції країн заходу не це не було.

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"Коли з’явилася перша публікація в американській пресі, чисельність (російських військ біля кордону України. - Ред.) сягала близько 90 тис. Для порівняння, рік тому, влітку, було 87 (тис. - Ред.). Навесні цього року було щонайменше 105 (тис. - Ред.). Під час навчань "Захід-2021" росіяни писали 200, ну, було близько 180 тисяч, і ще білоруси. Ризик був в рази вищий. Нагадайте мені, будь ласка, таку ж бурхливу реакцію наших західних партнерів, і чому її не було", - каже Рахманін.

Він припустив, що, оцінюючи ризики, країни Заходу виходили не з об’єктивних розвідданих, а з інформації про наміри.

"Те, що робила Росія - це класична гра на підвищення ставок. Путін навіть не приховував, що в нього є перелік вимог, і він прагне зустрічі з Байденом. Він її отримав", - твердить Рахманін.

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"Натомість Байден підігравав у цій грі на підвищення ставок. ... Це була можливість за допомоги цієї гри певні кроки, які подавалися до цього як поступки Путіну, сьогодні подавати як компроміс, за допомоги якого зупинили повномасштабне вторгнення, якого, підкреслюю, могло і не бути", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
В итоге клоун запел о референдуме по Крыму подачи туда днепровской воды и принять Донбасс на условиях Х#йла внеблоковый статус само собой...вот и все на что способно чмо.
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10.12.2021 23:06
+8
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10.12.2021 23:51
+6
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10.12.2021 23:14
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Тому що не було логістичних ланцюгів постачання палива та припасів, голова?
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10.12.2021 22:58 Відповісти
Ботоксный русский фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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10.12.2021 23:20 Відповісти
В итоге клоун запел о референдуме по Крыму подачи туда днепровской воды и принять Донбасс на условиях Х#йла внеблоковый статус само собой...вот и все на что способно чмо.
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10.12.2021 23:06 Відповісти
Путлер знає мову сили якщо дати йому по мізках тоді він буде знати що зачіпати не можна,а це все теревені

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10.12.2021 23:08 Відповісти
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10.12.2021 23:14 Відповісти
А чи не є московити гарантом теріторіальної цілостності та незалежності України (відповідно до Будапештського меморандуму)? А чи не є підписантами того документу ще кілька країн? А чи порушені кордони держави України на сьогодні?

Вкотре скажу: московити будуть притримуватися міжнародних домовленостей лише після того, як вмиються (та почнуть захлинатися) власною кров'ю, як це було на протязі всієї історії тих територій (Тартарія, московія, московське князівство, російська імперія, СРСР, РФ)
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10.12.2021 23:16 Відповісти
Нельзя зацикливаться только на количестве войск , индикатором готовности к вторжению являются другие показатели : подтягивание ракетньіх комплексов , завоз боеприпасов на аєродромьі базирования авиации , наличие саперньіх и понтонньіх подразделений , разворачивание полевой медициньі и т.п. Возможно , американская разведка обнаружила что-то, отличающееся от обьічной конфигурации войск во время учений.
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10.12.2021 23:22 Відповісти
А возможно и не обнаружила
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11.12.2021 08:45 Відповісти
Подробный разбор полетов Байдена здесь https://aillarionov.livejournal.com/1256074.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR2M5QCPjSSU_ddiJz5-0Hg4KpPgomd0vYcsDbg99hKUlICXp7-lzkmNRjQ
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10.12.2021 23:31 Відповісти
тепер я розумію чому "Голос" - це квартал 96ть, який не в тренді...
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10.12.2021 23:37 Відповісти
Когда это уже кончеттся?
Есть же другие вопросы- безплатное атмосферное электричество,допотопные времена, та даже где и когда распяли Христа.Есть версия шо в Стамбуле на Босфоре.
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10.12.2021 23:43 Відповісти
исчо есть загадки полигональной кладки в перу
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10.12.2021 23:48 Відповісти
Та не токо в Перу,а по всему миру.
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10.12.2021 23:50 Відповісти
В 1086 г. 15 февраля.
Вычеслили шо землетрясение и солнечное затмение было именно тогда.
Еще косвенное доказательство-первый поход крестоносцев за гробом господнем-1096г.
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10.12.2021 23:49 Відповісти
не путаешь? мо 16-го?
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10.12.2021 23:50 Відповісти
Может. Точно не помню.
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10.12.2021 23:54 Відповісти
Ну що б він ще розумного сказав
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10.12.2021 23:47 Відповісти
карты на стол!
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10.12.2021 23:49 Відповісти
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10.12.2021 23:51 Відповісти
+1500 красава! И ты и байдьон.
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10.12.2021 23:52 Відповісти
Коли гостра загроза начебто спала, в тому числі завдяки потужному тиску на путіна США і країн Заходу, то заднім числом всі дуже розумні аналітики і знали, що ніякого наступу не буде. Мабуть це все Байден придумав, щоб заглянути, як той дурачок що третій рік марить, в очі путіну.
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10.12.2021 23:56 Відповісти
Рахманин позеленел и скурвился или читал разведданные от демченко и дерьмака?
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11.12.2021 01:51 Відповісти
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11.12.2021 03:26 Відповісти
После того как власти РФ и Украины начали синхронно вводить куриные коды и втаптывать собственное население в хлам, стало очевидным что всё это - территория СССР, временно находящаяся под иностранным управлением оккупационными администрациями. Пока в Кремле правили украинцы, ничего подобного не было и быть не могло.
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11.12.2021 03:46 Відповісти
Стратег! Великий стратег той Рахманін...
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11.12.2021 07:00 Відповісти
Войны начинают не разведчики и не войска, и даже не президенты.
Войны начинают бухгалтера!
Если есть экономическая целесообразность (соотношение выгоды и потерь минимум 5:1) - война будет.
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11.12.2021 08:33 Відповісти
Все у нас такие умные... От чего же страна такая бедная??????
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11.12.2021 08:34 Відповісти
ну очевидно ж бо є ще розумніші країни, ніж Україна! і тупіші також є....
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11.12.2021 10:45 Відповісти
 
 