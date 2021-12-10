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Новости Война в Украине
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Путин играл на повышение, и Байден ему подыграл, - Рахманин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин играл на повышение, и Байден ему подыграл, - Рахманин

Полномасштабной угрозы вторжения войск РФ в Украину нет – есть только риск.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть определенное количество профессиональных маркеров, по которым разведчики определяют уровень угрозы, делают так называемую консолидированную разведывательную оценку, которая доводится до главнокомандующего и СНБО, за этим высчитывается определенный коэффициент угрозы. Так вот, по маркерам на сегодняшний день угрозы полномасштабного вторжения нет. Есть риск. Это разные вещи. ... На сегодняшний день есть риск, но нет полномасштабной угрозы", - рассказал он.

По словам нардепа, уже случались периоды, когда у украинских границ было больше войск РФ, чем сейчас. Но тогда такой реакции стран запада на это не было.

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"Когда появилась первая публикация в американской прессе, численность (российских войск у границы Украины. – Ред.) достигала около 90 тыс. Для сравнения, год назад, летом, было 87 (тыс. – ред.). Весной этого года было по меньшей мере 105 (тыс. - ред.). Во время учений "Запад-2021" россияне писали 200, ну, было около 180 тысяч, и еще белорусы. Риск был в разы выше. Напомните мне, пожалуйста, такую ​​же бурную реакцию наших западных партнеров, и почему ее не было", – говорит Рахманин.

Он предположил, что оценивая риски, страны Запада исходили не из объективных разведданных, а из информации о намерениях.

"То, что делала Россия – это классическая игра на повышение ставок. Путин даже не скрывал, что у него есть перечень требований, и он стремится к встрече с Байденом. Он ее получил", - утверждает Рахманин.

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"Вместо этого Байден подыгрывал в этой игре на повышение ставок. ... Это была возможность с помощью этой игры определенные шаги, которые подавались к этому как уступки Путину, сегодня преподносить как компромисс, с помощью которого остановили полномасштабное вторжение, которого, подчеркиваю, могло и не быть", - добавил он.
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Топ комментарии
+11
В итоге клоун запел о референдуме по Крыму подачи туда днепровской воды и принять Донбасс на условиях Х#йла внеблоковый статус само собой...вот и все на что способно чмо.
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10.12.2021 23:06
+8
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10.12.2021 23:51
+6
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10.12.2021 23:14
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Тому що не було логістичних ланцюгів постачання палива та припасів, голова?
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10.12.2021 22:58 Ответить
Ботоксный русский фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
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10.12.2021 23:20 Ответить
В итоге клоун запел о референдуме по Крыму подачи туда днепровской воды и принять Донбасс на условиях Х#йла внеблоковый статус само собой...вот и все на что способно чмо.
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10.12.2021 23:06 Ответить
Путлер знає мову сили якщо дати йому по мізках тоді він буде знати що зачіпати не можна,а це все теревені

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10.12.2021 23:08 Ответить
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10.12.2021 23:14 Ответить
А чи не є московити гарантом теріторіальної цілостності та незалежності України (відповідно до Будапештського меморандуму)? А чи не є підписантами того документу ще кілька країн? А чи порушені кордони держави України на сьогодні?

Вкотре скажу: московити будуть притримуватися міжнародних домовленостей лише після того, як вмиються (та почнуть захлинатися) власною кров'ю, як це було на протязі всієї історії тих територій (Тартарія, московія, московське князівство, російська імперія, СРСР, РФ)
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10.12.2021 23:16 Ответить
Нельзя зацикливаться только на количестве войск , индикатором готовности к вторжению являются другие показатели : подтягивание ракетньіх комплексов , завоз боеприпасов на аєродромьі базирования авиации , наличие саперньіх и понтонньіх подразделений , разворачивание полевой медициньі и т.п. Возможно , американская разведка обнаружила что-то, отличающееся от обьічной конфигурации войск во время учений.
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10.12.2021 23:22 Ответить
А возможно и не обнаружила
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11.12.2021 08:45 Ответить
Подробный разбор полетов Байдена здесь https://aillarionov.livejournal.com/1256074.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR2M5QCPjSSU_ddiJz5-0Hg4KpPgomd0vYcsDbg99hKUlICXp7-lzkmNRjQ
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10.12.2021 23:31 Ответить
тепер я розумію чому "Голос" - це квартал 96ть, який не в тренді...
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10.12.2021 23:37 Ответить
Когда это уже кончеттся?
Есть же другие вопросы- безплатное атмосферное электричество,допотопные времена, та даже где и когда распяли Христа.Есть версия шо в Стамбуле на Босфоре.
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10.12.2021 23:43 Ответить
исчо есть загадки полигональной кладки в перу
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10.12.2021 23:48 Ответить
Та не токо в Перу,а по всему миру.
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10.12.2021 23:50 Ответить
В 1086 г. 15 февраля.
Вычеслили шо землетрясение и солнечное затмение было именно тогда.
Еще косвенное доказательство-первый поход крестоносцев за гробом господнем-1096г.
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10.12.2021 23:49 Ответить
не путаешь? мо 16-го?
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10.12.2021 23:50 Ответить
Может. Точно не помню.
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10.12.2021 23:54 Ответить
Ну що б він ще розумного сказав
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10.12.2021 23:47 Ответить
карты на стол!
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10.12.2021 23:49 Ответить
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10.12.2021 23:51 Ответить
+1500 красава! И ты и байдьон.
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10.12.2021 23:52 Ответить
Коли гостра загроза начебто спала, в тому числі завдяки потужному тиску на путіна США і країн Заходу, то заднім числом всі дуже розумні аналітики і знали, що ніякого наступу не буде. Мабуть це все Байден придумав, щоб заглянути, як той дурачок що третій рік марить, в очі путіну.
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10.12.2021 23:56 Ответить
Рахманин позеленел и скурвился или читал разведданные от демченко и дерьмака?
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11.12.2021 01:51 Ответить
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11.12.2021 03:26 Ответить
После того как власти РФ и Украины начали синхронно вводить куриные коды и втаптывать собственное население в хлам, стало очевидным что всё это - территория СССР, временно находящаяся под иностранным управлением оккупационными администрациями. Пока в Кремле правили украинцы, ничего подобного не было и быть не могло.
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11.12.2021 03:46 Ответить
Стратег! Великий стратег той Рахманін...
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11.12.2021 07:00 Ответить
Войны начинают не разведчики и не войска, и даже не президенты.
Войны начинают бухгалтера!
Если есть экономическая целесообразность (соотношение выгоды и потерь минимум 5:1) - война будет.
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11.12.2021 08:33 Ответить
Все у нас такие умные... От чего же страна такая бедная??????
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11.12.2021 08:34 Ответить
ну очевидно ж бо є ще розумніші країни, ніж Україна! і тупіші також є....
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11.12.2021 10:45 Ответить
 
 