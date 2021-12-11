Поведінка Зеленського на пресконференції - це не межа, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський може поводитися під час розмов за закритими дверима навіть емоційніше, ніж він поводився під час нещодавньої пресконференції із журналістами.
Про це ексспікер Верховної Ради, лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 10 грудня на її YouTube-каналі "Власть vs Влащенко", інформує Цензор.НЕТ.
Журналістка згадала пресмарафон Зеленського, на якому він емоційно висловлювався, реагував на запитання та вступав у суперечки з журналістами і запитала, як він поводиться під час дискусій без присутності преси.
"Мені, напевно, некоректно говорити про те, як поводиться президент за зачиненими дверима, можна в нього запитати. Але я скажу так: поведінка на пресконференції – це не межа... Не межа можливостей", – відповів Разумков.
Разом з тим, розвивати цю тему ексспікер парламенту відмовився, попросивши "залишатися в межах пристойності" і додавши, що "всі бачать, усі все розуміють".
Разумков розповів, що востаннє спілкувався із Зеленським на нараді щодо порядку денного Верховної Ради, коли він іще був спікером. У цей час він перебував на самоізоляції через коронавірус.
"Мене так під'єднали, що ні мене не було чути, ні я не чув, що відбувається на нараді... Це була, мабуть, наша остання зустріч, усе, на цьому зустрічі закінчилися, ми більше не бачилися, більше не спілкувалися", – розповів політик.
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https://www.youtube.com/watch?v=7B8L_IjQ0xc
https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
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докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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те же силы, что зеленку привели к власти, теперь заранее выдвигают разумкова на его место
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 2 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ
ИЗ ВЕЛИКОЙ ПА РАШИ ВЕЛИКИЙ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
Ой, беда, беда.