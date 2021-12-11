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Поведінка Зеленського на пресконференції - це не межа, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поведінка Зеленського на пресконференції - це не межа, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський може поводитися під час розмов за закритими дверима навіть емоційніше, ніж він поводився під час нещодавньої пресконференції із журналістами.

Про це ексспікер Верховної Ради, лідер міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, опублікованому 10 грудня на її YouTube-каналі "Власть vs Влащенко", інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка згадала пресмарафон Зеленського, на якому він емоційно висловлювався, реагував на запитання та вступав у суперечки з журналістами і запитала, як він поводиться під час дискусій без присутності преси.

"Мені, напевно, некоректно говорити про те, як поводиться президент за зачиненими дверима, можна в нього запитати. Але я скажу так: поведінка на пресконференції – це не межа... Не межа можливостей", – відповів Разумков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

Разом з тим, розвивати цю тему ексспікер парламенту відмовився, попросивши "залишатися в межах пристойності" і додавши, що "всі бачать, усі все розуміють".

Разумков розповів, що востаннє спілкувався із Зеленським на нараді щодо порядку денного Верховної Ради, коли він іще був спікером. У цей час він перебував на самоізоляції через коронавірус.

"Мене так під'єднали, що ні мене не було чути, ні я не чув, що відбувається на нараді... Це була, мабуть, наша остання зустріч, усе, на цьому зустрічі закінчилися, ми більше не бачилися, більше не спілкувалися", – розповів політик.

Також дивіться: Мосейчук втрутилась в суперечку Зеленського і Бутусова: "Країна валиться". ВIДЕО
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Топ коментарі
+53
Разумков красава! Впарив лохам це гімно, а сам, тепер, весь в" бєлом"!
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11.12.2021 13:49
+30
Я б взагалі не здивувався, якби дізнався, що Зеленський пригає по деревах і їсть власне гамно в черговому наркотичному припадку.
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11.12.2021 13:49
+27
Деградація наркомана прогресує. Нервова система геть зруйнована.
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11.12.2021 14:04
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На балаган скомороха Зеленского, громко именуемый им как "пресс-конференция".
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11.12.2021 14:40 Відповісти
Розумков уже опережает Голобородьку на 6 % в рейтинге....,а это значит не олигархи уже сдали выбор свой... Поздно пить Боржоми...Христо Грозев заканчивает монтаж 2 серийного фильма по Вагнергейту...,а там бонба замедленного действия.... Титаник постепенно погружается в воду...
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11.12.2021 14:30 Відповісти
Пупс №1 в списку "Слуг". Це означає що він другий після Зєлєнського. Що не ясно? Він такий самий прокацаплений жидобільшовицький дегенерат як і Зєлєнський! Пупс неодноразово публічно заявлял що "він син свого російського батька", незважаючи на те що "старший" Разумков до виховання цього байстрюка не мав ніякого відношення. Більш того, від розуму в ушльопка, і це вже очевидно усім, лише прізвище. З тим самим успіхом можна перейменувати Іванушку-дурачка в Івана Мудрого... і _банутись всією громадою...
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11.12.2021 14:38 Відповісти
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11.12.2021 14:38 Відповісти
А сколько нам ещё предстоит узнать про Переворотька, страшно представить)))
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11.12.2021 14:39 Відповісти
Ринат Леонидович и Игорь Валерьевич зароют топор войны после фильма Христо Грозева.... Кучмистам по факту ничего не светит...
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11.12.2021 14:47 Відповісти
Мы ещё хлебнем с этим разумным. Этот поц из перевертышей типа "Агрессия России? Не всё так однозначно".
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11.12.2021 14:47 Відповісти
Прокуратура США по делу Приватбанка закончит следствие за год до президенских выборов в Украине...,а это значит сами знаете что будет
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11.12.2021 14:50 Відповісти
Верховний суд б'є під дих. Зеленський у нокдауні?

https://www.youtube.com/watch?v=7B8L_IjQ0xc
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11.12.2021 14:54 Відповісти
тому що эмоційний розвиток нелоха рочків 15
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11.12.2021 15:01 Відповісти
Фишка тут в другом...министр финансов США Джанет Йеллен внесла новую поправку в Закон по борьбе с коорупцией в Америке...,я так понял будут смотреть на каждого Коломойского через увеличительное стекло... типа Инвестор с грязным баблом украденным в собственой стране, попадает под Колпак Мюллера...
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11.12.2021 15:01 Відповісти
а ломбардщик то гнида
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11.12.2021 15:04 Відповісти
и гнида евгейской национальности, что вообще его в говно оценить можно
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11.12.2021 15:13 Відповісти
клоун, ****...
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11.12.2021 15:05 Відповісти
в мене був такий однокласник-дурачок з виряченими очима
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11.12.2021 15:06 Відповісти
Як казав Рейган,Ссср я развалю за 5 минут в августе 1991 года...,а что делать с РАБссией,то Байден решит в 2021 году
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11.12.2021 15:09 Відповісти
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
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11.12.2021 15:11 Відповісти
неоднократно мочился со стола на ермака...стол убрали...
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11.12.2021 15:12 Відповісти
Я думаю головний аргумент Кловуна - я тут президент і мене вибрали 73% довбнів. Так що я завжди правий. І Верховний Головнокомандувач...Ну як, зедебіли, поржем по приколу?
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11.12.2021 15:13 Відповісти
Воно ж себе таким вважає, головнокомандуючим.
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11.12.2021 16:47 Відповісти
Если бы считал, то не повторял бы об этом на каждом шагу)))
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11.12.2021 19:09 Відповісти
Украина Путлеру не по карману,это было ясно еще в 2015 году...когда Псковская дивизия ВДВ успешно легла на кладбище в дяревне Выбуты Псковской области...
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11.12.2021 15:14 Відповісти
У палаті №6 вихідний?
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11.12.2021 15:59 Відповісти
Мурлым-мурло всё ещё надеется стать Президентом? Забудь, народ не слепой! Твой удел-ломбардный бизнес и не более того!
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11.12.2021 15:20 Відповісти
Ж2 намагаються у вигляді цього розумника всунути українцям нового ж2 не лоха, не вийде президент буде українцем.
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11.12.2021 15:43 Відповісти
*всі бачать, всі розуміють* це оптимістично. 25% тішаться з *най -най-най*....
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11.12.2021 15:28 Відповісти
скакав смоктав i плакав
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11.12.2021 15:45 Відповісти
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:12 Відповісти
Разумков, це ж ти, падла ПРдунівська, припхало нам ідіота бубу! І що ти там ще цвірінькаєш, пупс ватнорилий?!
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11.12.2021 16:13 Відповісти
Разумков ідеолог СН такий же мудило як і вся там шобла,але дуже хитрий
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11.12.2021 16:24 Відповісти
да все правильно
те же силы, что зеленку привели к власти, теперь заранее выдвигают разумкова на его место
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11.12.2021 17:03 Відповісти
Люди, ну яка нафіг інтелігентність у Зеленського, коли олігархи шукали лише претендента на посаду президента за яку голосуватиме більшість і їм було байдуже хто нею виявиться. Виграв Беня із своїм ручним блазнем, ну а Пінчук із Славком Вакарчуком програв. Хто тепер на черзі в президенти?
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11.12.2021 18:11 Відповісти
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" п'ятий Президент Петро Порошенко відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу, у відповідь на його заяву від 26.11. ц.р. "пан Турчинов розглядається як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко - одна з таких людей, яка втратила Донбас".
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 2 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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11.12.2021 19:57 Відповісти

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ
ИЗ ВЕЛИКОЙ ПА РАШИ ВЕЛИКИЙ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
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11.12.2021 22:26 Відповісти
Видно оно давно мощно в дыню не получало.
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11.12.2021 21:53 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Интересно кто его раскручивает.
Ой, беда, беда.
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12.12.2021 10:49 Відповісти
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