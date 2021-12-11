Поведение Зеленского на пресс-конференции – это не предел, – Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский может вести себя во время разговоров за закрытыми дверями даже эмоциональнее, чем он вел себя во время недавней пресс-конференции с журналистами.
Об этом экс-спикер Верховной Рады, лидер межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил в интервью журналистке Наталии Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка вспомнила пресс-марафон Зеленского, на котором он эмоционально выражался, реагировал на вопросы и вступал в споры с журналистами, и спросила, как он ведет себя в ходе дискуссии без присутствия прессы.
"Мне, наверное, некорректно говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями, можно у него спросить. Но я скажу так: поведение на пресс-конференции – это не предел... Не предел возможностей", – ответил Разумков.
Вместе с тем, развивать эту тему экс-спикер парламента отказался, попросив "оставаться в пределах приличия" и добавив, что "все видят, все понимают".
Разумков рассказал, что последний раз общался с Зеленским на совещании по повестке дня Верховной Рады, когда он еще был спикером. В это время он находился на самоизоляции из-за коронавируса.
"Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании... Это была, пожалуй, наша последняя встреча, все, на этой встречи закончились, мы больше не виделись, больше не общались ", – рассказал политик.
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https://www.youtube.com/watch?v=7B8L_IjQ0xc
https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
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- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
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- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
.
те же силы, что зеленку привели к власти, теперь заранее выдвигают разумкова на его место
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 2 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ
ИЗ ВЕЛИКОЙ ПА РАШИ ВЕЛИКИЙ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
Ой, беда, беда.