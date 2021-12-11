Поведение Зеленского на пресс-конференции – это не предел, – Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский может вести себя во время разговоров за закрытыми дверями даже эмоциональнее, чем он вел себя во время недавней пресс-конференции с журналистами.

Об этом экс-спикер Верховной Рады, лидер межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил в интервью журналистке Наталии Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка вспомнила пресс-марафон Зеленского, на котором он эмоционально выражался, реагировал на вопросы и вступал в споры с журналистами, и спросила, как он ведет себя в ходе дискуссии без присутствия прессы.

"Мне, наверное, некорректно говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями, можно у него спросить. Но я скажу так: поведение на пресс-конференции – это не предел... Не предел возможностей", – ответил Разумков.

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Вместе с тем, развивать эту тему экс-спикер парламента отказался, попросив "оставаться в пределах приличия" и добавив, что "все видят, все понимают".

Разумков рассказал, что последний раз общался с Зеленским на совещании по повестке дня Верховной Рады, когда он еще был спикером. В это время он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

"Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании... Это была, пожалуй, наша последняя встреча, все, на этой встречи закончились, мы больше не виделись, больше не общались ", – рассказал политик.





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