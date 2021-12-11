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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) Бутусов Юрий (3904) Разумков Дмитрий (1521)

Поведение Зеленского на пресс-конференции – это не предел, – Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поведение Зеленского на пресс-конференции – это не предел, – Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский может вести себя во время разговоров за закрытыми дверями даже эмоциональнее, чем он вел себя во время недавней пресс-конференции с журналистами.

Об этом экс-спикер Верховной Рады, лидер межфракционного объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков заявил в интервью журналистке Наталии Влащенко, опубликованном 10 декабря на ее YouTube-канале "Власть vs Влащенко", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка вспомнила пресс-марафон Зеленского, на котором он эмоционально выражался, реагировал на вопросы и вступал в споры с журналистами, и спросила, как он ведет себя в ходе дискуссии без присутствия прессы.

"Мне, наверное, некорректно говорить о том, как ведет себя президент за закрытыми дверями, можно у него спросить. Но я скажу так: поведение на пресс-конференции – это не предел... Не предел возможностей", – ответил Разумков.

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Вместе с тем, развивать эту тему экс-спикер парламента отказался, попросив "оставаться в пределах приличия" и добавив, что "все видят, все понимают".

Разумков рассказал, что последний раз общался с Зеленским на совещании по повестке дня Верховной Рады, когда он еще был спикером. В это время он находился на самоизоляции из-за коронавируса.

"Меня так подключили, что ни меня не было слышно, ни я не слышал, что происходит на совещании... Это была, пожалуй, наша последняя встреча, все, на этой встречи закончились, мы больше не виделись, больше не общались ", – рассказал политик.

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Топ комментарии
+53
Разумков красава! Впарив лохам це гімно, а сам, тепер, весь в" бєлом"!
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11.12.2021 13:49
+30
Я б взагалі не здивувався, якби дізнався, що Зеленський пригає по деревах і їсть власне гамно в черговому наркотичному припадку.
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11.12.2021 13:49
+27
Деградація наркомана прогресує. Нервова система геть зруйнована.
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11.12.2021 14:04
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Страница 2 из 2
На балаган скомороха Зеленского, громко именуемый им как "пресс-конференция".
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11.12.2021 14:40 Ответить
Розумков уже опережает Голобородьку на 6 % в рейтинге....,а это значит не олигархи уже сдали выбор свой... Поздно пить Боржоми...Христо Грозев заканчивает монтаж 2 серийного фильма по Вагнергейту...,а там бонба замедленного действия.... Титаник постепенно погружается в воду...
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11.12.2021 14:30 Ответить
Пупс №1 в списку "Слуг". Це означає що він другий після Зєлєнського. Що не ясно? Він такий самий прокацаплений жидобільшовицький дегенерат як і Зєлєнський! Пупс неодноразово публічно заявлял що "він син свого російського батька", незважаючи на те що "старший" Разумков до виховання цього байстрюка не мав ніякого відношення. Більш того, від розуму в ушльопка, і це вже очевидно усім, лише прізвище. З тим самим успіхом можна перейменувати Іванушку-дурачка в Івана Мудрого... і _банутись всією громадою...
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11.12.2021 14:38 Ответить
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11.12.2021 14:38 Ответить
А сколько нам ещё предстоит узнать про Переворотька, страшно представить)))
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11.12.2021 14:39 Ответить
Ринат Леонидович и Игорь Валерьевич зароют топор войны после фильма Христо Грозева.... Кучмистам по факту ничего не светит...
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11.12.2021 14:47 Ответить
Мы ещё хлебнем с этим разумным. Этот поц из перевертышей типа "Агрессия России? Не всё так однозначно".
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11.12.2021 14:47 Ответить
Прокуратура США по делу Приватбанка закончит следствие за год до президенских выборов в Украине...,а это значит сами знаете что будет
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11.12.2021 14:50 Ответить
Верховний суд б'є під дих. Зеленський у нокдауні?

https://www.youtube.com/watch?v=7B8L_IjQ0xc
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11.12.2021 14:54 Ответить
тому що эмоційний розвиток нелоха рочків 15
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11.12.2021 15:01 Ответить
Фишка тут в другом...министр финансов США Джанет Йеллен внесла новую поправку в Закон по борьбе с коорупцией в Америке...,я так понял будут смотреть на каждого Коломойского через увеличительное стекло... типа Инвестор с грязным баблом украденным в собственой стране, попадает под Колпак Мюллера...
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11.12.2021 15:01 Ответить
а ломбардщик то гнида
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11.12.2021 15:04 Ответить
и гнида евгейской национальности, что вообще его в говно оценить можно
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11.12.2021 15:13 Ответить
клоун, ****...
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11.12.2021 15:05 Ответить
в мене був такий однокласник-дурачок з виряченими очима
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11.12.2021 15:06 Ответить
Як казав Рейган,Ссср я развалю за 5 минут в августе 1991 года...,а что делать с РАБссией,то Байден решит в 2021 году
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11.12.2021 15:09 Ответить
Відеозв'язок між Вашингтоном і Москвою: наслідки для України | ПРЯМИМ ТЕКСТОМ з Ю. Луценком

https://www.youtube.com/watch?v=pNPMeQE3_Xg
чудовий аналіз з Рахманіним, чи вдасться ВИРОКУ УКРАЇНИ здійснити плани ПУТІНА
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11.12.2021 15:11 Ответить
неоднократно мочился со стола на ермака...стол убрали...
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11.12.2021 15:12 Ответить
Я думаю головний аргумент Кловуна - я тут президент і мене вибрали 73% довбнів. Так що я завжди правий. І Верховний Головнокомандувач...Ну як, зедебіли, поржем по приколу?
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11.12.2021 15:13 Ответить
Воно ж себе таким вважає, головнокомандуючим.
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11.12.2021 16:47 Ответить
Если бы считал, то не повторял бы об этом на каждом шагу)))
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11.12.2021 19:09 Ответить
Украина Путлеру не по карману,это было ясно еще в 2015 году...когда Псковская дивизия ВДВ успешно легла на кладбище в дяревне Выбуты Псковской области...
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11.12.2021 15:14 Ответить
У палаті №6 вихідний?
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11.12.2021 15:59 Ответить
Мурлым-мурло всё ещё надеется стать Президентом? Забудь, народ не слепой! Твой удел-ломбардный бизнес и не более того!
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11.12.2021 15:20 Ответить
Ж2 намагаються у вигляді цього розумника всунути українцям нового ж2 не лоха, не вийде президент буде українцем.
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11.12.2021 15:43 Ответить
*всі бачать, всі розуміють* це оптимістично. 25% тішаться з *най -най-най*....
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11.12.2021 15:28 Ответить
скакав смоктав i плакав
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11.12.2021 15:45 Ответить
.

Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 16:12 Ответить
Разумков, це ж ти, падла ПРдунівська, припхало нам ідіота бубу! І що ти там ще цвірінькаєш, пупс ватнорилий?!
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11.12.2021 16:13 Ответить
Разумков ідеолог СН такий же мудило як і вся там шобла,але дуже хитрий
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11.12.2021 16:24 Ответить
да все правильно
те же силы, что зеленку привели к власти, теперь заранее выдвигают разумкова на его место
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11.12.2021 17:03 Ответить
Люди, ну яка нафіг інтелігентність у Зеленського, коли олігархи шукали лише претендента на посаду президента за яку голосуватиме більшість і їм було байдуже хто нею виявиться. Виграв Беня із своїм ручним блазнем, ну а Пінчук із Славком Вакарчуком програв. Хто тепер на черзі в президенти?
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11.12.2021 18:11 Ответить
В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" п'ятий Президент Петро Порошенко відреагував на слова Володимира Зеленського про втрату Донбасу, у відповідь на його заяву від 26.11. ц.р. "пан Турчинов розглядається як одна з тих людей, яка втратила Крим, а пан Порошенко - одна з таких людей, яка втратила Донбас".
"Я хочу наголосити, що скоро вже 3 роки, як я не президент. І пану Зеленському потрібно вивчити питання, що за 3 роки його каденції було декілька слідчих комісій, 2 генпрокурори, які детально розслідували цю справу. Не Зеленському стверджувати - втратив я Донбас чи звільнив. Бо коли я став президентом - увесь український Донбас був захоплений. Я одразу видав наказ про контрнаступ і українська армія звільнила 2/3 окупованого Донбасу", - сказав він.
Петро Порошенко зазначив, що за 3 роки каденції Володимира Зеленського українська армія не звільнила від проросійських окупантів жодного клаптика землі.
"Навпаки, під час ухвалення ганебного рішення про так зване розведення, з української землі були відведені наші війська. Це величезна помилка. І не пану Зеленському, який у 2014 році знімав фільми коштом російського бюджету, робив фото на Красній площі, про щось говорити. Тому, коли ти починаєш розслідування, дуже важливо не вийти на себе, пане Зеленський", - зазначив він.
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11.12.2021 19:57 Ответить

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ...₽ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ПО МНЕ ШЛЮХА ! А УКРАИНЦЫ ОНИ - ТЕРМОСА ! ТАК ПРО ЭТО ДАЖЕ И МОЙ СТРОГИЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ
ИЗ ВЕЛИКОЙ ПА РАШИ ВЕЛИКИЙ )(УЙЛО ПОДТВЕРДИТ !
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11.12.2021 22:26 Ответить
Видно оно давно мощно в дыню не получало.
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11.12.2021 21:53 Ответить
Хрен редьки не слаще. Интересно кто его раскручивает.
Ой, беда, беда.
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12.12.2021 10:49 Ответить
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