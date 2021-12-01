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Независимый медийный совет осуждает давление на Бутусова. ЗАЯВЛЕНИЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Независимый медийный совет осуждает давление на Бутусова. ЗАЯВЛЕНИЕ

Независимый медийный совет осуждает давление органов власти на Юрия Бутусова и отмечает саморегулирование как адекватную альтернативу разрешению противоречивых ситуаций в медиа-секторе.

Об этом говорится в заявлении Независимого медийного совета, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст заявления.

28 ноября Государственное бюро расследований обнародовало сообщение о "проверке законности действий" главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова. Хотя указанное сообщение довольно быстро было дезавуировано самим бюро, Независимый медийный совет обращает внимание на следующее.

Сами по себе обстоятельства создания обнародованного Бутусовым видео могут быть проверены правоохранительными органами. С другой стороны, в журналистской среде сейчас ведется дискуссия по поводу этичности таких действий главреда "Цензор.НЕТ". Однако форма и содержание упомянутого сообщения ГБР противоречат как законодательству, так и практике правоохранительных органов по информированию общественности о своей работе. Ведь оно содержит признаки нарушения презумпции невиновности и норм Гражданского кодекса использования имени лица (ст. 296). Кроме того, упомянутая в сообщении статья 437 УК Украины ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") может относиться только к лицам, которые юридически или фактически могут влиять на военные формирования или военизированные структуры, что очевидно не касается этой ситуации.

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Учитывая, что такое сообщение ГБР появилось вскоре после словесного конфликта Юрия Бутусова с президентом Украины в прошлую пятницу, эти действия бюро могут посеять сомнения в его политической независимости и профессионализме.

Со своей стороны Независимый медийный совет заявляет о целесообразности использования существующих инициатив саморегулирования в медийном пространстве для разрешения этой и подобных спорных ситуаций. Медийное саморегулирование способно самостоятельно отреагировать на суть проблемной ситуации без создания неправомерного давления со стороны государства и избегая излишней политизации. Органы журналистского саморегулирования и экспертизы призваны рассматривать неоднозначные действия журналистов и руководителей медиа, которые могут повлиять на читателей или аудиторию.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".
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Топ комментарии
+9
стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни")

Це проти окупантів Бутусов війну "готував"? За це його до переслідують, за те що він Україну захищати закликав?! Тепер зрозуміло за що хотіли посадити Антоненка, Дугар та Кузменко.
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01.12.2021 22:35
+8
Зє хряк закінчить як і хрякоовоч
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01.12.2021 22:29
+8
Давайте будем надеяться, шо в этот раз не будет жертв среди Людей.
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01.12.2021 22:34
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Зє хряк закінчить як і хрякоовоч
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01.12.2021 22:29 Ответить
Давайте будем надеяться, шо в этот раз не будет жертв среди Людей.
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01.12.2021 22:34 Ответить
Сцикун хрякливий закатав в асфальт більше 50 000 українців.
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01.12.2021 22:47 Ответить
стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни")

Це проти окупантів Бутусов війну "готував"? За це його до переслідують, за те що він Україну захищати закликав?! Тепер зрозуміло за що хотіли посадити Антоненка, Дугар та Кузменко.
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01.12.2021 22:35 Ответить
бениньім клоуном займись, дунька
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01.12.2021 22:49 Ответить
янукович, порошенко, зеля...у всех их есть подобные замашки, проколы, обломы... но приходят к власти не лучшие... потому что никто из последующих не улучшил положение людей отменив заморочки папередников! это игры престолов, игры элиты...а народ -- расходный материал! три конверта....
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01.12.2021 22:57 Ответить
Порівнювати Порошенка з зечмом та опущеним, те ж саме що порівнювати Хільде Осланд з гнилими *********** та припізд.женою третяковою
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01.12.2021 23:05 Ответить
Бутусов взаалі красава, був сьогодні на Майдані, та дивувався я Людина може говрити з такою відразою про воно але прицьому залишаючись абсолютно адеватним, стриманим та спокійним, беручи до уваги те, що ця зедічь найбільша біда УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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01.12.2021 23:00 Ответить
перепрошую замість "я" після слова дивуватись взагалі малося на увазі "як"
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01.12.2021 23:01 Ответить
Іронія долі: чи міг Юрій Бутусов у травні 2019 року думати, що у листопаді 2021 опинитися в одному човні з критикованим ним Порошенком? Мало того - проти обидвох діє той, хто у Юрія у 2019-му був фаворитом. Щоб робити довгострокову ставку, потрібно мати не лише медіаінформацію, але й розуміти такі речі, як нація і чужорідні для неї елементи. Ці категорії ніколи не вживаються. Чожорідні елементи або руйнують націю, або переселяються нею на порошок.
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01.12.2021 23:05 Ответить
як і Я неміг подумати в 2014 що буду голосувати за Пороха 2019. Все пізнається в порівнянні! Тим більше беручи до уваги те в який період правив Порох.
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01.12.2021 23:10 Ответить
Кожна людина може вистрелити в певних обставинах. Порошенко вистрелив. Незважаючи на попередній, скажімо так - не надто оптимістичний багаж справ. Згідний з Вами - все пізнається в порівнянні. Особливо Порошенка із Зєлєнскім. Тепер це видно навіть неозброєним мізками оком.
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01.12.2021 23:17 Ответить
Просто він Мужик та Воїн, плюс бачив скільки ЛЮДЕЙ сьогодні його сьогодні підтримало, не те жо бубан - гомосек
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01.12.2021 23:13 Ответить
русский, Бурбу от вас охраняет ГосДеп. Расскажи нам, как ты ненавидишь США, русский.
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01.12.2021 23:15 Ответить
Пєтровіч, не будь, як Тищєнка, будь, як Соха! 😁 Соха - мудріший. У нього є майбутнє. У Тищенки майбутнього нема! Максимум - теперішнє. І то - недовго.
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01.12.2021 23:20 Ответить
Логічно краще визнати свою помилку, ніж топити до гільйотини!
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01.12.2021 23:23 Ответить
А кто-то говорил что времена Януковича никогда не вернутся в страну.
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01.12.2021 23:07 Ответить
Джо Байден напал на газету Вашингтон пост...обосрала РАБссию... высылкой 55 дипломатов РАБссии из США... а по сути Штирлицов и подлецов Путлера...
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01.12.2021 23:09 Ответить
Бутусова охраняют...без сопливых крыс Голобородьки..
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01.12.2021 23:11 Ответить
Совет выразил озабоченность когда на их коллегу открыли статью? Ну и нечего на ЕС шипеть когда своих не можем защитить.
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01.12.2021 23:25 Ответить
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02.12.2021 01:13 Ответить
Створено компанію по створенню ворогів. Тепер не тільки з Бутусова, з каміння ворогів ліпитимуть, аби вислужитись перед "работодатєлямі" кремлятника. Потрібна судова реформа.
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02.12.2021 02:14 Ответить
а за свій нік вам не соромно ?
дятєл ...назвався би вже оленем чи лосем, або козлом.
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02.12.2021 08:35 Ответить
А стрельбу Кивы из автомата независимый медиа совет одобряет, или осуждает?
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02.12.2021 10:21 Ответить
 
 