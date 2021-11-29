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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (2462) Арахамия (762)

Дело Бутусова – это не преследование, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело Бутусова – это не преследование, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает, что возбужденное ДБР дело о видео, опубликованном главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым, является преследованием журналиста.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

"Например, если бы вы увидели на видео меня – что я в бронежилете стрелял из пушки, это как бы было воспринято?! Что журналист, что политик не могут этого делать. Потому что это – подотчетное оружие. Его использование четко регламентировано в армии. Мне кажется, что независимо от того, будь то господин Бутусов, господин Арахамия или любой человек, ДБР обязан проверить все обстоятельства этого процесса", - отметил он.

Читайте также: Бутусов: Государственную охрану не приму

Отвечая на вопрос, нужно ли предоставлять Бутусову госохрану, как это раньше предлагал сделать советник главы ОП Арестович, Арахамия отметил: "Для меня это новость. Я не видел такого заявления. Не знаю, как его воспринимать. Нужно сначала посмотреть первоисточник".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

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Топ комментарии
+83
Говорящая обезьяна!
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29.11.2021 20:45
+66
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29.11.2021 20:46
+52
говорящая ара, Хламидия..
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29.11.2021 20:48
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Тупий та недолугий кацапський тролле, не гай нашого часу на відправку тебе в спам... Знайди собі кращу роботу казламорда потвора. )))
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30.11.2021 01:58 Ответить
огидна кацапська мавпа, живе блювотне.

тьфу на тебе, ЗеБiльне абхазське лайно.
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29.11.2021 21:23 Ответить
Всегда считал, что Арахамия дурак, но не подозревал, что настолько дремучий.
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29.11.2021 21:28 Ответить
Всі члени ЗЕ-команди ниці підлі істоти.
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29.11.2021 21:31 Ответить
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29.11.2021 21:29 Ответить
Помню такую фирму"Агрохимия" в 90х
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29.11.2021 21:30 Ответить
Ну все то ты складно говоришь и вроде бы как надо.
Но есть нюанс.
Бутусов журналист, причем не просто журналист, а редактор крупнейшего в Украине интернет издания.
И естественно мог абсолютно легально присутствовать на учениях артиллеристов, где ему вполне могли позволить произвести выстрел.
Естественно, под контролем военных инструкторов.
Может это не по правилам, но такие вещи бывают.
Вы же вонючки зеленые, пытаетесь преподнести все так, вроде бы это была какая то пьяная гулянка, где Бутусову, "по блату" дали пострелять из пушки.
Вы конечно можете обвинить командира расчета в этом "происшествии".
Но тогда вы будете выглядеть еще большими идиотами, чем сейчас.
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29.11.2021 21:30 Ответить
Tut prezident litvi Dalia Grybauskaite na paligone
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29.11.2021 21:48 Ответить
Vot ecio na tanke Leopard jedit.Vydyte netu problem kto tam sto skazet.
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29.11.2021 23:07 Ответить
А наш величайший в 19 вВатикане ходил в бронежилете
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29.11.2021 23:28 Ответить
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29.11.2021 23:55 Ответить
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29.11.2021 23:55 Ответить
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29.11.2021 23:56 Ответить
вашi аргумeнти нам нe аргумeнти! у нaс лишe своi аргумeнтнi аргумeнти
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30.11.2021 08:39 Ответить
Арахамии надо хотя бы побриться,нормально одеться и не стрелять воровато глазами по сторонам, когда оно высказывает своё мнение по государственным вопросам. Сейчас у него вид и поведение, как у базарного "ломщика" валюты. Или одного из бригады напёрсточников, стоящего на стрёме и пасущего ментов...
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29.11.2021 21:49 Ответить
Да его если даже в смокинг с бабочкой одеть он таким и останется - напёрсточником с сочинского базара. Это не его имидж, это его суть… Да у них там в зелёной команде 73% таких с бегающими глазами и трясущимися руками.
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29.11.2021 22:38 Ответить
Я вважаю, що якщо цій хламідії і всій зеленій сворі відрізать яйця, то це буде не кастрація, а акт милосердя, для нього і світу, щоб таке більше не розмножувалось
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30.11.2021 08:16 Ответить
ну, конечно же это не преследование. это злоупотребление служебным положением Зеленским, и сведение личных счетов. "Щас позвоню Баканову по поводу этого чОрта." - сказало одно гундосое и чмошное существо.
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29.11.2021 22:05 Ответить
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29.11.2021 22:10 Ответить
бєлая дорожка його шлях
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29.11.2021 23:37 Ответить
фальсіфікаціям - ні,
ні - брехні!(с)
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29.11.2021 22:19 Ответить
Обизяна и бронежилет...
оксюморон
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29.11.2021 22:26 Ответить
Хламидник, ты хоть в армии служил? Пушки это те которые с порохом и ядрами, а у нас орудия, гаубицы, установки, минометы и т.д.
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29.11.2021 22:34 Ответить
Когда депутаты во главе с тобой Хламида ездили в АТО делать селфи вам тоже давали пострелять из многих видов оружия (регламентированного штатному расписанию) так что не надо горбатого лепить нам зазря хламида! Вот и Бутусову артиллеристы дали за веревку дернуть, и шо тут криминального
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29.11.2021 22:42 Ответить
Абрахамия, может тебе написать как говорил внликий русский поэт Симонов? В расее почему-то все поэты великие, а в ж хотите слиться с расеей?

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, -

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

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29.11.2021 23:00 Ответить
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29.11.2021 23:02 Ответить
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, -
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, -
Это он, а не ты солдат.
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29.11.2021 23:02 Ответить
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29.11.2021 23:02 Ответить
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Что жестко? Прочитай, урод!
Не тебе осуждать Бутусова!

Не ты будешь защищать Украину, не слуги. На вас надежды нет...
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29.11.2021 23:05 Ответить
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29.11.2021 23:35 Ответить
Не трожь огурца, придурок! Это ж закуска!
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30.11.2021 07:08 Ответить
Мартышка поучает людей.
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29.11.2021 23:39 Ответить
Дело Бутусова - это не преследование, а преступление

- Арахамия
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29.11.2021 23:42 Ответить
Не один слуга, не один опзж-ешник не будет защищать Украину.
Тем более чучело с чубчиком.
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29.11.2021 23:44 Ответить
Грьобані зелені чистоплюї.
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30.11.2021 00:15 Ответить
Уважаемое ICTV ,большая просьба не устраивать цирк с двумя кобелями и одной ****** правда не понял там наверное было две сучки и один кобель и то не факт то ли кобель то ли бибизьяна а если серьезно правильный путь пинчуковский канал выбрал по пути Г+Г Ваша передача превратилась в Свободу всякому невоспитанному дерьму Смотрите пойдете туда же как и Интер и Г+Г Я извиняюсь что не по теме
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30.11.2021 00:16 Ответить
А відсторонення вчителів - це не звільнення..
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30.11.2021 00:48 Ответить
Брехливі зелені криси з подвійними стандартами
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30.11.2021 00:51 Ответить
арохамия скот
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30.11.2021 02:38 Ответить
слиги#народа мрази
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30.11.2021 02:41 Ответить
правильно.
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30.11.2021 05:34 Ответить
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30.11.2021 07:29 Ответить
А из зебилов - сделать абизян. Одна уже есть. Читайте...
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30.11.2021 10:35 Ответить
Вихованці Сухумського мавп'ячого розплідника під час грузино-абхазської війни розбіглися по світу, деякі непогано прилаштувалися в Україні.
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30.11.2021 08:52 Ответить
Господи кто затянет рот етой обезьяне
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30.11.2021 09:00 Ответить
Агонія мильної бульбашкової влади служок видно по поведінці її членів, очки то витріщаються то бігають істерично…. Ніякої «партії» немає, вони це добре розуміють, хоть і дурні…
Свято наближається!!!
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30.11.2021 09:44 Ответить
Шкода, що народ цього не розуміє.
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30.11.2021 10:57 Ответить
Да это праздник у ***** , переживет ли Украина сей час третий майдан , очень спорный вопрос , оптимальный вариант , что бы ОНО сдохло от передоза.
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30.11.2021 11:29 Ответить
Боже, до чого ж клоун жалюгідна, сциклива, підла шавка, яка любить тільки серінади в свою адресу! Швидше би вже повернувся Порох, шоб закінчити весь цей цирк
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30.11.2021 10:32 Ответить
Пєцік такий же КАЗЬОЛ, як і зєлєнь смердюча.
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30.11.2021 10:54 Ответить
Педро далеко не лучший президент , просто на сегодняшний момент , лучше его ПОКА нет. Если знаешь , такого , который выиграет выборы , у тупорылого наркоши , то пример в студию.
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30.11.2021 11:27 Ответить
Да сейчас любой выиграет у этого обдолбанного придурка, зе-труп.
А по поводу педро - вы нас толкаете на станцевать на граблях? одного раза не хватило?
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30.11.2021 11:58 Ответить
Да нееее , не все дебилы еще на своей шкуре почувствовали последствия своего выбора . А на счет Педро , так Томас , безвиз ,отсутствие переговоров про Украину , без Украины , будут долго помнить , особенно , на фоне , Осла. Это не говоря , даже про то , что ВСУ было при нем и сей час .
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30.11.2021 12:04 Ответить
Ну в определенной степени то оно так, все верно пишете, но у него такой список прегрешений... обидно что память у людей такая короткая и ужасные вещи так быстро забываются.
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30.11.2021 12:14 Ответить
Список ужасных вещей в студию . Только не бред , придуманный кацапами и при помощи боевой пропаганды внушенный нашему мудрому населению , голосующих за наркоманов дебилов.
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30.11.2021 12:18 Ответить
Эта точна! А хитрожопая Абизяна - щирий козак. Верим...
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30.11.2021 10:33 Ответить
👍
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30.11.2021 11:59 Ответить
Ну і рожа.
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30.11.2021 10:50 Ответить
Мне интересно арахамию и ермака делали под одну копирку, такой же дебильный взгляд . Или это из Трусковца
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30.11.2021 11:14 Ответить
Скорее из Аргентины или Колумбии. Там разные способы доставки есть.
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30.11.2021 11:23 Ответить
Арахамия не дебил , который не знал , что придет зима , он обычный имбецил , хотя разницу понимают только специалисты , но разница же есть.
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30.11.2021 11:22 Ответить
********* палочка
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30.11.2021 12:15 Ответить
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