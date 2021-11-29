Дело Бутусова – это не преследование, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает, что возбужденное ДБР дело о видео, опубликованном главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым, является преследованием журналиста.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.
"Например, если бы вы увидели на видео меня – что я в бронежилете стрелял из пушки, это как бы было воспринято?! Что журналист, что политик не могут этого делать. Потому что это – подотчетное оружие. Его использование четко регламентировано в армии. Мне кажется, что независимо от того, будь то господин Бутусов, господин Арахамия или любой человек, ДБР обязан проверить все обстоятельства этого процесса", - отметил он.
Отвечая на вопрос, нужно ли предоставлять Бутусову госохрану, как это раньше предлагал сделать советник главы ОП Арестович, Арахамия отметил: "Для меня это новость. Я не видел такого заявления. Не знаю, как его воспринимать. Нужно сначала посмотреть первоисточник".
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.
Пожалуйста, подождите...
тьфу на тебе, ЗеБiльне абхазське лайно.
Но есть нюанс.
Бутусов журналист, причем не просто журналист, а редактор крупнейшего в Украине интернет издания.
И естественно мог абсолютно легально присутствовать на учениях артиллеристов, где ему вполне могли позволить произвести выстрел.
Естественно, под контролем военных инструкторов.
Может это не по правилам, но такие вещи бывают.
Вы же вонючки зеленые, пытаетесь преподнести все так, вроде бы это была какая то пьяная гулянка, где Бутусову, "по блату" дали пострелять из пушки.
Вы конечно можете обвинить командира расчета в этом "происшествии".
Но тогда вы будете выглядеть еще большими идиотами, чем сейчас.
ні - брехні!(с)
оксюморон
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, -
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
Пусть фашиста убил сосед, -
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, -
Это он, а не ты солдат.
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Что жестко? Прочитай, урод!
Не тебе осуждать Бутусова!
Не ты будешь защищать Украину, не слуги. На вас надежды нет...
- Арахамия
Тем более чучело с чубчиком.
Свято наближається!!!
А по поводу педро - вы нас толкаете на станцевать на граблях? одного раза не хватило?