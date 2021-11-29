Дело Бутусова – это не преследование, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает, что возбужденное ДБР дело о видео, опубликованном главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым, является преследованием журналиста.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

"Например, если бы вы увидели на видео меня – что я в бронежилете стрелял из пушки, это как бы было воспринято?! Что журналист, что политик не могут этого делать. Потому что это – подотчетное оружие. Его использование четко регламентировано в армии. Мне кажется, что независимо от того, будь то господин Бутусов, господин Арахамия или любой человек, ДБР обязан проверить все обстоятельства этого процесса", - отметил он.

Читайте также: Бутусов: Государственную охрану не приму

Отвечая на вопрос, нужно ли предоставлять Бутусову госохрану, как это раньше предлагал сделать советник главы ОП Арестович, Арахамия отметил: "Для меня это новость. Я не видел такого заявления. Не знаю, как его воспринимать. Нужно сначала посмотреть первоисточник".

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.