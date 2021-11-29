Бутусов: Государственную охрану не приму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пока не получил предложения по предоставлению государственной охраны. Но даже если получит ее, принимать не собирается.
Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, никаких предложений по охране он не получал, но не планирует принимать в случае, если они поступят. Он объяснил, что не может принять охрану от государственных органов.
"Наибольшую угрозу моей жизни сейчас представляют именно руководители государства: президент Зеленский, в частности, глава Офиса (президента. – Ред.) Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель главы Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, которые провалили целый ряд спецопераций ГУР МО в 2020 году", – сказал он.
Упомянутые им ведомства, за исключением ГБР, пока не комментировали ситуацию вокруг журналиста.
Бутусов также уточнил, что Государственное бюро расследований не пыталось с ним связаться после сообщения о проверке видео, на котором он стреляет из гаубицы.
"В воскресенье написали (об уголовном производстве. – Ред.), но во время рабочего дня ничего не произошло", – прокомментировал он.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
и на том спасибо !
все й одразу !
Сперматозоїдами папи Чачі та яйцекліткою мамирімми😂😂😂
А дебілам в голову не прийшла така думка, що Бутусов на навчаннях і як номер обслуги даної гармати робить постріл???😂😂😂 Не??
1 О прохождении курса учебы в учебном подразделении на должность командира орудия или наводчика.
2. Приказ ком. части на проведение боевых стрельб .
3. Инструктаж по мерам безопасности личного состава допущенного к боевой стрельбе
4. Запись о получении боеприпасов расчетом орудия
Якщо це на полігоні то ці всі папери звичайно є.
Судячи з стану Д 30 то вона якраз для показухи і служить. Для того її туди і вивезли.
І навіть якщо не має то є такі заходи, принаймі коли я перебував на контракті, що під час навчань на полігоні, особи які присутні чи то як спостерігачі, чи як журналісти для висвітлення цих навчань, за рішенням керівника навчань надавалась можливість постріляти, так би мовити спробувати себе на місці військових.
В нас надавали можливість пальнути з гранатомета, ЗУ, автомата, бмд
он не должен совершенствоваться в управлении стрельбой из гаубицы ?
Так шта иди толкай.
Лєнка придумала?
Одного уже поймали!
ЗЕ не тех боится и не с теми борется.
Украинцы ЗЕ посадят, а хозяин убьет к херам, шоб не болтал лишнего.
сдается один из охранников уже носит серебряную "котлету" от Бени для ЗЕ-била....
we will fight for the right to live in freedom
https://www.youtube.com/watch?v=HpOwePJdzO0
а было бы мурцыльников больше...голову б на хер отдавили в суете )))) спасая от журналистки )))
Бутусов - один из главных врагов для мордора, и мокшанские диверсанты могут воспользоваться случаем, устроить теракт, а повесить на монику, пока все горячо,
и вот тогда может начаться очень серьезная заруба. Майдан-3 или Гонгадзе 2.0.
с непредсказуемыми последствиями
надо ему дать не госохрану, а артиллеристский расчёт с гаубицей.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.