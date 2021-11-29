Бутусов: Государственную охрану не приму

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пока не получил предложения по предоставлению государственной охраны. Но даже если получит ее, принимать не собирается.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, никаких предложений по охране он не получал, но не планирует принимать в случае, если они поступят. Он объяснил, что не может принять охрану от государственных органов.

"Наибольшую угрозу моей жизни сейчас представляют именно руководители государства: президент Зеленский, в частности, глава Офиса (президента. – Ред.) Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель главы Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, которые провалили целый ряд спецопераций ГУР МО в 2020 году", – сказал он.

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Упомянутые им ведомства, за исключением ГБР, пока не комментировали ситуацию вокруг журналиста.

Бутусов также уточнил, что Государственное бюро расследований не пыталось с ним связаться после сообщения о проверке видео, на котором он стреляет из гаубицы.

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"В воскресенье написали (об уголовном производстве. – Ред.), но во время рабочего дня ничего не произошло", – прокомментировал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".