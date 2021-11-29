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Новости Политика Украины
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Бутусов: Государственную охрану не приму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов: Государственную охрану не приму

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пока не получил предложения по предоставлению государственной охраны. Но даже если получит ее, принимать не собирается.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, никаких предложений по охране он не получал, но не планирует принимать в случае, если они поступят. Он объяснил, что не может принять охрану от государственных органов.

"Наибольшую угрозу моей жизни сейчас представляют именно руководители государства: президент Зеленский, в частности, глава Офиса (президента. – Ред.) Ермак, глава СБУ Баканов, заместитель главы Офиса президента Татаров, начальник комитета по разведке Демченко и исполняющий обязанности главы ГБР Сухачев. Считаю, что угрозу моей жизни я вижу прежде всего со стороны этих должностных лиц, которые спровоцировали конфликт и продолжают пытаться меня дискредитировать и любой ценой заставить замолчать, или дискредитировать мою информацию о сети российских предателей, российских агентов в Офисе президента, которые провалили целый ряд спецопераций ГУР МО в 2020 году", – сказал он.

Читайте также: Давление на Бутусова недопустимо, - "Медіарух"

Упомянутые им ведомства, за исключением ГБР, пока не комментировали ситуацию вокруг журналиста.

Бутусов также уточнил, что Государственное бюро расследований не пыталось с ним связаться после сообщения о проверке видео, на котором он стреляет из гаубицы.

Также читайте: Если действительно есть угроза жизни Бутусова – ему нужно предоставить госохрану, – Стефанчук

"В воскресенье написали (об уголовном производстве. – Ред.), но во время рабочего дня ничего не произошло", – прокомментировал он.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. 

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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Топ комментарии
+59
Юрій Бутусов і Михайло Ткач вийшли у фінал гри "Розізли коміка"
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29.11.2021 20:26
+43
ГБР два расследования ( покушение на Шифера и селфи с Бутусовым ) объединили в одно . как выяснилось в ходе расследования на фото запечатлен момент когда Бутусов обстреливает машину Шефира
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29.11.2021 20:49
+34
Охорону треба просити у посольства США.
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29.11.2021 20:29
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Юрій Бутусов і Михайло Ткач вийшли у фінал гри "Розізли коміка"
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29.11.2021 20:26 Ответить
правильно - госохрана=сексоты....
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29.11.2021 20:26 Ответить
Виконавці вироку.
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29.11.2021 20:41 Ответить
Ребята, у вас же рабочие места рядом, не палитесь так явно.
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29.11.2021 20:33 Ответить
Дівчатка, ви там на ботофермі в одній кімнатці тулитесь?
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29.11.2021 20:34 Ответить
При чому за бюджетні кошти, виділені на боротьбу з кіберзлочинністю.
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30.11.2021 09:28 Ответить
Угу. На него ж русня завела дело с формулировкой " подготовка и развязывание агрессивной войны".
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29.11.2021 20:35 Ответить
ну ведь дело не за "защиту Украины от российской агрессии"

и на том спасибо !
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30.11.2021 02:38 Ответить
"Наутилус" знаешь?
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29.11.2021 20:42 Ответить
Охорону треба просити у посольства США.
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29.11.2021 20:29 Ответить
зачем?
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29.11.2021 20:55 Ответить
Не зачем, а від кого.
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29.11.2021 20:56 Ответить
не охорону треба у США просити, а спеців із ЦРУ для зачистки ОПи -

все й одразу !
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30.11.2021 02:40 Ответить
А вб'ють кловуна...
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29.11.2021 20:30 Ответить
Ага, святой мученик от РПЦ будет.
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29.11.2021 20:35 Ответить
от РПЦ - херня,лишь бы не от РПГ..
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29.11.2021 20:37 Ответить
Синагоги РПЦ😂😂😂
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29.11.2021 20:38 Ответить
Та ми й так знаємо! Навіть ким!
Сперматозоїдами папи Чачі та яйцекліткою мамирімми😂😂😂
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29.11.2021 20:39 Ответить
Бутусов тут ні при чому, "стрілки" вже перевели на гармату, командир буде віддуватися.
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29.11.2021 20:36 Ответить
А з якого такого буя командир розрахунку повинен віддуватися??
А дебілам в голову не прийшла така думка, що Бутусов на навчаннях і як номер обслуги даної гармати робить постріл???😂😂😂 Не??
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29.11.2021 20:44 Ответить
Хтозна яка думка може прийти в голову дебеерівцям. Гляди ще проведуть слідчий експеримент і пошкодять гармату.
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29.11.2021 21:03 Ответить
Так і напишуть. Під час розв'язання агресивної війни Бутусов Ю. Пошкодив гармату чим обумовив початок розв'язання агресивної війни😂😂😂
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29.11.2021 21:06 Ответить
все верно.токо должна быть куча бумаг...

1 О прохождении курса учебы в учебном подразделении на должность командира орудия или наводчика.
2. Приказ ком. части на проведение боевых стрельб .
3. Инструктаж по мерам безопасности личного состава допущенного к боевой стрельбе
4. Запись о получении боеприпасов расчетом орудия
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29.11.2021 23:34 Ответить
😁.
Якщо це на полігоні то ці всі папери звичайно є.
Судячи з стану Д 30 то вона якраз для показухи і служить. Для того її туди і вивезли.
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30.11.2021 08:55 Ответить
оч сомневаюсь,что Бутусов прошел курс обучения и имеет в военном билете запись ВОС 135
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30.11.2021 09:45 Ответить
А якщо має????
І навіть якщо не має то є такі заходи, принаймі коли я перебував на контракті, що під час навчань на полігоні, особи які присутні чи то як спостерігачі, чи як журналісти для висвітлення цих навчань, за рішенням керівника навчань надавалась можливість постріляти, так би мовити спробувати себе на місці військових.
В нас надавали можливість пальнути з гранатомета, ЗУ, автомата, бмд
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30.11.2021 10:02 Ответить
допуск к боевой стрельбе(даже с *********) лица не прошедшего курс обучения , инструктажа под роспись есть грубое нарушение Устава. Но это не уголовное преступление,если нет пострадавших
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30.11.2021 10:09 Ответить
😂😂😂. Інструктаж проводиться на місці, стрільба починається тільки за вказівкою інструктора, а інструктор отримує дозвіл від вищестоячого командира. Тим більше що без команди навіть до ЗУ-23 нікого не підпустять коли вона заряджена, мовчу вже про гаубиці😂
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30.11.2021 10:18 Ответить
Есть такое понятие в Уголовном Кодексе как "преступная халатность" ....бывает "повлекшая тяжкие последствия"
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30.11.2021 10:30 Ответить
А є ще Державна зрада, зловживання посадовим становищем, неналежне виконання покладених обов'язків та багато інших статей під які підпадають дії чинного преЗедента. І що????
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30.11.2021 10:38 Ответить
Судить его нужно
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30.11.2021 11:05 Ответить
хотя в конкретном случае должна иметься запись ВОС 133 так как там орудие Д-20 152 мм
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30.11.2021 09:55 Ответить
Да ....и Бутусову ничего не грозит за это "хулиганство"....там максимум строгий выговор командиру подразделения за то что допустил гражданское лицо к боевой стрельбе. Но никакой уголовкой там и не пахнет
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29.11.2021 23:47 Ответить
Бутусов не военнообязанный ?
он не должен совершенствоваться в управлении стрельбой из гаубицы ?
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30.11.2021 02:43 Ответить
что есть такое "военнообязанный" ?какая у него ВУС ?вдруг он еще на боевом истребителе полетать захочет? или сапером поработать?
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30.11.2021 06:27 Ответить
заворушнння починаються даже з нікому не знайомих студентов ...
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29.11.2021 20:49 Ответить
Все гаразд буде з Бутусовим. Не думаю що він комусь треба мертвим.
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29.11.2021 20:52 Ответить
Знаючи наркомана зе...його дебілізм ніякої логікі не піддається -всюди обосреться
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29.11.2021 20:56 Ответить
Хіба Зеленському зараз потрібні якісь заворушення?
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29.11.2021 20:58 Ответить
Життєво необхідно )а то весь Світ зрозуміє,що воно не просто брехло ,а кінчене брехло
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29.11.2021 21:05 Ответить
один із вариантів протягнути час - спровокувати заворушення
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30.11.2021 02:44 Ответить
А чому з Поляковим не гаразд?
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29.11.2021 20:57 Ответить
А ведь точно, некоторые вообще автозаки толкают, чтоб быстрей в тюрьму попасть, журналисты вообще мелочь.
Так шта иди толкай.
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29.11.2021 20:52 Ответить
Ну да...они же и убьют,а потом сделают круглые очи:а мы шо -наркоты нажрался ...
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29.11.2021 20:47 Ответить
госохрана - наилучшее средство госконтроля...
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29.11.2021 20:49 Ответить
ГБР два расследования ( покушение на Шифера и селфи с Бутусовым ) объединили в одно . как выяснилось в ходе расследования на фото запечатлен момент когда Бутусов обстреливает машину Шефира
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29.11.2021 20:49 Ответить
Нє, ну крєатівнєнько жеж

Лєнка придумала?
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29.11.2021 21:04 Ответить
есть информация что Бутусов действовал не один . был еще и корректировщик . по фото его пока опознать не смогли но ГБР активно над этим работает
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29.11.2021 21:17 Ответить
У меня есть подозрения. Но я низачто не выдам эту военную тайну! Даже за бочку варенья и шоколадку Рошен!
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29.11.2021 21:26 Ответить


Одного уже поймали!
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29.11.2021 22:10 Ответить
Кросівоє, але не він
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29.11.2021 22:40 Ответить
Схожий... але ні, це не він.
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29.11.2021 22:13 Ответить
Так то ж Бутусов прицелился в Зелика! Это ж тот самый переворот!!!
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29.11.2021 22:31 Ответить
В такой сложной ситуации собак Х#йла также нужно учитывать...
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29.11.2021 20:52 Ответить
Мета надання держохорони очевидна - слідкувати, куди людина йде і з ким спілкується.
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29.11.2021 20:54 Ответить
Кто бы Вове Зеленскому то помог а то сколько охраны не ставь и тромбик он такой малюсенький....
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29.11.2021 20:56 Ответить
Собственно, при заговорах обычно кто-то из очень ближнего круга удар наносит. Охранник Коломойского, например.

ЗЕ не тех боится и не с теми борется.
Украинцы ЗЕ посадят, а хозяин убьет к херам, шоб не болтал лишнего.
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30.11.2021 01:46 Ответить
Беня любит котлетки
сдается один из охранников уже носит серебряную "котлету" от Бени для ЗЕ-била....
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30.11.2021 02:48 Ответить
но к сожалению, ЗЕ - полный кретин и этого не понимает
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30.11.2021 02:49 Ответить
Совсем скоро Киеву три БТРа два джипа опять триБТРа и по встречке такая матня.
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29.11.2021 21:01 Ответить
Прийняти держохорону це санкціювати за собою сліжку.
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29.11.2021 21:02 Ответить
всьо правильно
we will fight for the right to live in freedom
https://www.youtube.com/watch?v=HpOwePJdzO0
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29.11.2021 21:06 Ответить
Взяти охорону цієї влади це шо вколоти собі новачок
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29.11.2021 21:07 Ответить
you have no enemies you say (с)
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29.11.2021 21:13 Ответить
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29.11.2021 21:14 Ответить
та кому тот конвой надо? верните его преЗЕнелоху... там маловато...не солидно)))
а было бы мурцыльников больше...голову б на хер отдавили в суете )))) спасая от журналистки )))
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29.11.2021 21:25 Ответить
Охрана нужна, сто процентов, но не зеленая.
Бутусов - один из главных врагов для мордора, и мокшанские диверсанты могут воспользоваться случаем, устроить теракт, а повесить на монику, пока все горячо,
и вот тогда может начаться очень серьезная заруба. Майдан-3 или Гонгадзе 2.0.
с непредсказуемыми последствиями
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29.11.2021 21:54 Ответить
Классно он сказал -Якщо Арестович погрожує мені судьбою Гонгадзе , вбитого владою, то значить він знає про наміри влади щодо мене й залякує цим . Охору від сторони, що мені загрожує не приймаю . не дослівно але так по суті коротко
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29.11.2021 22:25 Ответить
Арестович ещё тот конь в яблоках а убийство Бутусова сейчас крайне не то что не выгодны но и опасны для власти а вот провокация со стороны Мордора вполне возможны
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29.11.2021 22:59 Ответить
Про охорону - чистий разводняк, все для того щоб приставити спостерігача за Бутусовим аби знати з ким він спілкується і які у нього інформаційні "джерела"!
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29.11.2021 23:17 Ответить
Всё правильно! госохрана - это слежка и наведение убийц.... У нас есть добровольческие формирования, которым такая охрана по силам. Верно ?
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29.11.2021 23:36 Ответить
ну, ну...
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30.11.2021 02:48 Ответить
вон какой список врагов угрожает журналисту.
надо ему дать не госохрану, а артиллеристский расчёт с гаубицей.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.
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30.11.2021 05:32 Ответить
 
 