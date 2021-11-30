Бутусов: Державну охорону не прийму
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поки не отримав пропозиції щодо надання державної охорони. Та навіть якщо одержить її, то приймати не збирається.
Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, жодних пропозицій щодо охорони він не отримував, але й не планує приймати в разі, якщо вони надійдуть. Він пояснив, що не може прийняти охорону від державних органів.
"Найбільшу загрозу моєму життю наразі становлять саме керівники держави: президент Зеленський, зокрема, голова Офісу (президента. – Ред.) Єрмак, голова СБУ Баканов, заступник голови Офісу президента Татаров, начальник комітету з розвідки Демченко і виконувач обов’язків голови ДБР Сухачов. Вважаю, що загрозу моєму життю я вбачаю передусім з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт і продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовчати, або дискредитувати мою інформацію щодо мережі російських зрадників, російських агентів у Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій ГУР МО в 2020 році", – сказав він.
Згадані ним відомства, за винятком ДБР, не коментували наразі ситуацію навколо журналіста.
Бутусов також уточнив, що Державне бюро розслідувань наразі не намагалося з ним зв’язатися після повідомлення про перевірку відео, на якому він стріляє з гаубиці.
"У неділю написали (про кримінальне провадження. – Ред.), але під час робочого дня нічого не відбулося", – прокоментував він.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
и на том спасибо !
все й одразу !
Сперматозоїдами папи Чачі та яйцекліткою мамирімми😂😂😂
А дебілам в голову не прийшла така думка, що Бутусов на навчаннях і як номер обслуги даної гармати робить постріл???😂😂😂 Не??
1 О прохождении курса учебы в учебном подразделении на должность командира орудия или наводчика.
2. Приказ ком. части на проведение боевых стрельб .
3. Инструктаж по мерам безопасности личного состава допущенного к боевой стрельбе
4. Запись о получении боеприпасов расчетом орудия
Якщо це на полігоні то ці всі папери звичайно є.
Судячи з стану Д 30 то вона якраз для показухи і служить. Для того її туди і вивезли.
І навіть якщо не має то є такі заходи, принаймі коли я перебував на контракті, що під час навчань на полігоні, особи які присутні чи то як спостерігачі, чи як журналісти для висвітлення цих навчань, за рішенням керівника навчань надавалась можливість постріляти, так би мовити спробувати себе на місці військових.
В нас надавали можливість пальнути з гранатомета, ЗУ, автомата, бмд
он не должен совершенствоваться в управлении стрельбой из гаубицы ?
Так шта иди толкай.
Лєнка придумала?
Одного уже поймали!
ЗЕ не тех боится и не с теми борется.
Украинцы ЗЕ посадят, а хозяин убьет к херам, шоб не болтал лишнего.
сдается один из охранников уже носит серебряную "котлету" от Бени для ЗЕ-била....
we will fight for the right to live in freedom
https://www.youtube.com/watch?v=HpOwePJdzO0
а было бы мурцыльников больше...голову б на хер отдавили в суете )))) спасая от журналистки )))
Бутусов - один из главных врагов для мордора, и мокшанские диверсанты могут воспользоваться случаем, устроить теракт, а повесить на монику, пока все горячо,
и вот тогда может начаться очень серьезная заруба. Майдан-3 или Гонгадзе 2.0.
с непредсказуемыми последствиями
надо ему дать не госохрану, а артиллеристский расчёт с гаубицей.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.