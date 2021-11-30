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Бутусов: Державну охорону не прийму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов: Державну охорону не прийму

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поки не отримав пропозиції щодо надання державної охорони. Та навіть якщо одержить її, то приймати не збирається.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, жодних пропозицій щодо охорони він не отримував, але й не планує приймати в разі, якщо вони надійдуть. Він пояснив, що не може прийняти охорону від державних органів.

"Найбільшу загрозу моєму життю наразі становлять саме керівники держави: президент Зеленський, зокрема, голова Офісу (президента. – Ред.) Єрмак, голова СБУ Баканов, заступник голови Офісу президента Татаров, начальник комітету з розвідки Демченко і виконувач обов’язків голови ДБР Сухачов. Вважаю, що загрозу моєму життю я вбачаю передусім з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт і продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовчати, або дискредитувати мою інформацію щодо мережі російських зрадників, російських агентів у Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій ГУР МО в 2020 році", – сказав він.

Дивіться: Проєкт "Без цензури": Як президент Зеленський затіяв помсту журналісту Юрію Бутусову. ВIДЕО

Згадані ним відомства, за винятком ДБР, не коментували наразі ситуацію навколо журналіста.

Бутусов також уточнив, що Державне бюро розслідувань наразі не намагалося з ним зв’язатися після повідомлення про перевірку відео, на якому він стріляє з гаубиці.

"У неділю написали (про кримінальне провадження. – Ред.), але під час робочого дня нічого не відбулося", – прокоментував він.

Також читайте: Якщо дійсно є загроза життю Бутусова - йому потрібно надати держохорону, - Стефанчук

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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Топ коментарі
+59
Юрій Бутусов і Михайло Ткач вийшли у фінал гри "Розізли коміка"
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29.11.2021 20:26
+43
ГБР два расследования ( покушение на Шифера и селфи с Бутусовым ) объединили в одно . как выяснилось в ходе расследования на фото запечатлен момент когда Бутусов обстреливает машину Шефира
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29.11.2021 20:49
+34
Охорону треба просити у посольства США.
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29.11.2021 20:29
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Юрій Бутусов і Михайло Ткач вийшли у фінал гри "Розізли коміка"
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29.11.2021 20:26 Відповісти
правильно - госохрана=сексоты....
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29.11.2021 20:26 Відповісти
Виконавці вироку.
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29.11.2021 20:41 Відповісти
Ребята, у вас же рабочие места рядом, не палитесь так явно.
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29.11.2021 20:33 Відповісти
Дівчатка, ви там на ботофермі в одній кімнатці тулитесь?
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29.11.2021 20:34 Відповісти
При чому за бюджетні кошти, виділені на боротьбу з кіберзлочинністю.
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30.11.2021 09:28 Відповісти
Угу. На него ж русня завела дело с формулировкой " подготовка и развязывание агрессивной войны".
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29.11.2021 20:35 Відповісти
ну ведь дело не за "защиту Украины от российской агрессии"

и на том спасибо !
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30.11.2021 02:38 Відповісти
"Наутилус" знаешь?
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29.11.2021 20:42 Відповісти
Охорону треба просити у посольства США.
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29.11.2021 20:29 Відповісти
зачем?
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29.11.2021 20:55 Відповісти
Не зачем, а від кого.
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29.11.2021 20:56 Відповісти
не охорону треба у США просити, а спеців із ЦРУ для зачистки ОПи -

все й одразу !
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30.11.2021 02:40 Відповісти
А вб'ють кловуна...
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29.11.2021 20:30 Відповісти
Ага, святой мученик от РПЦ будет.
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29.11.2021 20:35 Відповісти
от РПЦ - херня,лишь бы не от РПГ..
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29.11.2021 20:37 Відповісти
Синагоги РПЦ😂😂😂
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29.11.2021 20:38 Відповісти
Та ми й так знаємо! Навіть ким!
Сперматозоїдами папи Чачі та яйцекліткою мамирімми😂😂😂
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29.11.2021 20:39 Відповісти
Бутусов тут ні при чому, "стрілки" вже перевели на гармату, командир буде віддуватися.
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29.11.2021 20:36 Відповісти
А з якого такого буя командир розрахунку повинен віддуватися??
А дебілам в голову не прийшла така думка, що Бутусов на навчаннях і як номер обслуги даної гармати робить постріл???😂😂😂 Не??
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29.11.2021 20:44 Відповісти
Хтозна яка думка може прийти в голову дебеерівцям. Гляди ще проведуть слідчий експеримент і пошкодять гармату.
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29.11.2021 21:03 Відповісти
Так і напишуть. Під час розв'язання агресивної війни Бутусов Ю. Пошкодив гармату чим обумовив початок розв'язання агресивної війни😂😂😂
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29.11.2021 21:06 Відповісти
все верно.токо должна быть куча бумаг...

1 О прохождении курса учебы в учебном подразделении на должность командира орудия или наводчика.
2. Приказ ком. части на проведение боевых стрельб .
3. Инструктаж по мерам безопасности личного состава допущенного к боевой стрельбе
4. Запись о получении боеприпасов расчетом орудия
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29.11.2021 23:34 Відповісти
😁.
Якщо це на полігоні то ці всі папери звичайно є.
Судячи з стану Д 30 то вона якраз для показухи і служить. Для того її туди і вивезли.
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30.11.2021 08:55 Відповісти
оч сомневаюсь,что Бутусов прошел курс обучения и имеет в военном билете запись ВОС 135
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30.11.2021 09:45 Відповісти
А якщо має????
І навіть якщо не має то є такі заходи, принаймі коли я перебував на контракті, що під час навчань на полігоні, особи які присутні чи то як спостерігачі, чи як журналісти для висвітлення цих навчань, за рішенням керівника навчань надавалась можливість постріляти, так би мовити спробувати себе на місці військових.
В нас надавали можливість пальнути з гранатомета, ЗУ, автомата, бмд
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30.11.2021 10:02 Відповісти
допуск к боевой стрельбе(даже с *********) лица не прошедшего курс обучения , инструктажа под роспись есть грубое нарушение Устава. Но это не уголовное преступление,если нет пострадавших
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30.11.2021 10:09 Відповісти
😂😂😂. Інструктаж проводиться на місці, стрільба починається тільки за вказівкою інструктора, а інструктор отримує дозвіл від вищестоячого командира. Тим більше що без команди навіть до ЗУ-23 нікого не підпустять коли вона заряджена, мовчу вже про гаубиці😂
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30.11.2021 10:18 Відповісти
Есть такое понятие в Уголовном Кодексе как "преступная халатность" ....бывает "повлекшая тяжкие последствия"
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30.11.2021 10:30 Відповісти
А є ще Державна зрада, зловживання посадовим становищем, неналежне виконання покладених обов'язків та багато інших статей під які підпадають дії чинного преЗедента. І що????
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30.11.2021 10:38 Відповісти
Судить его нужно
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30.11.2021 11:05 Відповісти
хотя в конкретном случае должна иметься запись ВОС 133 так как там орудие Д-20 152 мм
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30.11.2021 09:55 Відповісти
Да ....и Бутусову ничего не грозит за это "хулиганство"....там максимум строгий выговор командиру подразделения за то что допустил гражданское лицо к боевой стрельбе. Но никакой уголовкой там и не пахнет
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29.11.2021 23:47 Відповісти
Бутусов не военнообязанный ?
он не должен совершенствоваться в управлении стрельбой из гаубицы ?
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30.11.2021 02:43 Відповісти
что есть такое "военнообязанный" ?какая у него ВУС ?вдруг он еще на боевом истребителе полетать захочет? или сапером поработать?
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30.11.2021 06:27 Відповісти
заворушнння починаються даже з нікому не знайомих студентов ...
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29.11.2021 20:49 Відповісти
Все гаразд буде з Бутусовим. Не думаю що він комусь треба мертвим.
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Знаючи наркомана зе...його дебілізм ніякої логікі не піддається -всюди обосреться
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29.11.2021 20:56 Відповісти
Хіба Зеленському зараз потрібні якісь заворушення?
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29.11.2021 20:58 Відповісти
Життєво необхідно )а то весь Світ зрозуміє,що воно не просто брехло ,а кінчене брехло
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29.11.2021 21:05 Відповісти
один із вариантів протягнути час - спровокувати заворушення
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30.11.2021 02:44 Відповісти
А чому з Поляковим не гаразд?
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29.11.2021 20:57 Відповісти
А ведь точно, некоторые вообще автозаки толкают, чтоб быстрей в тюрьму попасть, журналисты вообще мелочь.
Так шта иди толкай.
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Ну да...они же и убьют,а потом сделают круглые очи:а мы шо -наркоты нажрался ...
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29.11.2021 20:47 Відповісти
госохрана - наилучшее средство госконтроля...
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29.11.2021 20:49 Відповісти
ГБР два расследования ( покушение на Шифера и селфи с Бутусовым ) объединили в одно . как выяснилось в ходе расследования на фото запечатлен момент когда Бутусов обстреливает машину Шефира
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29.11.2021 20:49 Відповісти
Нє, ну крєатівнєнько жеж

Лєнка придумала?
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29.11.2021 21:04 Відповісти
есть информация что Бутусов действовал не один . был еще и корректировщик . по фото его пока опознать не смогли но ГБР активно над этим работает
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29.11.2021 21:17 Відповісти
У меня есть подозрения. Но я низачто не выдам эту военную тайну! Даже за бочку варенья и шоколадку Рошен!
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29.11.2021 21:26 Відповісти


Одного уже поймали!
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29.11.2021 22:10 Відповісти
Кросівоє, але не він
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29.11.2021 22:40 Відповісти
Схожий... але ні, це не він.
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29.11.2021 22:13 Відповісти
Так то ж Бутусов прицелился в Зелика! Это ж тот самый переворот!!!
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29.11.2021 22:31 Відповісти
В такой сложной ситуации собак Х#йла также нужно учитывать...
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Мета надання держохорони очевидна - слідкувати, куди людина йде і з ким спілкується.
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29.11.2021 20:54 Відповісти
Кто бы Вове Зеленскому то помог а то сколько охраны не ставь и тромбик он такой малюсенький....
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29.11.2021 20:56 Відповісти
Собственно, при заговорах обычно кто-то из очень ближнего круга удар наносит. Охранник Коломойского, например.

ЗЕ не тех боится и не с теми борется.
Украинцы ЗЕ посадят, а хозяин убьет к херам, шоб не болтал лишнего.
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30.11.2021 01:46 Відповісти
Беня любит котлетки
сдается один из охранников уже носит серебряную "котлету" от Бени для ЗЕ-била....
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30.11.2021 02:48 Відповісти
но к сожалению, ЗЕ - полный кретин и этого не понимает
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30.11.2021 02:49 Відповісти
Совсем скоро Киеву три БТРа два джипа опять триБТРа и по встречке такая матня.
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29.11.2021 21:01 Відповісти
Прийняти держохорону це санкціювати за собою сліжку.
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29.11.2021 21:02 Відповісти
всьо правильно
we will fight for the right to live in freedom
https://www.youtube.com/watch?v=HpOwePJdzO0
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29.11.2021 21:06 Відповісти
Взяти охорону цієї влади це шо вколоти собі новачок
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29.11.2021 21:07 Відповісти
you have no enemies you say (с)
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29.11.2021 21:13 Відповісти
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29.11.2021 21:14 Відповісти
та кому тот конвой надо? верните его преЗЕнелоху... там маловато...не солидно)))
а было бы мурцыльников больше...голову б на хер отдавили в суете )))) спасая от журналистки )))
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29.11.2021 21:25 Відповісти
Охрана нужна, сто процентов, но не зеленая.
Бутусов - один из главных врагов для мордора, и мокшанские диверсанты могут воспользоваться случаем, устроить теракт, а повесить на монику, пока все горячо,
и вот тогда может начаться очень серьезная заруба. Майдан-3 или Гонгадзе 2.0.
с непредсказуемыми последствиями
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29.11.2021 21:54 Відповісти
Классно он сказал -Якщо Арестович погрожує мені судьбою Гонгадзе , вбитого владою, то значить він знає про наміри влади щодо мене й залякує цим . Охору від сторони, що мені загрожує не приймаю . не дослівно але так по суті коротко
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29.11.2021 22:25 Відповісти
Арестович ещё тот конь в яблоках а убийство Бутусова сейчас крайне не то что не выгодны но и опасны для власти а вот провокация со стороны Мордора вполне возможны
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29.11.2021 22:59 Відповісти
Про охорону - чистий разводняк, все для того щоб приставити спостерігача за Бутусовим аби знати з ким він спілкується і які у нього інформаційні "джерела"!
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29.11.2021 23:17 Відповісти
Всё правильно! госохрана - это слежка и наведение убийц.... У нас есть добровольческие формирования, которым такая охрана по силам. Верно ?
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29.11.2021 23:36 Відповісти
ну, ну...
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30.11.2021 02:48 Відповісти
вон какой список врагов угрожает журналисту.
надо ему дать не госохрану, а артиллеристский расчёт с гаубицей.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.
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30.11.2021 05:32 Відповісти
 
 