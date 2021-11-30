Бутусов: Державну охорону не прийму

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поки не отримав пропозиції щодо надання державної охорони. Та навіть якщо одержить її, то приймати не збирається.

Про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, жодних пропозицій щодо охорони він не отримував, але й не планує приймати в разі, якщо вони надійдуть. Він пояснив, що не може прийняти охорону від державних органів.

"Найбільшу загрозу моєму життю наразі становлять саме керівники держави: президент Зеленський, зокрема, голова Офісу (президента. – Ред.) Єрмак, голова СБУ Баканов, заступник голови Офісу президента Татаров, начальник комітету з розвідки Демченко і виконувач обов’язків голови ДБР Сухачов. Вважаю, що загрозу моєму життю я вбачаю передусім з боку цих посадових осіб, які спровокували конфлікт і продовжують намагатися мене дискредитувати і за будь-яку ціну змусити замовчати, або дискредитувати мою інформацію щодо мережі російських зрадників, російських агентів у Офісі президента, які провалили цілу низку спецоперацій ГУР МО в 2020 році", – сказав він.

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Згадані ним відомства, за винятком ДБР, не коментували наразі ситуацію навколо журналіста.

Бутусов також уточнив, що Державне бюро розслідувань наразі не намагалося з ним зв’язатися після повідомлення про перевірку відео, на якому він стріляє з гаубиці.

"У неділю написали (про кримінальне провадження. – Ред.), але під час робочого дня нічого не відбулося", – прокоментував він.

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Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".