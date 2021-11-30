Справа Бутусова - це не переслідування, - Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає, що порушена ДБР справа щодо відео, опублікованого головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, є переслідуванням журналіста.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.
"Наприклад, якщо б ви побачили на відео мене - що я у бронежилеті стріляв з гармати, це як би було сприйнято?! Що журналіст, що політик не можуть цього робити. Тому що це - підзвітна зброя. Її використання чітко регламентовано в армії. Мені здається, що незалежно від того, чи це пан Бутусов, чи пан Арахамія, чи будь-яка людина, ДБР зобов’язана перевірити всі обставини цього процесу", - зауважив він.
Відповідаючи на запитання, чи потрібно надавати Бутусову держохорону, як це раніше пропонував зробити радник голови ОП Арестович, Арахамія зазначив: "Для мене це новина. Я не бачив такої заяви. Не знаю, як її сприймати. Потрібно спочатку подивитися першоджерело".
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
29 листопада радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.
Будь ласка, зачекайте...
тьфу на тебе, ЗеБiльне абхазське лайно.
Но есть нюанс.
Бутусов журналист, причем не просто журналист, а редактор крупнейшего в Украине интернет издания.
И естественно мог абсолютно легально присутствовать на учениях артиллеристов, где ему вполне могли позволить произвести выстрел.
Естественно, под контролем военных инструкторов.
Может это не по правилам, но такие вещи бывают.
Вы же вонючки зеленые, пытаетесь преподнести все так, вроде бы это была какая то пьяная гулянка, где Бутусову, "по блату" дали пострелять из пушки.
Вы конечно можете обвинить командира расчета в этом "происшествии".
Но тогда вы будете выглядеть еще большими идиотами, чем сейчас.
ні - брехні!(с)
оксюморон
Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, -
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
Пусть фашиста убил сосед, -
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, -
Это он, а не ты солдат.
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Что жестко? Прочитай, урод!
Не тебе осуждать Бутусова!
Не ты будешь защищать Украину, не слуги. На вас надежды нет...
- Арахамия
Тем более чучело с чубчиком.
Свято наближається!!!
А по поводу педро - вы нас толкаете на станцевать на граблях? одного раза не хватило?