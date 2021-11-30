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Новини Політика України
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Бутусов Юрій (2015) Арахамія (777)

Справа Бутусова - це не переслідування, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Бутусова - це не переслідування, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не вважає, що порушена ДБР справа щодо відео, опублікованого головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим, є переслідуванням журналіста.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

"Наприклад, якщо б ви побачили на відео мене - що я у бронежилеті стріляв з гармати, це як би було сприйнято?! Що журналіст, що політик не можуть цього робити. Тому що це - підзвітна зброя. Її використання чітко регламентовано в армії. Мені здається, що незалежно від того, чи це пан Бутусов, чи пан Арахамія, чи будь-яка людина, ДБР зобов’язана перевірити всі обставини цього процесу", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно надавати Бутусову держохорону, як це раніше пропонував зробити радник голови ОП Арестович, Арахамія зазначив: "Для мене це новина. Я не бачив такої заяви. Не знаю, як її сприймати. Потрібно спочатку подивитися першоджерело".

Читайте: Бутусов: Державну охорону не прийму

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Бутусов підкреслив, що відео знято давно під тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через це відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає, і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме надати Бутусову державну охорону. Він пояснив це побоюванням, що журналіст може стати "сакральною жертвою", хоча не уточнив, з чийого саме боку йому загрожує небезпека.

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Топ коментарі
+83
Говорящая обезьяна!
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29.11.2021 20:45
+66
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29.11.2021 20:46
+52
говорящая ара, Хламидия..
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29.11.2021 20:48
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Тупий та недолугий кацапський тролле, не гай нашого часу на відправку тебе в спам... Знайди собі кращу роботу казламорда потвора. )))
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30.11.2021 01:58 Відповісти
огидна кацапська мавпа, живе блювотне.

тьфу на тебе, ЗеБiльне абхазське лайно.
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29.11.2021 21:23 Відповісти
Всегда считал, что Арахамия дурак, но не подозревал, что настолько дремучий.
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29.11.2021 21:28 Відповісти
Всі члени ЗЕ-команди ниці підлі істоти.
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29.11.2021 21:31 Відповісти
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29.11.2021 21:29 Відповісти
Помню такую фирму"Агрохимия" в 90х
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29.11.2021 21:30 Відповісти
Ну все то ты складно говоришь и вроде бы как надо.
Но есть нюанс.
Бутусов журналист, причем не просто журналист, а редактор крупнейшего в Украине интернет издания.
И естественно мог абсолютно легально присутствовать на учениях артиллеристов, где ему вполне могли позволить произвести выстрел.
Естественно, под контролем военных инструкторов.
Может это не по правилам, но такие вещи бывают.
Вы же вонючки зеленые, пытаетесь преподнести все так, вроде бы это была какая то пьяная гулянка, где Бутусову, "по блату" дали пострелять из пушки.
Вы конечно можете обвинить командира расчета в этом "происшествии".
Но тогда вы будете выглядеть еще большими идиотами, чем сейчас.
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29.11.2021 21:30 Відповісти
Tut prezident litvi Dalia Grybauskaite na paligone
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29.11.2021 21:48 Відповісти
Vot ecio na tanke Leopard jedit.Vydyte netu problem kto tam sto skazet.
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29.11.2021 23:07 Відповісти
А наш величайший в 19 вВатикане ходил в бронежилете
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29.11.2021 23:28 Відповісти
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29.11.2021 23:55 Відповісти
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29.11.2021 23:55 Відповісти
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29.11.2021 23:56 Відповісти
вашi аргумeнти нам нe аргумeнти! у нaс лишe своi аргумeнтнi аргумeнти
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30.11.2021 08:39 Відповісти
Арахамии надо хотя бы побриться,нормально одеться и не стрелять воровато глазами по сторонам, когда оно высказывает своё мнение по государственным вопросам. Сейчас у него вид и поведение, как у базарного "ломщика" валюты. Или одного из бригады напёрсточников, стоящего на стрёме и пасущего ментов...
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29.11.2021 21:49 Відповісти
Да его если даже в смокинг с бабочкой одеть он таким и останется - напёрсточником с сочинского базара. Это не его имидж, это его суть… Да у них там в зелёной команде 73% таких с бегающими глазами и трясущимися руками.
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29.11.2021 22:38 Відповісти
Я вважаю, що якщо цій хламідії і всій зеленій сворі відрізать яйця, то це буде не кастрація, а акт милосердя, для нього і світу, щоб таке більше не розмножувалось
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30.11.2021 08:16 Відповісти
ну, конечно же это не преследование. это злоупотребление служебным положением Зеленским, и сведение личных счетов. "Щас позвоню Баканову по поводу этого чОрта." - сказало одно гундосое и чмошное существо.
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29.11.2021 22:05 Відповісти
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29.11.2021 22:10 Відповісти
бєлая дорожка його шлях
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29.11.2021 23:37 Відповісти
фальсіфікаціям - ні,
ні - брехні!(с)
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29.11.2021 22:19 Відповісти
Обизяна и бронежилет...
оксюморон
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29.11.2021 22:26 Відповісти
Хламидник, ты хоть в армии служил? Пушки это те которые с порохом и ядрами, а у нас орудия, гаубицы, установки, минометы и т.д.
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29.11.2021 22:34 Відповісти
Когда депутаты во главе с тобой Хламида ездили в АТО делать селфи вам тоже давали пострелять из многих видов оружия (регламентированного штатному расписанию) так что не надо горбатого лепить нам зазря хламида! Вот и Бутусову артиллеристы дали за веревку дернуть, и шо тут криминального
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29.11.2021 22:42 Відповісти
Абрахамия, может тебе написать как говорил внликий русский поэт Симонов? В расее почему-то все поэты великие, а в ж хотите слиться с расеей?

Если ты фашисту с ружьем
Не желаешь навек отдать
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем, -

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

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29.11.2021 23:00 Відповісти
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29.11.2021 23:02 Відповісти
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, -
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, -
Это он, а не ты солдат.
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29.11.2021 23:02 Відповісти
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29.11.2021 23:02 Відповісти
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Что жестко? Прочитай, урод!
Не тебе осуждать Бутусова!

Не ты будешь защищать Украину, не слуги. На вас надежды нет...
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29.11.2021 23:05 Відповісти
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29.11.2021 23:35 Відповісти
Не трожь огурца, придурок! Это ж закуска!
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30.11.2021 07:08 Відповісти
Мартышка поучает людей.
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29.11.2021 23:39 Відповісти
Дело Бутусова - это не преследование, а преступление

- Арахамия
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29.11.2021 23:42 Відповісти
Не один слуга, не один опзж-ешник не будет защищать Украину.
Тем более чучело с чубчиком.
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29.11.2021 23:44 Відповісти
Грьобані зелені чистоплюї.
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30.11.2021 00:15 Відповісти
Уважаемое ICTV ,большая просьба не устраивать цирк с двумя кобелями и одной ****** правда не понял там наверное было две сучки и один кобель и то не факт то ли кобель то ли бибизьяна а если серьезно правильный путь пинчуковский канал выбрал по пути Г+Г Ваша передача превратилась в Свободу всякому невоспитанному дерьму Смотрите пойдете туда же как и Интер и Г+Г Я извиняюсь что не по теме
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30.11.2021 00:16 Відповісти
А відсторонення вчителів - це не звільнення..
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30.11.2021 00:48 Відповісти
Брехливі зелені криси з подвійними стандартами
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30.11.2021 00:51 Відповісти
арохамия скот
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30.11.2021 02:38 Відповісти
слиги#народа мрази
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30.11.2021 02:41 Відповісти
правильно.
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30.11.2021 05:34 Відповісти
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30.11.2021 07:29 Відповісти
А из зебилов - сделать абизян. Одна уже есть. Читайте...
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30.11.2021 10:35 Відповісти
Вихованці Сухумського мавп'ячого розплідника під час грузино-абхазської війни розбіглися по світу, деякі непогано прилаштувалися в Україні.
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30.11.2021 08:52 Відповісти
Господи кто затянет рот етой обезьяне
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30.11.2021 09:00 Відповісти
Агонія мильної бульбашкової влади служок видно по поведінці її членів, очки то витріщаються то бігають істерично…. Ніякої «партії» немає, вони це добре розуміють, хоть і дурні…
Свято наближається!!!
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30.11.2021 09:44 Відповісти
Шкода, що народ цього не розуміє.
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30.11.2021 10:57 Відповісти
Да это праздник у ***** , переживет ли Украина сей час третий майдан , очень спорный вопрос , оптимальный вариант , что бы ОНО сдохло от передоза.
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30.11.2021 11:29 Відповісти
Боже, до чого ж клоун жалюгідна, сциклива, підла шавка, яка любить тільки серінади в свою адресу! Швидше би вже повернувся Порох, шоб закінчити весь цей цирк
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30.11.2021 10:32 Відповісти
Пєцік такий же КАЗЬОЛ, як і зєлєнь смердюча.
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30.11.2021 10:54 Відповісти
Педро далеко не лучший президент , просто на сегодняшний момент , лучше его ПОКА нет. Если знаешь , такого , который выиграет выборы , у тупорылого наркоши , то пример в студию.
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30.11.2021 11:27 Відповісти
Да сейчас любой выиграет у этого обдолбанного придурка, зе-труп.
А по поводу педро - вы нас толкаете на станцевать на граблях? одного раза не хватило?
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30.11.2021 11:58 Відповісти
Да нееее , не все дебилы еще на своей шкуре почувствовали последствия своего выбора . А на счет Педро , так Томас , безвиз ,отсутствие переговоров про Украину , без Украины , будут долго помнить , особенно , на фоне , Осла. Это не говоря , даже про то , что ВСУ было при нем и сей час .
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30.11.2021 12:04 Відповісти
Ну в определенной степени то оно так, все верно пишете, но у него такой список прегрешений... обидно что память у людей такая короткая и ужасные вещи так быстро забываются.
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30.11.2021 12:14 Відповісти
Список ужасных вещей в студию . Только не бред , придуманный кацапами и при помощи боевой пропаганды внушенный нашему мудрому населению , голосующих за наркоманов дебилов.
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30.11.2021 12:18 Відповісти
Эта точна! А хитрожопая Абизяна - щирий козак. Верим...
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30.11.2021 10:33 Відповісти
👍
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30.11.2021 11:59 Відповісти
Ну і рожа.
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30.11.2021 10:50 Відповісти
Мне интересно арахамию и ермака делали под одну копирку, такой же дебильный взгляд . Или это из Трусковца
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30.11.2021 11:14 Відповісти
Скорее из Аргентины или Колумбии. Там разные способы доставки есть.
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30.11.2021 11:23 Відповісти
Арахамия не дебил , который не знал , что придет зима , он обычный имбецил , хотя разницу понимают только специалисты , но разница же есть.
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30.11.2021 11:22 Відповісти
********* палочка
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30.11.2021 12:15 Відповісти
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