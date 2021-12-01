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Незалежна медійна рада засуджує тиск на Бутусова. ЗАЯВА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Незалежна медійна рада засуджує тиск на Бутусова. ЗАЯВА

Незалежна медійна рада засуджує тиск органів влади на Юрія Бутусова та наголошує на саморегулюванні як адекватній альтернативі розв’язання суперечливих ситуацій у медіасекторі.

Про це йдеться в заяві Незалежної медійної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо текст заяви повністю.

28 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило повідомлення про "перевірку законності дій" головного редактора інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова. Хоча вказане повідомлення досить швидко було дезавуйоване самим бюро, Незалежна медійна рада звертає увагу на таке.

Самі по собі обставини створення оприлюдненого паном Бутусовим відео можуть бути перевірені правоохоронними органами. З іншого боку, в журналістському середовищі зараз ведеться дискусія щодо етичності таких дій головреда "Цензор.НЕТ". Проте форма й зміст згаданого повідомлення ДБР суперечать як законодавству, так і практиці правоохоронних органів щодо інформування громадськості про свою роботу. Адже воно містить ознаки порушення презумпції невинуватості та норм Цивільного кодексу щодо використання імені особи (ст. 296). Крім того, згадана в повідомленні стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни") може стосуватися лише осіб, які юридично або фактично можуть впливати на військові формування чи воєнізовані структури, що очевидно не стосується цієї ситуації.

Дивіться: Бутусов на Майдані: Я змушу Зеленського заплатити моральну шкоду, і ці гроші підуть на допомогу воїнам. ВIДЕО

Зважаючи на те що таке повідомлення ДБР з’явилося незабаром після словесного конфлікту Юрія Бутусова з Президентом України минулої п’ятниці, ці дії бюро можуть посіяти сумніви щодо його політичної незалежності та професійності.

Зі свого боку Незалежна медійна рада заявляє про доцільність використання наявних ініціатив саморегулювання в медійному просторі для розв’язання цієї та подібних спірних ситуацій. Медійне саморегулювання здатне самостійно відреагувати на суть проблемної ситуації без створення неправомірного тиску з боку держави та уникаючи зайвої політизації. Органи журналістського саморегулювання та експертизи покликані розглядати неоднозначні дії журналістів та керівників медіа, які можуть уплинути на їхніх читачів або аудиторію.

Також дивіться: "Це не те питання, яким має займатися ДБР. Дивує, що справу порушили після жорсткої дискусії між Зеленським і Бутусовим", - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни")

Це проти окупантів Бутусов війну "готував"? За це його до переслідують, за те що він Україну захищати закликав?! Тепер зрозуміло за що хотіли посадити Антоненка, Дугар та Кузменко.
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01.12.2021 22:35
+8
Зє хряк закінчить як і хрякоовоч
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01.12.2021 22:29
+8
Давайте будем надеяться, шо в этот раз не будет жертв среди Людей.
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01.12.2021 22:34
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Зє хряк закінчить як і хрякоовоч
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01.12.2021 22:29 Відповісти
Давайте будем надеяться, шо в этот раз не будет жертв среди Людей.
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01.12.2021 22:34 Відповісти
Сцикун хрякливий закатав в асфальт більше 50 000 українців.
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01.12.2021 22:47 Відповісти
стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни")

Це проти окупантів Бутусов війну "готував"? За це його до переслідують, за те що він Україну захищати закликав?! Тепер зрозуміло за що хотіли посадити Антоненка, Дугар та Кузменко.
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01.12.2021 22:35 Відповісти
бениньім клоуном займись, дунька
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01.12.2021 22:49 Відповісти
янукович, порошенко, зеля...у всех их есть подобные замашки, проколы, обломы... но приходят к власти не лучшие... потому что никто из последующих не улучшил положение людей отменив заморочки папередников! это игры престолов, игры элиты...а народ -- расходный материал! три конверта....
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01.12.2021 22:57 Відповісти
Порівнювати Порошенка з зечмом та опущеним, те ж саме що порівнювати Хільде Осланд з гнилими *********** та припізд.женою третяковою
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01.12.2021 23:05 Відповісти
Бутусов взаалі красава, був сьогодні на Майдані, та дивувався я Людина може говрити з такою відразою про воно але прицьому залишаючись абсолютно адеватним, стриманим та спокійним, беручи до уваги те, що ця зедічь найбільша біда УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!!!
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01.12.2021 23:00 Відповісти
перепрошую замість "я" після слова дивуватись взагалі малося на увазі "як"
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01.12.2021 23:01 Відповісти
Іронія долі: чи міг Юрій Бутусов у травні 2019 року думати, що у листопаді 2021 опинитися в одному човні з критикованим ним Порошенком? Мало того - проти обидвох діє той, хто у Юрія у 2019-му був фаворитом. Щоб робити довгострокову ставку, потрібно мати не лише медіаінформацію, але й розуміти такі речі, як нація і чужорідні для неї елементи. Ці категорії ніколи не вживаються. Чожорідні елементи або руйнують націю, або переселяються нею на порошок.
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01.12.2021 23:05 Відповісти
як і Я неміг подумати в 2014 що буду голосувати за Пороха 2019. Все пізнається в порівнянні! Тим більше беручи до уваги те в який період правив Порох.
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01.12.2021 23:10 Відповісти
Кожна людина може вистрелити в певних обставинах. Порошенко вистрелив. Незважаючи на попередній, скажімо так - не надто оптимістичний багаж справ. Згідний з Вами - все пізнається в порівнянні. Особливо Порошенка із Зєлєнскім. Тепер це видно навіть неозброєним мізками оком.
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01.12.2021 23:17 Відповісти
Просто він Мужик та Воїн, плюс бачив скільки ЛЮДЕЙ сьогодні його сьогодні підтримало, не те жо бубан - гомосек
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01.12.2021 23:13 Відповісти
русский, Бурбу от вас охраняет ГосДеп. Расскажи нам, как ты ненавидишь США, русский.
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01.12.2021 23:15 Відповісти
Пєтровіч, не будь, як Тищєнка, будь, як Соха! 😁 Соха - мудріший. У нього є майбутнє. У Тищенки майбутнього нема! Максимум - теперішнє. І то - недовго.
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01.12.2021 23:20 Відповісти
Логічно краще визнати свою помилку, ніж топити до гільйотини!
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01.12.2021 23:23 Відповісти
А кто-то говорил что времена Януковича никогда не вернутся в страну.
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01.12.2021 23:07 Відповісти
Джо Байден напал на газету Вашингтон пост...обосрала РАБссию... высылкой 55 дипломатов РАБссии из США... а по сути Штирлицов и подлецов Путлера...
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01.12.2021 23:09 Відповісти
Бутусова охраняют...без сопливых крыс Голобородьки..
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01.12.2021 23:11 Відповісти
Совет выразил озабоченность когда на их коллегу открыли статью? Ну и нечего на ЕС шипеть когда своих не можем защитить.
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01.12.2021 23:25 Відповісти
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02.12.2021 01:13 Відповісти
Створено компанію по створенню ворогів. Тепер не тільки з Бутусова, з каміння ворогів ліпитимуть, аби вислужитись перед "работодатєлямі" кремлятника. Потрібна судова реформа.
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02.12.2021 02:14 Відповісти
а за свій нік вам не соромно ?
дятєл ...назвався би вже оленем чи лосем, або козлом.
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02.12.2021 08:35 Відповісти
А стрельбу Кивы из автомата независимый медиа совет одобряет, или осуждает?
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02.12.2021 10:21 Відповісти
 
 