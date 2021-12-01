Незалежна медійна рада засуджує тиск на Бутусова. ЗАЯВА

Незалежна медійна рада засуджує тиск органів влади на Юрія Бутусова та наголошує на саморегулюванні як адекватній альтернативі розв’язання суперечливих ситуацій у медіасекторі.

Про це йдеться в заяві Незалежної медійної ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо текст заяви повністю.

28 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило повідомлення про "перевірку законності дій" головного редактора інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова. Хоча вказане повідомлення досить швидко було дезавуйоване самим бюро, Незалежна медійна рада звертає увагу на таке.

Самі по собі обставини створення оприлюдненого паном Бутусовим відео можуть бути перевірені правоохоронними органами. З іншого боку, в журналістському середовищі зараз ведеться дискусія щодо етичності таких дій головреда "Цензор.НЕТ". Проте форма й зміст згаданого повідомлення ДБР суперечать як законодавству, так і практиці правоохоронних органів щодо інформування громадськості про свою роботу. Адже воно містить ознаки порушення презумпції невинуватості та норм Цивільного кодексу щодо використання імені особи (ст. 296). Крім того, згадана в повідомленні стаття 437 КК України ("Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни") може стосуватися лише осіб, які юридично або фактично можуть впливати на військові формування чи воєнізовані структури, що очевидно не стосується цієї ситуації.

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Зважаючи на те що таке повідомлення ДБР з’явилося незабаром після словесного конфлікту Юрія Бутусова з Президентом України минулої п’ятниці, ці дії бюро можуть посіяти сумніви щодо його політичної незалежності та професійності.

Зі свого боку Незалежна медійна рада заявляє про доцільність використання наявних ініціатив саморегулювання в медійному просторі для розв’язання цієї та подібних спірних ситуацій. Медійне саморегулювання здатне самостійно відреагувати на суть проблемної ситуації без створення неправомірного тиску з боку держави та уникаючи зайвої політизації. Органи журналістського саморегулювання та експертизи покликані розглядати неоднозначні дії журналістів та керівників медіа, які можуть уплинути на їхніх читачів або аудиторію.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. Він підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".