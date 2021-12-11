УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14543 відвідувача онлайн
Новини Події
12 881 15
бійка (712) Нацполіція (13917) Сєверодонецьк (474)

Бійка за участю трьох поліцейських сталася вночі у Сєверодонецьку, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Бійка за участю трьох поліцейських сталася вночі у Сєверодонецьку, - Нацполіція

У ніч на 11 грудня в Сєвєродонецьку троє поліцейських побилися із місцевими. В конфлікті постраждала жінка, яка звернулась до медиків по допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції. 

"11 грудня, опівночі, поблизу магазину, розташованого по пр. Хіміків м. Сєверодонецьк, між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, сталася конфліктна ситуація. Через деякий час один з учасників конфлікту (жінка) звернулася до травмпункту міської лікарні", - відзначається у повідомленні. 

За цим фактом згідно наказу начальника ГУНП в Луганській області, співробітники Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки проводять службову перевірку. Інформація про подію передана до ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уночі в Сєвєродонецьку на вулиці вбили двох людей, - Нацполіція. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись за дії по п*янці, реально лишали "поза службою".
показати весь коментар
11.12.2021 14:17 Відповісти
А яка "служба" у п'яних місцевих мешканців?
показати весь коментар
11.12.2021 14:30 Відповісти
В жизни все бывает. Но зеленая плеснь превратила МВС в вечерний квартал, это я по вчерашнему зам. министра. Так чего ждать от простых , когда клоуны правят страной.
показати весь коментар
11.12.2021 14:21 Відповісти
а зам министра МВД постового за петельки хватает при исполнении на посту ...
показати весь коментар
11.12.2021 14:39 Відповісти
Та то ж зам. Міністра доказував лохам,хто він такий!
показати весь коментар
11.12.2021 16:06 Відповісти
ну трое ментов против четырех (правда алкашей) тоже нормально ))))
ментавня отдыхала? или мешала другим отдыхать?
показати весь коментар
11.12.2021 16:28 Відповісти
зе - гниль, моняСтирський - гниль, то чого ви від "інспектора ********" очікуєте? Туди зараз недоумків з IQ<-100 понабирали, просто хабарі пісюрва не поділила, це зараз нормально, воно ж влада, воно з "пЄстіком", в дорогій іномарці катається, і обіцяє зе-слуг захистити від зе-лохторату, а зе-слуги зе-мусорів не карають
показати весь коментар
11.12.2021 16:39 Відповісти
на дамбасе все крутые.
показати весь коментар
11.12.2021 16:46 Відповісти
"русский мир" шагает по планете. Русский мир- це постійні бійки вечорами в супермаркетах, в ресторанах, кафе та інше.
показати весь коментар
11.12.2021 17:03 Відповісти
Клоун и его свита добились своего. Превратили страну в балаган.
показати весь коментар
11.12.2021 17:06 Відповісти
В П"ятак би зацідити такому заст. Міністра!!
показати весь коментар
11.12.2021 17:47 Відповісти
где ничего не ясно что и как .я не обговариваю совсем ничего....((
показати весь коментар
11.12.2021 18:11 Відповісти
Шо там не ясного , понажирались и начали быковать -мы мол менты,а другие-а нам все похеру .
показати весь коментар
12.12.2021 05:05 Відповісти
а вы там были и всё слышали? или это ваши фантазии по предыдущим историям событий....? (( в новостях ненаписано ничего такого....
показати весь коментар
12.12.2021 10:11 Відповісти
 
 