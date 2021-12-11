Бійка за участю трьох поліцейських сталася вночі у Сєверодонецьку, - Нацполіція

У ніч на 11 грудня в Сєвєродонецьку троє поліцейських побилися із місцевими. В конфлікті постраждала жінка, яка звернулась до медиків по допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"11 грудня, опівночі, поблизу магазину, розташованого по пр. Хіміків м. Сєверодонецьк, між трьома правоохоронцями, які перебували поза службою, та чотирма місцевими мешканцями, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, сталася конфліктна ситуація. Через деякий час один з учасників конфлікту (жінка) звернулася до травмпункту міської лікарні", - відзначається у повідомленні.

За цим фактом згідно наказу начальника ГУНП в Луганській області, співробітники Управління головної інспекції та внутрішньої безпеки проводять службову перевірку. Інформація про подію передана до ДБР.

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