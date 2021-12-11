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Драка с участием трех полицейских произошла ночью в Северодонецке, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Драка с участием трех полицейских произошла ночью в Северодонецке, - Нацполиция

В ночь на 11 декабря в Северодонецке трое полицейских подрались с местными. В конфликте пострадала женщина, которая обратилась за помощью к медикам.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"11 декабря в полночь вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков г. Северодонецк, между тремя находившимися вне службы правоохранителями и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация. Через некоторое время одна из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы", - отмечается в сообщении.

По этому факту, согласно приказу начальника ГУ НП в Луганской области, сотрудники Управления главной инспекции и внутренней безопасности проводят служебную проверку. Информация о происшествии передана в ГБР.

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Колись за дії по п*янці, реально лишали "поза службою".
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11.12.2021 14:17 Ответить
А яка "служба" у п'яних місцевих мешканців?
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11.12.2021 14:30 Ответить
В жизни все бывает. Но зеленая плеснь превратила МВС в вечерний квартал, это я по вчерашнему зам. министра. Так чего ждать от простых , когда клоуны правят страной.
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11.12.2021 14:21 Ответить
а зам министра МВД постового за петельки хватает при исполнении на посту ...
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11.12.2021 14:39 Ответить
Та то ж зам. Міністра доказував лохам,хто він такий!
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11.12.2021 16:06 Ответить
ну трое ментов против четырех (правда алкашей) тоже нормально ))))
ментавня отдыхала? или мешала другим отдыхать?
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11.12.2021 16:28 Ответить
зе - гниль, моняСтирський - гниль, то чого ви від "інспектора ********" очікуєте? Туди зараз недоумків з IQ<-100 понабирали, просто хабарі пісюрва не поділила, це зараз нормально, воно ж влада, воно з "пЄстіком", в дорогій іномарці катається, і обіцяє зе-слуг захистити від зе-лохторату, а зе-слуги зе-мусорів не карають
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11.12.2021 16:39 Ответить
на дамбасе все крутые.
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11.12.2021 16:46 Ответить
"русский мир" шагает по планете. Русский мир- це постійні бійки вечорами в супермаркетах, в ресторанах, кафе та інше.
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11.12.2021 17:03 Ответить
Клоун и его свита добились своего. Превратили страну в балаган.
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11.12.2021 17:06 Ответить
В П"ятак би зацідити такому заст. Міністра!!
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11.12.2021 17:47 Ответить
где ничего не ясно что и как .я не обговариваю совсем ничего....((
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11.12.2021 18:11 Ответить
Шо там не ясного , понажирались и начали быковать -мы мол менты,а другие-а нам все похеру .
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12.12.2021 05:05 Ответить
а вы там были и всё слышали? или это ваши фантазии по предыдущим историям событий....? (( в новостях ненаписано ничего такого....
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12.12.2021 10:11 Ответить
 
 