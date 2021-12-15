Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО
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Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, авто якого зупинили на блокпосту при в’їзді у Донецьку область, фактично здійснив напад на поліцейського.
Про це пише у своєму Телеграм-каналі журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Добавка щодо Гогілашвілі"... Напад на поліцейського у чистому вигляді", - написав він та опублікував відповідне відео.
На відео чітко видно, як Гогілашвілі схопив правоохоронця за барки.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
Будь ласка, зачекайте...
дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою
Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
2. у чма спец госохрана, бронеавто и министерская ксива.
3. наверное министру роднее московский акцент, напоминает о родных березках и горах Кавказа
4. скорее бы в новостях написали найдено два трупа полицейских
с наркотиками(на госохрану набирают не таких "замов" с рынка, а все-таки профи, так как жопа - своя а деньги - бюджетные)
Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв низку кадрових рішень, зокрема, призначив 10 заступників міністрів.
Серед інших призначень 10 заступників міністрів та державний секретар:- у Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий та п'ять заступників - Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі
(з 26 вересня 2019 року);
https://www.unn.com.ua/uk/news/1826413-kabmin-priznachiv-10-novikh-zastupnikiv-ministriv
деятельность Владимира Зеленского в должности президента Украины началась с 20 МАЯ 2019 ГОДА
И тут он успел нагадить бубочке...
пора ему на отдых с порохом на канары
На эту тему - анекдот:
Поліцейські провели рейд і в одному борделі спіймали декількох повій. Поліцейський складаючі протокол на одну з жінок починає втрачати контроль...
- Як, Ви, вчителька української мови і літератури, мати двох дітей, могли стати валютною повією!!!???
- Пощастило!!!
а замминистра МВД сделайте патрульным.
дно донное