УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини Події
53 783 232
МВС (2875) Донецька область (5677) блокпост (207) Гогілашвілі (75) Плинський Євген (31)

Заступник міністра МВС Гогілашвілі вчинив напад на співробітника поліції. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, авто якого зупинили на блокпосту при в’їзді у Донецьку область, фактично здійснив напад на поліцейського.

Про це пише у своєму Телеграм-каналі журналіст Євген Плинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Добавка щодо Гогілашвілі"... Напад на поліцейського у чистому вигляді", - написав він та опублікував відповідне відео.

На відео чітко видно, як Гогілашвілі схопив правоохоронця за барки. 

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+107
Це кримінальний злочин, які в дупу службові перевірки?
показати весь коментар
11.12.2021 14:55
+92
Та да, хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо не просто всплыло, оно стало властью.
показати весь коментар
11.12.2021 15:14
+82
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
показати весь коментар
11.12.2021 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Быдло, возомнившее себя царём горы. Надеюсь, бойцам ничего не будет. Дожились. Парни ответственно выполняют свою работу, а их за это могут уволить. Если не хуже. И всё из-за ЗЕшоблы
показати весь коментар
11.12.2021 22:34 Відповісти
ЗСУ це єдине на що треба розраховувати і надіятися, бо це державна структура у якоі є устав…. Надіймося на хлопців і допоможемо ім.
показати весь коментар
11.12.2021 22:37 Відповісти
Менты всегда своих отмажут, ничего ему не будет просто переведут на другую должность, где будет так же быковать и воровать, точка.
показати весь коментар
11.12.2021 23:14 Відповісти
та який він мент....
показати весь коментар
13.12.2021 09:08 Відповісти
Зеленому Монастырскому не верю отмажет этого бандита,как он отмазал зеленого Трухина. Зеленые- враги Украины!
показати весь коментар
12.12.2021 00:53 Відповісти
Самое печальное что,он продолжит работать, а этих полицейских задавят и они уйдут.
показати весь коментар
12.12.2021 08:49 Відповісти
Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),

 дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою


Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
показати весь коментар
12.12.2021 12:10 Відповісти
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Негайно звільнити і посадити. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
показати весь коментар
12.12.2021 12:35 Відповісти
1. очевидно - распоряжение лично министра, он же ж зам.
2. у чма спец госохрана, бронеавто и министерская ксива.
3. наверное министру роднее московский акцент, напоминает о родных березках и горах Кавказа
4. скорее бы в новостях написали найдено два трупа полицейских с наркотиками (на госохрану набирают не таких "замов" с рынка, а все-таки профи, так как жопа - своя а деньги - бюджетные)
показати весь коментар
12.12.2021 15:04 Відповісти
Абсолютно не вірна думка щодо п.4.......... Все було б зовсім по іншому. Профі....
показати весь коментар
12.12.2021 15:15 Відповісти
Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів

Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв низку кадрових рішень, зокрема, призначив 10 заступників міністрів.

Серед інших призначень 10 заступників міністрів та державний секретар:- у Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий та п'ять заступників - Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі

(з 26 вересня 2019 року);

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826413-kabmin-priznachiv-10-novikh-zastupnikiv-ministriv

деятельность Владимира Зеленского в должности президента Украины началась с 20 МАЯ 2019 ГОДА
показати весь коментар
12.12.2021 12:43 Відповісти
А то тут некоторые считают, что Гоги призначал чуть ли не Порох
И тут он успел нагадить бубочке...
показати весь коментар
12.12.2021 13:30 Відповісти
В США цей кацап спробував би таке провернути - копи його б нашпигували свинцем миттєво... Погань...
показати весь коментар
12.12.2021 13:12 Відповісти
"Отката х@йня , малята! "Дід Панас. « Хто його призначив в очистку? «»
показати весь коментар
12.12.2021 13:29 Відповісти
фу.... какой говнюк...
показати весь коментар
12.12.2021 13:40 Відповісти
Где реакция президента? Нашего гаранта
пора ему на отдых с порохом на канары
показати весь коментар
12.12.2021 14:09 Відповісти
бредишь потихоньку?
показати весь коментар
12.12.2021 14:52 Відповісти
Кров закипає, коли бачиш, що творить ця мавпа. Нехай таким тоном розмовляє зі своїм корешем Зелей. Може настав час це бидло відправити разом з корабельною сосною відвідати Карлсона на історичній батьківщині? А то понаїхали. Влаштують на інше тепле місце
показати весь коментар
12.12.2021 18:21 Відповісти
Как такие люди попадают в соответствующие структуры?
На эту тему - анекдот:
Поліцейські провели рейд і в одному борделі спіймали декількох повій. Поліцейський складаючі протокол на одну з жінок починає втрачати контроль...
- Як, Ви, вчителька української мови і літератури, мати двох дітей, могли стати валютною повією!!!???
- Пощастило!!!
показати весь коментар
12.12.2021 20:22 Відповісти
А Авакадзе ничего не будет? Он же брал клиента на работу, или нет?
показати весь коментар
12.12.2021 21:24 Відповісти
ГЛАВНОЕ, ЧТО на границе стоят вменяемые ребята, там еще вторая серия - где погранец спросил этотго горе менистра - ВЫ ГОВОРИТЕ НА УКРАИНСКОМ? - ОНО НЕ ЗНАЕТ
показати весь коментар
12.12.2021 21:53 Відповісти
сделайте патрульного замминистром МВД,
а замминистра МВД сделайте патрульным.
дно донное
показати весь коментар
12.12.2021 22:51 Відповісти
Я в шоці, де знаходять таких тормозів на керуючі посади?
показати весь коментар
13.12.2021 00:10 Відповісти
Звільнити його і того хто його призначив...
показати весь коментар
13.12.2021 00:12 Відповісти
Чому поліцейські не відкрили стрільбу на ураження?
показати весь коментар
13.12.2021 00:14 Відповісти
так назначають такі самі, з радянських часів неповага до підлеглих, тикання.....що чекає Україну, Господи....
показати весь коментар
13.12.2021 09:11 Відповісти
он за єто мідаль получіт
показати весь коментар
13.12.2021 10:52 Відповісти
Одного понять не могу, почему полицейский в такой ситуации не передернул затвор, не выстрелил в воздух и не положил его на землю до выяснения обстоятельств, это же его обязанность на посту.
показати весь коментар
13.12.2021 11:33 Відповісти
Может ещё конституцию вспомнишь,которую Порохло переписывал.
показати весь коментар
13.12.2021 11:34 Відповісти
В цивілізованій країні мали б негайно подати у відставку, як мінімум, міністр внутрішніх справ, Прем'єр-міністр і президент України! В нашій "демократичній державі" пошумлять-пошумлять та й продовжуватимуть піаритися до наступних виборів. А народ спокійно проковтне і надалі буде рвати горлянки як не за Зеленського, то за Порошенка (ще, можливо, за Юльку і Бойка) - "найдостойніших із всіх достойних". Ніби й не існує в Україні Закон "Про імпічмент Президента"... Ніби й немає в Україні порядних, мудрих і патріотично налаштованих людей... СУМНО !!! МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО ...
показати весь коментар
14.12.2021 01:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 