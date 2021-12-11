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Комплекси автофіксації порушень ПДР принесли бюджету понад 1,2 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Події

Комплекси автофіксації порушень ПДР принесли бюджету понад 1,2 млрд грн

За даними Патрульної поліції України, з моменту запуску системи автоматичної фіксації дорожнього руху праввоохоронці стягнули з водіїв понад 1,2 млрд грн за порушення ПДР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.

Так, в Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. Від згаданої дати станом на 29 листопада 2021 року, українськими поліцейськими винесено 3 521 691 постанову про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Крім того, правоохоронцяи у визначений період накладено стягнень на суму 1 244 321 290 грн.

На сьогодні комплекси автофіксації працюють у 24 містах та 15 областях України.

Зауважимо, що штрафи за порушення Правил дорожнього руху, що зафіксовані на фото та відео в автоматичному режимі, зараз надходять до державного бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС
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Топ коментарі
+9
А Трухіним пох... будь-які фіксації !!! Вони болт поклали на Україну та українців !!!)))
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11.12.2021 15:57
+8
А зелені депутати навіть штрафу за аварії не заплатили.
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11.12.2021 15:43
+8
платит только народ, слуги этого народа не платят
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11.12.2021 15:45
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А зелені депутати навіть штрафу за аварії не заплатили.
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11.12.2021 15:43 Відповісти
А Трухіним пох... будь-які фіксації !!! Вони болт поклали на Україну та українців !!!)))
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11.12.2021 15:57 Відповісти
платит только народ, слуги этого народа не платят
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11.12.2021 15:45 Відповісти
Все во благо наріда ,на слуг такі блага не розпосюджуються !!!)))
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11.12.2021 15:59 Відповісти
Платит быдло, которое плюет на правила дорожного движения и подвергает наши жизни опасности.
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11.12.2021 16:27 Відповісти
я б так не был категоричен...
потому что помню ещё году в 2008м как то ехал на Теремках возле магелана и знал что там стоят гайцы с визиром потому что ездил там каждый день потому ехал чётко 60, а потом о чудо, приходит письмо счастья где моя скорость 88 но на фото ещё была кроме моей машины за ней еще и маршрутка в кадре... вообщем скорости суммировались просто и на мой этому аргумент сказали что маршрутка судя по фото просто стояла хотя она двигалась или стартовала или подьезжала..
вообщем не нарушил а заплатить пришлось
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11.12.2021 17:39 Відповісти
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11.12.2021 15:53 Відповісти
**
- Так-так... езда в нетрезвом виде.
- Сам ты езда, казел!
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11.12.2021 16:06 Відповісти
Мені чомусь здавалось, що мета не поповнення бюджету, а збільшення безпеки на дорогах... але якщо так, не треба звинувачувати владу, коли в черговому ДТП з автобусом знову загине купа людей...
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11.12.2021 15:54 Відповісти
Очередной насос выкачки денег из граждан.
Аварий не стало меньше!
Преступность снижают: неотвратимость наказания и жесткость наказания.
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11.12.2021 16:01 Відповісти
> "Очередной насос выкачки денег из граждан. Аварий не стало меньше!"

В таком случае все вопросы к мудрому нариду. Обычно даже просто знак "стоит камера и радар" моментально успокаивает поток - кто ехал с дрифтом и превышенем, сразу чинно-мирно едет по правилам. Но раз причинно-следственная связь таким образом не работает, пусть платят штрафы.
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12.12.2021 00:37 Відповісти
т.е. это никак не влияет на статистику нарушений... но неплохо пополняет бюджет
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11.12.2021 16:03 Відповісти
Так для этого их и ставили.
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11.12.2021 16:07 Відповісти
Когда ж будет пополняшка от весового контроля?!
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11.12.2021 16:09 Відповісти
вот только на трухине все эти средства почему-то сломались, странно как-то...
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11.12.2021 16:12 Відповісти
Порядочно. Вот так нужно пополнять государственную казну.
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11.12.2021 16:25 Відповісти
Бо на "велике крадівництво" коштів бракує !!!)))
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11.12.2021 16:34 Відповісти
Враньё, как всегда. Начислено 1,2 млрд, а сколько уплачено? И ещё минус стоимость камер и их обслуживания.
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11.12.2021 16:36 Відповісти
Пора ставити камери там де пі@ари-обочечники об'їжджають всіх.
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11.12.2021 16:53 Відповісти
більше камер - кацапні ж на кордонах нема.....

васю, шо замісто 40 зробив 47 - закамеріть...
зовсім пріорітети загубили палікмахерші і тамади
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11.12.2021 16:55 Відповісти
А я думав, що автофіксація порушень ПДР має бути про безпеку дорожнього руху, а не про наповнення бюджету. Так само яу в Києві місця паркування мають бути про зручність місцян, а не про заробітки "мутних тіпочків" з Київпарксервісу.
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11.12.2021 16:55 Відповісти
А точно, бюджету , підуть ці кошти?))) Зелена мразота у таких мінусах, що зевиборцям не здолати). Курви! ЯК ви могли навибирати це лайно із усого???? Щоб ви гнили
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11.12.2021 17:04 Відповісти
Мы рады за ваш бюджет. Ахметов с Беней вам благодарны что вы регулярно шмонаете карманы украинского народа. А когда дороги будете строить? Едешь по Киеву как по какому то забитому селе где последний раз асфальт меняли еще при немцах.
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11.12.2021 17:23 Відповісти
Радует,что есть всё-таки перемены
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12.12.2021 14:44 Відповісти
 
 