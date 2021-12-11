Комплекси автофіксації порушень ПДР принесли бюджету понад 1,2 млрд грн
Новини Цензор.НЕТ Події
За даними Патрульної поліції України, з моменту запуску системи автоматичної фіксації дорожнього руху праввоохоронці стягнули з водіїв понад 1,2 млрд грн за порушення ПДР.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНН.
Так, в Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. Від згаданої дати станом на 29 листопада 2021 року, українськими поліцейськими винесено 3 521 691 постанову про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Крім того, правоохоронцяи у визначений період накладено стягнень на суму 1 244 321 290 грн.
На сьогодні комплекси автофіксації працюють у 24 містах та 15 областях України.
Зауважимо, що штрафи за порушення Правил дорожнього руху, що зафіксовані на фото та відео в автоматичному режимі, зараз надходять до державного бюджету.
Будь ласка, зачекайте...
потому что помню ещё году в 2008м как то ехал на Теремках возле магелана и знал что там стоят гайцы с визиром потому что ездил там каждый день потому ехал чётко 60, а потом о чудо, приходит письмо счастья где моя скорость 88 но на фото ещё была кроме моей машины за ней еще и маршрутка в кадре... вообщем скорости суммировались просто и на мой этому аргумент сказали что маршрутка судя по фото просто стояла хотя она двигалась или стартовала или подьезжала..
вообщем не нарушил а заплатить пришлось
- Так-так... езда в нетрезвом виде.
- Сам ты езда, казел!
Аварий не стало меньше!
Преступность снижают: неотвратимость наказания и жесткость наказания.
В таком случае все вопросы к мудрому нариду. Обычно даже просто знак "стоит камера и радар" моментально успокаивает поток - кто ехал с дрифтом и превышенем, сразу чинно-мирно едет по правилам. Но раз причинно-следственная связь таким образом не работает, пусть платят штрафы.
васю, шо замісто 40 зробив 47 - закамеріть...
зовсім пріорітети загубили палікмахерші і тамади