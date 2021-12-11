Комплексы автофиксации нарушений ПДД принесли бюджету более 1,2 млрд грн
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По данным Патрульной полиции Украины, с момента запуска системы автоматической фиксации дорожного движения правоохранители взыскали с водителей более 1,2 млрд грн за нарушение ПДД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.
Так, в Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. С указанной даты по состоянию на 29 ноября 2021 года украинскими полицейскими вынесено 3 521 691 постановление об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Кроме того, правоохранителями в определенный период наложены взыскания на сумму 1 244 321 290 грн.
На сегодняшний день комплексы автофиксации работают в 24 городах и 15 областях Украины.
Заметим, что штрафы за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные на фото и видео в автоматическом режиме, поступают в государственный бюджет.
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потому что помню ещё году в 2008м как то ехал на Теремках возле магелана и знал что там стоят гайцы с визиром потому что ездил там каждый день потому ехал чётко 60, а потом о чудо, приходит письмо счастья где моя скорость 88 но на фото ещё была кроме моей машины за ней еще и маршрутка в кадре... вообщем скорости суммировались просто и на мой этому аргумент сказали что маршрутка судя по фото просто стояла хотя она двигалась или стартовала или подьезжала..
вообщем не нарушил а заплатить пришлось
- Так-так... езда в нетрезвом виде.
- Сам ты езда, казел!
Аварий не стало меньше!
Преступность снижают: неотвратимость наказания и жесткость наказания.
В таком случае все вопросы к мудрому нариду. Обычно даже просто знак "стоит камера и радар" моментально успокаивает поток - кто ехал с дрифтом и превышенем, сразу чинно-мирно едет по правилам. Но раз причинно-следственная связь таким образом не работает, пусть платят штрафы.
васю, шо замісто 40 зробив 47 - закамеріть...
зовсім пріорітети загубили палікмахерші і тамади