Масова бійка у Харкові - 5 поліцейських зазнали ушкоджень, 7 осіб затримано

Екіпаж патрульної поліції прибув на виклик з приводу бійки у Київському районі. На місці події громадяни чинили спротив поліцейським. Сім зловмисників затримані, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області

"11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні", - відзначається у повідомленні.

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Слідчі Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

"Поліція затримала сімох громадян віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - резюмується у повідомленні.

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