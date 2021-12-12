Масова бійка у Харкові - 5 поліцейських зазнали ушкоджень, 7 осіб затримано
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Екіпаж патрульної поліції прибув на виклик з приводу бійки у Київському районі. На місці події громадяни чинили спротив поліцейським. Сім зловмисників затримані, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області
"11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.
На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні", - відзначається у повідомленні.
Слідчі Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.
"Поліція затримала сімох громадян віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - резюмується у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Правда "Пролетарскую" переименовали в "Индустриальную".
"Труд в СССР - ето дєло чєсті, доблєсті і гєройства". Трудитися могли лише герої.
Якщо можно скажіть яка різниця між "обмежанням і позбавленням волі.
Можно стрелять, не можно... Для начала сделайте отбор в полицию и посадите тех, кто крышует наркоманов, разводит водителей, а тех, кто не знает, что такое номер статьи в УК, пишет протокол языке, которым доярки общаются со скотниками отправить назад в ту жопу, где они и раньше никому не были нужны.
Про министров, замов и обладателей жирных морд над большими звездами - отдельный разговор. Тут уже пора узаконить в Конституции антикоррупционный геноцид.
И только после всех этих мер полицейского можно выпускать на улицу, к героям труда, можно даже без оружия, как было когда-то в Англии, пока не приехали в страну граждане торговых национальностей - шапка копа защищала лучше любого бронежилета. А граждане и преступники придерживались правил и договоренностей. Ну министр, который купил железнодорожный билет на лондонскую электричку своей любовнице за госсредства сразу же сам подал в отставку, сгорая от стыда, после того, как об этом написали газеты. А не так, как у нас, когда даже призиденту наи*ать население не за падло...
Доходит уже до людей, что нельзя нам проводить параллели нас с ними и брать пример с их законов и прав полицейских. Разные Галактики и даже материи - нормальная и анти. Потому мы и не можем впихнуться в НАТО - антиматерия грозит взорвать материю в результате соприкосновения. Сравнивать их полицейского и нашего некорректно - это как испытывать на излом бронесталь и кусок дерьма! Нам нужно найти приличного Моисея и лет на 40-50 уйти по пустыням гулять, пока дети начальника РОВД не забудут вкус черной икры на трюфелях под бутылочку Бургундского...