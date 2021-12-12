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Масова бійка у Харкові - 5 поліцейських зазнали ушкоджень, 7 осіб затримано

Новини Цензор.НЕТ Події

Масова бійка у Харкові - 5 поліцейських зазнали ушкоджень, 7 осіб затримано

Екіпаж патрульної поліції прибув на виклик з приводу бійки у Київському районі. На місці події громадяни чинили спротив поліцейським. Сім зловмисників затримані, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області

"11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні", - відзначається у повідомленні. 

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Слідчі Харківського РУП №1 відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

"Поліція затримала сімох громадян віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - резюмується у повідомленні. 

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Топ коментарі
+16
Місце замміністра звільнилось.
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12.12.2021 15:16
+14
Попытки копировать действия зам министра МВД.. Ну а что потом ведь достаточно просто извиниться и посетовать на излишнюю "горячность" У нас же закон один для все одинаков... Не так ли...
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12.12.2021 15:16
+13
Национальность? Неужели евреи?
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12.12.2021 15:14
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Национальность? Неужели евреи?
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12.12.2021 15:14 Відповісти
Точно не цигани. Бо з ними не панькаються, пишуть зразу
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12.12.2021 15:20 Відповісти
А може негры?
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12.12.2021 15:25 Відповісти
Написали б афроукраїнці Написане Вами слово -- табу!
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12.12.2021 15:31 Відповісти
как и рома с синти. эти хоть и не афрокавказцы, но тоже будут сильно оскорблены ))
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12.12.2021 15:40 Відповісти
В Штатах и тд-табу, а в Украине мы сами, идя на поводу у толерастов-леваков, подражаем якобы цивилизованным обществам.
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12.12.2021 19:23 Відповісти
У нас ще не табу Але я погоджуюся з Вами, що проблема є. І вона розростається. І лівацька мерзота справді доведе це людство до самознищення.
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12.12.2021 19:26 Відповісти
Додам. За моїми спостереженнями, у нас зараз заборона на слово "вороги" стосовно донецьких колаборантів. Майже постійно з уст журналістів і вояків, у яких вони беруть інтерв'ю, я чую лише "супротивник". Мабуть інструктують перед самим інтерв'ю. Sic!
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12.12.2021 19:30 Відповісти
Ну тут хоть свои гниды, можно в теории и дотянуться.
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12.12.2021 19:33 Відповісти
Это вряд ли. Организаторы-возможно.
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12.12.2021 15:22 Відповісти
А кто же еще? Без нас ни одна драка не обходится. Сам только что оттуда вернулся - шахматной доской от полицейских отбивался, а потом на шахматном коне ускакал.
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12.12.2021 15:23 Відповісти
скрипкой отбиваться было бы удобнее. 🤣
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13.12.2021 06:36 Відповісти
Может быть. А смычком, как шпагой, и нападать можно.
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13.12.2021 08:24 Відповісти
Та вроде еврейский новый год уже прошел.
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12.12.2021 15:24 Відповісти
Поспішали потрапити у першу українське "казино""
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12.12.2021 15:40 Відповісти
Черножопые наверняка
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12.12.2021 15:41 Відповісти
Все может быть-их там дохрена.
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12.12.2021 15:55 Відповісти
все зло от баб
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12.12.2021 19:52 Відповісти
До за кипишь?
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12.12.2021 15:14 Відповісти
Місце замміністра звільнилось.
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12.12.2021 15:16 Відповісти
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12.12.2021 15:32 Відповісти
Кастинг
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12.12.2021 19:24 Відповісти
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12.12.2021 21:41 Відповісти
Попытки копировать действия зам министра МВД.. Ну а что потом ведь достаточно просто извиниться и посетовать на излишнюю "горячность" У нас же закон один для все одинаков... Не так ли...
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12.12.2021 15:16 Відповісти
Дрались то по какой причине? От 19до 50 - просто причина драки важна в наше не простое время...тем более в Харькове...где люди всё ещё не определились кто агрессор и где официально прописан Мураев....А Мураев учувствовал в драке?
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12.12.2021 15:18 Відповісти
не хиатайте ЧОВНА !!!
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12.12.2021 15:21 Відповісти
Требования вороохранителей АПРИОРИ не могут быть законными вспомним крылатую фразу Авакяна ,МУСОРА не люди ...
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12.12.2021 15:22 Відповісти
А ось сльозогінний газ, пара ударів кийками сприймаються більш законними...
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12.12.2021 15:26 Відповісти
ХарькОв-город контрастов...
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12.12.2021 15:24 Відповісти
Возраст задержаных-"от 19 до 50"?
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12.12.2021 15:27 Відповісти
Хотя бы хто-то из свидетелей написал шо там было.А может на ЮТБ выложат? 5 полицейских?
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12.12.2021 15:51 Відповісти
Громадяни побилися на вулиці Героїв Праці. Звучить як рядок з совіцького гімну
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12.12.2021 15:26 Відповісти
И метро было "Героев труда".
Правда "Пролетарскую" переименовали в "Индустриальную".
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12.12.2021 15:30 Відповісти
А почему было? Оно есть😁
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12.12.2021 16:32 Відповісти
какой счёт ?
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12.12.2021 15:27 Відповісти
Аргентина - Ямайка: 5:0
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12.12.2021 15:33 Відповісти
Почему полиция не стреляла? Зачем полии дают пистолеты?
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12.12.2021 15:27 Відповісти
Ситуацию в полиции довели до такого абсурда, что полицейским лучше отгребти по фейсу, чем писать объяснительную по поводу применения оружия......
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12.12.2021 15:57 Відповісти
Непорядок, мусор не нужно разбрасывать на улице, лучше сразу в пакет и на утилизацию.
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12.12.2021 15:30 Відповісти
кони то хоть в полицейских машинах все целые? или увели несколько десятков, под шумок отвлекающего маневра ?
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12.12.2021 15:46 Відповісти
Бабы-казлы 100%.
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12.12.2021 16:29 Відповісти
Вообще -то лет по 10 вежливым гражданам надо впаять..
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12.12.2021 16:32 Відповісти
Давайте подождем "Чрезвичайних новин".
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12.12.2021 16:50 Відповісти
Вулиця Героїв праці. Згадався агітплакат часів "развітова социалізма:":

"Труд в СССР - ето дєло чєсті, доблєсті і гєройства". Трудитися могли лише герої.
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12.12.2021 16:55 Відповісти
и кто это группами ходит...
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12.12.2021 16:58 Відповісти
Тут еще вопрос кто виноват, задержанные или полицейские! С полицией в Украине все плохо...
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12.12.2021 17:29 Відповісти
ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины - Гогилашвили тоже по этой статье пойдет?
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12.12.2021 18:16 Відповісти
"" Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", -

Якщо можно скажіть яка різниця між "обмежанням і позбавленням волі.
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12.12.2021 20:19 Відповісти
Якщо вже дуже спростити, то це в'язниця або умовний срок
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12.12.2021 20:37 Відповісти
Дякую,Арсен. Як на мене,різниця дуже велика!!
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12.12.2021 21:16 Відповісти
все ли задержанные оказались героями труда или это были безработные тунеядцы ?
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12.12.2021 21:51 Відповісти
Как много слов и интеллектуального бреда. Зачем усложнять велосипед восьмым колесом?
Можно стрелять, не можно... Для начала сделайте отбор в полицию и посадите тех, кто крышует наркоманов, разводит водителей, а тех, кто не знает, что такое номер статьи в УК, пишет протокол языке, которым доярки общаются со скотниками отправить назад в ту жопу, где они и раньше никому не были нужны.
Про министров, замов и обладателей жирных морд над большими звездами - отдельный разговор. Тут уже пора узаконить в Конституции антикоррупционный геноцид.
И только после всех этих мер полицейского можно выпускать на улицу, к героям труда, можно даже без оружия, как было когда-то в Англии, пока не приехали в страну граждане торговых национальностей - шапка копа защищала лучше любого бронежилета. А граждане и преступники придерживались правил и договоренностей. Ну министр, который купил железнодорожный билет на лондонскую электричку своей любовнице за госсредства сразу же сам подал в отставку, сгорая от стыда, после того, как об этом написали газеты. А не так, как у нас, когда даже призиденту наи*ать население не за падло...
Доходит уже до людей, что нельзя нам проводить параллели нас с ними и брать пример с их законов и прав полицейских. Разные Галактики и даже материи - нормальная и анти. Потому мы и не можем впихнуться в НАТО - антиматерия грозит взорвать материю в результате соприкосновения. Сравнивать их полицейского и нашего некорректно - это как испытывать на излом бронесталь и кусок дерьма! Нам нужно найти приличного Моисея и лет на 40-50 уйти по пустыням гулять, пока дети начальника РОВД не забудут вкус черной икры на трюфелях под бутылочку Бургундского...
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13.12.2021 10:04 Відповісти
 
 