Массовая драка в Харькове - 5 полицейских получили повреждения, 7 человек задержаны

Экипаж патрульной полиции прибыл на вызов по поводу драки в Киевском районе. На месте происшествия граждане сопротивлялись полицейским. Семь злоумышленников задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о потасовке граждан на улице Героев труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

На месте происшествия находилась группа лиц, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

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Следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.

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