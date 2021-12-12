Массовая драка в Харькове - 5 полицейских получили повреждения, 7 человек задержаны
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Экипаж патрульной полиции прибыл на вызов по поводу драки в Киевском районе. На месте происшествия граждане сопротивлялись полицейским. Семь злоумышленников задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о потасовке граждан на улице Героев труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.
На месте происшествия находилась группа лиц, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.
Следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
"Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.
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Якщо можно скажіть яка різниця між "обмежанням і позбавленням волі.
Можно стрелять, не можно... Для начала сделайте отбор в полицию и посадите тех, кто крышует наркоманов, разводит водителей, а тех, кто не знает, что такое номер статьи в УК, пишет протокол языке, которым доярки общаются со скотниками отправить назад в ту жопу, где они и раньше никому не были нужны.
Про министров, замов и обладателей жирных морд над большими звездами - отдельный разговор. Тут уже пора узаконить в Конституции антикоррупционный геноцид.
И только после всех этих мер полицейского можно выпускать на улицу, к героям труда, можно даже без оружия, как было когда-то в Англии, пока не приехали в страну граждане торговых национальностей - шапка копа защищала лучше любого бронежилета. А граждане и преступники придерживались правил и договоренностей. Ну министр, который купил железнодорожный билет на лондонскую электричку своей любовнице за госсредства сразу же сам подал в отставку, сгорая от стыда, после того, как об этом написали газеты. А не так, как у нас, когда даже призиденту наи*ать население не за падло...
Доходит уже до людей, что нельзя нам проводить параллели нас с ними и брать пример с их законов и прав полицейских. Разные Галактики и даже материи - нормальная и анти. Потому мы и не можем впихнуться в НАТО - антиматерия грозит взорвать материю в результате соприкосновения. Сравнивать их полицейского и нашего некорректно - это как испытывать на излом бронесталь и кусок дерьма! Нам нужно найти приличного Моисея и лет на 40-50 уйти по пустыням гулять, пока дети начальника РОВД не забудут вкус черной икры на трюфелях под бутылочку Бургундского...