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Массовая драка в Харькове - 5 полицейских получили повреждения, 7 человек задержаны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Массовая драка в Харькове - 5 полицейских получили повреждения, 7 человек задержаны

Экипаж патрульной полиции прибыл на вызов по поводу драки в Киевском районе. На месте происшествия граждане сопротивлялись полицейским. Семь злоумышленников задержаны, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о потасовке граждан на улице Героев труда. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.

На месте происшествия находилась группа лиц, которые противились полицейским и не реагировали на законные требования правоохранителей. Пять полицейских получили телесные повреждения, их доставили в больницу", - отмечается в сообщении.

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Следователи Харьковского РУП №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция задержала семерых граждан в возрасте от 19 до 50 лет в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, они уведомлены о подозрении в совершении преступления. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок", - резюмируется в сообщении.

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Топ комментарии
+16
Місце замміністра звільнилось.
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12.12.2021 15:16
+14
Попытки копировать действия зам министра МВД.. Ну а что потом ведь достаточно просто извиниться и посетовать на излишнюю "горячность" У нас же закон один для все одинаков... Не так ли...
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12.12.2021 15:16
+13
Национальность? Неужели евреи?
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12.12.2021 15:14
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Национальность? Неужели евреи?
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12.12.2021 15:14 Ответить
Точно не цигани. Бо з ними не панькаються, пишуть зразу
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12.12.2021 15:20 Ответить
А може негры?
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12.12.2021 15:25 Ответить
Написали б афроукраїнці Написане Вами слово -- табу!
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12.12.2021 15:31 Ответить
как и рома с синти. эти хоть и не афрокавказцы, но тоже будут сильно оскорблены ))
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12.12.2021 15:40 Ответить
В Штатах и тд-табу, а в Украине мы сами, идя на поводу у толерастов-леваков, подражаем якобы цивилизованным обществам.
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12.12.2021 19:23 Ответить
У нас ще не табу Але я погоджуюся з Вами, що проблема є. І вона розростається. І лівацька мерзота справді доведе це людство до самознищення.
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12.12.2021 19:26 Ответить
Додам. За моїми спостереженнями, у нас зараз заборона на слово "вороги" стосовно донецьких колаборантів. Майже постійно з уст журналістів і вояків, у яких вони беруть інтерв'ю, я чую лише "супротивник". Мабуть інструктують перед самим інтерв'ю. Sic!
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12.12.2021 19:30 Ответить
Ну тут хоть свои гниды, можно в теории и дотянуться.
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12.12.2021 19:33 Ответить
Это вряд ли. Организаторы-возможно.
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12.12.2021 15:22 Ответить
А кто же еще? Без нас ни одна драка не обходится. Сам только что оттуда вернулся - шахматной доской от полицейских отбивался, а потом на шахматном коне ускакал.
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12.12.2021 15:23 Ответить
скрипкой отбиваться было бы удобнее. 🤣
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13.12.2021 06:36 Ответить
Может быть. А смычком, как шпагой, и нападать можно.
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13.12.2021 08:24 Ответить
Та вроде еврейский новый год уже прошел.
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12.12.2021 15:24 Ответить
Поспішали потрапити у першу українське "казино""
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12.12.2021 15:40 Ответить
Черножопые наверняка
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12.12.2021 15:41 Ответить
Все может быть-их там дохрена.
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12.12.2021 15:55 Ответить
все зло от баб
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12.12.2021 19:52 Ответить
До за кипишь?
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12.12.2021 15:14 Ответить
Місце замміністра звільнилось.
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12.12.2021 15:16 Ответить
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12.12.2021 15:32 Ответить
Кастинг
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12.12.2021 19:24 Ответить
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12.12.2021 21:41 Ответить
Попытки копировать действия зам министра МВД.. Ну а что потом ведь достаточно просто извиниться и посетовать на излишнюю "горячность" У нас же закон один для все одинаков... Не так ли...
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12.12.2021 15:16 Ответить
Дрались то по какой причине? От 19до 50 - просто причина драки важна в наше не простое время...тем более в Харькове...где люди всё ещё не определились кто агрессор и где официально прописан Мураев....А Мураев учувствовал в драке?
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12.12.2021 15:18 Ответить
не хиатайте ЧОВНА !!!
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12.12.2021 15:21 Ответить
Требования вороохранителей АПРИОРИ не могут быть законными вспомним крылатую фразу Авакяна ,МУСОРА не люди ...
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12.12.2021 15:22 Ответить
А ось сльозогінний газ, пара ударів кийками сприймаються більш законними...
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12.12.2021 15:26 Ответить
ХарькОв-город контрастов...
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12.12.2021 15:24 Ответить
Возраст задержаных-"от 19 до 50"?
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12.12.2021 15:27 Ответить
Хотя бы хто-то из свидетелей написал шо там было.А может на ЮТБ выложат? 5 полицейских?
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12.12.2021 15:51 Ответить
Громадяни побилися на вулиці Героїв Праці. Звучить як рядок з совіцького гімну
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12.12.2021 15:26 Ответить
И метро было "Героев труда".
Правда "Пролетарскую" переименовали в "Индустриальную".
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12.12.2021 15:30 Ответить
А почему было? Оно есть😁
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12.12.2021 16:32 Ответить
какой счёт ?
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12.12.2021 15:27 Ответить
Аргентина - Ямайка: 5:0
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12.12.2021 15:33 Ответить
Почему полиция не стреляла? Зачем полии дают пистолеты?
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12.12.2021 15:27 Ответить
Ситуацию в полиции довели до такого абсурда, что полицейским лучше отгребти по фейсу, чем писать объяснительную по поводу применения оружия......
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12.12.2021 15:57 Ответить
Непорядок, мусор не нужно разбрасывать на улице, лучше сразу в пакет и на утилизацию.
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12.12.2021 15:30 Ответить
кони то хоть в полицейских машинах все целые? или увели несколько десятков, под шумок отвлекающего маневра ?
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12.12.2021 15:46 Ответить
Бабы-казлы 100%.
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12.12.2021 16:29 Ответить
Вообще -то лет по 10 вежливым гражданам надо впаять..
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12.12.2021 16:32 Ответить
Давайте подождем "Чрезвичайних новин".
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12.12.2021 16:50 Ответить
Вулиця Героїв праці. Згадався агітплакат часів "развітова социалізма:":

"Труд в СССР - ето дєло чєсті, доблєсті і гєройства". Трудитися могли лише герої.
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12.12.2021 16:55 Ответить
и кто это группами ходит...
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12.12.2021 16:58 Ответить
Тут еще вопрос кто виноват, задержанные или полицейские! С полицией в Украине все плохо...
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12.12.2021 17:29 Ответить
ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины - Гогилашвили тоже по этой статье пойдет?
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12.12.2021 18:16 Ответить
"" Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", -

Якщо можно скажіть яка різниця між "обмежанням і позбавленням волі.
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12.12.2021 20:19 Ответить
Якщо вже дуже спростити, то це в'язниця або умовний срок
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12.12.2021 20:37 Ответить
Дякую,Арсен. Як на мене,різниця дуже велика!!
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12.12.2021 21:16 Ответить
все ли задержанные оказались героями труда или это были безработные тунеядцы ?
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12.12.2021 21:51 Ответить
Как много слов и интеллектуального бреда. Зачем усложнять велосипед восьмым колесом?
Можно стрелять, не можно... Для начала сделайте отбор в полицию и посадите тех, кто крышует наркоманов, разводит водителей, а тех, кто не знает, что такое номер статьи в УК, пишет протокол языке, которым доярки общаются со скотниками отправить назад в ту жопу, где они и раньше никому не были нужны.
Про министров, замов и обладателей жирных морд над большими звездами - отдельный разговор. Тут уже пора узаконить в Конституции антикоррупционный геноцид.
И только после всех этих мер полицейского можно выпускать на улицу, к героям труда, можно даже без оружия, как было когда-то в Англии, пока не приехали в страну граждане торговых национальностей - шапка копа защищала лучше любого бронежилета. А граждане и преступники придерживались правил и договоренностей. Ну министр, который купил железнодорожный билет на лондонскую электричку своей любовнице за госсредства сразу же сам подал в отставку, сгорая от стыда, после того, как об этом написали газеты. А не так, как у нас, когда даже призиденту наи*ать население не за падло...
Доходит уже до людей, что нельзя нам проводить параллели нас с ними и брать пример с их законов и прав полицейских. Разные Галактики и даже материи - нормальная и анти. Потому мы и не можем впихнуться в НАТО - антиматерия грозит взорвать материю в результате соприкосновения. Сравнивать их полицейского и нашего некорректно - это как испытывать на излом бронесталь и кусок дерьма! Нам нужно найти приличного Моисея и лет на 40-50 уйти по пустыням гулять, пока дети начальника РОВД не забудут вкус черной икры на трюфелях под бутылочку Бургундского...
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13.12.2021 10:04 Ответить
 
 