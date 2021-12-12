Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін
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Російський президент Володимир Путін заявляє, що декілька республік колишнього СРСР досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що начебто мали зробити в обмін на погашення РФ їхнього зовнішнього боргу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - сказав він.
Як зазначив Путін, "у деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: "Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи".
Будь ласка, зачекайте...
Эта афера века!
Кто-нибудь может объяснить?
какое же пуйло тупое и малограмотное... этому лиговскому карлику-педофилу даже в голову,
видимо, не приходит, что долги сесесера были гораздо меньше его активов?
даже после погашения долгов активы сесесера принадлежат всем бывшим республикам совка, а
не одной лишь паРаше, что паРаша не равна всему сесесеру, а Украине принадлежит никак не
меньше 25 процентов активов всего подохшего совка...пуйло, верни вначале долги Сбербанка
сесесера гражданам Украины, потом свое вонючее хайло раскрывать будешь, сраная ты
ботоксная путятишна.
пора уже серьезно ставить вопрос о том, что сраная азиопская эрэфия незаконно заняла
место сесесера в Совбезе ООН.
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Создали себе промышленность за счет продажи украинской пшеницы в европу и голодной смерти миллионов украинцев.
Воевали украинскими руками во всех возможных войнах.
Строили руками украинских политзаключенных свои БАМ-ы и другие "стройки века", добывали их рабским трудом золото и валили лес, загоняли умирающих от голода крестьян в шахты донбасса и заводы, за корку хлеба...
Вытянули в москву вклады сберкнижек всех украинцев.
Забрали себе все что связано с антарктическими станциями, космосом, все остальные активы совка за границей.
Это не украинцы должны. Это москали должны украинцам и Украине
ОКУПАЦІЯ ПРОДОВЖИЛАСЬ БІЛЬШЕ 300 років - ОКУПАНТ ГРАБУВАВ УКРАЇНУ.
ДУМАЮ ПО ЦЬОМУ ФАКТУ МОЖНА БАГАТО ЧОГО ВИМАГАТИ ВІД МАСКВИ ЧЕРЕЗ
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУДИ