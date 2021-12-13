Вінницька область відповідає критеріям виходу з "червоної" зони: розглядатиметься питання переведення її у "жовту", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував вихід Вінницької області з "червоної" зони карантину.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"За даними уряду, минулого тижня в Україні виявлено 61 тис. нових випадків захворювання на COVID-19. Активних хворих на сьогодні – майже 300 тисяч осіб. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що з 7 грудня дев'ять областей вийшли з "червоної" зони, а нині критеріям виходу з неї відповідає Вінницька область, тож розглядатиметься питання щодо її переведення у "жовту" зону", - йдеться у повідомленні.

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