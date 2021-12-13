Фіксувати порушення ПДР на телефон можуть дозволити в Україні
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На підкомітеті з питань законодавства про адміністративні правопорушення Комітету з правоохоронної діяльності з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України розглянуто законопроєкт №5798, який має на меті зменшення аварій на дорогах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
Законопроєкт 5798 передбачає фіксацію порушення ПДР з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток. Першочергово планується запустити фіксацію таких правопорушень:
- проїзд на червоне світло світлофора;
- перетин подвійної смуги;
- проїзд по полосі громадського транспорту;
- проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал;
- перешкоджання проїзду спецтехніки, зокрема: пожежна машина, поліцейська автівка, машина швидкої допомоги.
Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, передаватиметься онлайн в поліцію. Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі. Своєю чергою правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення.
"Експерти впевнені, що таке нововведення значно пришвидшить реагування поліції на правопорушення, а водії стануть більш обачними на дорозі знаючи, що їх правопорушення може бути зафіксовано в будь-який момент. Також експерти наголошують, що завдяки цьому додатку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже додаток не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що завдяки мобільному додатку порушення будуть фіксуватися навіть в найвіддаленіших куточках України. В містечках і селищах, де не планується встановлення камер фіксації в найближчі роки, люди зможуть самостійно фіксувати порушення, що є реалізацією права громадян на реальне народовладдя.
Будь ласка, зачекайте...
А гражданское сознание народа, этого вы конечно не знаете и не понимаете.
На меня можешь уже стучать, я не признаю эту власть!
В стране где такой нарид счастья не будет.
Валите в свой Израиль, если вам тут не нравится. Вы кусаете руку, которая вас кормит и дала вам приют.
По отношению к подобным приложениям легко выявлять пробитых совков с зоновским менталитетом ("стукачи" и тд).
Надеюсь догадаются в закон внести такую возможность.
Скорее всего только видео непосредственно из приложения...
Потому как если дать такую возможность...то намонтировать можно какого угодно видео...
Помню, лет 15 назад один фриц, на своем Мерседесе, пролетел насквозь всю Австрию, считая ее своей колонией, ну как Украину считают своей колонией москали.
Ну а потом ему штрафов пришло, на стоимость этого мерседеса )))
А ещё, 10% от штрафа тому, кто прислал видео.
Мне хамы и быдло давно в печёнке сидят, потому я бесплатно отправлять стану.
идейныенеравнодушные борцылюди, которым надоела быдлота за рулём.
"Как Павлик морозов". Павлик Морозов доложил на своего отца, который спрятал продукты, чтобы выжила его семья. А мы будем помогать наказывать быдлоту, которая сидя за рулём угрожает нашей жизни.
Или вам нравятся Зайцевы, Миколы Харьковские...?
Превышение скорости, переход дороги в неположенном месте, колоски с поля, кривое слово на законноизбраного президента--- это все правонарушение. Карать надо или за все или это не закон ,а выборочное правосудие за которое тоже надо карать.
Женщину, которая на красный свет пойдет по пешеходному переходу, может настигнуть смертная кара, которой даже нет в нашем криминальном кодексе.
Вот вы про джипы. Ну во-первых, кроме ждипов полно быдла на тех же бэхах, или других машинах с мощным мотором.
А про внедорожники и кроссоверы народ настроен так плохо потому, что кроссовер Инфинити разорвал Авео в Харькове в клочья, а Николай Харьковский, совершивший это убийство просто не пострадал. Водители кроссоверов покупают полное КАСКО и плюют на ПДР.
Найдётся полувменяемый бычара и в лучшем случае использует гвоздь (для передачи информации), а в худшем использует монтировку....
Есть полиция и пусть этим занимается !
Да, найдет поймает ... это если такие случаи будут единичными. А бездеятельность полиции безграничной.
- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи".
Мне кажется, что фиксацию проезда железнодорожного переезда на запрещенный сигнал можно отметить, поскольку там можно будет зафиксировать только суицидников и обломки "кораблекрушения. ))
Практической пользы от этого запрета никакой, даже бабла много не накосишь, всё таки это не светофор.
Цікаво, якщо я стану свідком карного злочину (крадіжка) та зможу сфоткати, те фото теж не визнають за доказ?
если это в меру это никак не сказывается, а наоборот. а злостных должны отлавливать патрули.
зато обратным эффектом будет что тот кто будет снимать чью-то машину, будет получать в табло и провоцировать конфликт
Павлик морозов.