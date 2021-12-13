Фіксувати порушення ПДР на телефон можуть дозволити в Україні

На підкомітеті з питань законодавства про адміністративні правопорушення Комітету з правоохоронної діяльності з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України розглянуто законопроєкт №5798, який має на меті зменшення аварій на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Законопроєкт 5798 передбачає фіксацію порушення ПДР з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток. Першочергово планується запустити фіксацію таких правопорушень:



- проїзд на червоне світло світлофора;

- перетин подвійної смуги;

- проїзд по полосі громадського транспорту;

- проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал;

- перешкоджання проїзду спецтехніки, зокрема: пожежна машина, поліцейська автівка, машина швидкої допомоги.

Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, передаватиметься онлайн в поліцію. Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі. Своєю чергою правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення.

"Експерти впевнені, що таке нововведення значно пришвидшить реагування поліції на правопорушення, а водії стануть більш обачними на дорозі знаючи, що їх правопорушення може бути зафіксовано в будь-який момент. Також експерти наголошують, що завдяки цьому додатку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже додаток не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що завдяки мобільному додатку порушення будуть фіксуватися навіть в найвіддаленіших куточках України. В містечках і селищах, де не планується встановлення камер фіксації в найближчі роки, люди зможуть самостійно фіксувати порушення, що є реалізацією права громадян на реальне народовладдя.

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