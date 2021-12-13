Фиксировать нарушения ПДД на телефон могут разрешить в Украине
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На подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрен законопроект №5798, целью которого является уменьшение аварий на дорогах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
Законопроект 5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:
- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.
Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.
"Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует кто находится за рулем в настоящее время - мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие.
Пожалуйста, подождите...
А гражданское сознание народа, этого вы конечно не знаете и не понимаете.
На меня можешь уже стучать, я не признаю эту власть!
В стране где такой нарид счастья не будет.
Валите в свой Израиль, если вам тут не нравится. Вы кусаете руку, которая вас кормит и дала вам приют.
По отношению к подобным приложениям легко выявлять пробитых совков с зоновским менталитетом ("стукачи" и тд).
Надеюсь догадаются в закон внести такую возможность.
Скорее всего только видео непосредственно из приложения...
Потому как если дать такую возможность...то намонтировать можно какого угодно видео...
Помню, лет 15 назад один фриц, на своем Мерседесе, пролетел насквозь всю Австрию, считая ее своей колонией, ну как Украину считают своей колонией москали.
Ну а потом ему штрафов пришло, на стоимость этого мерседеса )))
А ещё, 10% от штрафа тому, кто прислал видео.
Мне хамы и быдло давно в печёнке сидят, потому я бесплатно отправлять стану.
идейныенеравнодушные борцылюди, которым надоела быдлота за рулём.
"Как Павлик морозов". Павлик Морозов доложил на своего отца, который спрятал продукты, чтобы выжила его семья. А мы будем помогать наказывать быдлоту, которая сидя за рулём угрожает нашей жизни.
Или вам нравятся Зайцевы, Миколы Харьковские...?
Превышение скорости, переход дороги в неположенном месте, колоски с поля, кривое слово на законноизбраного президента--- это все правонарушение. Карать надо или за все или это не закон ,а выборочное правосудие за которое тоже надо карать.
Женщину, которая на красный свет пойдет по пешеходному переходу, может настигнуть смертная кара, которой даже нет в нашем криминальном кодексе.
Вот вы про джипы. Ну во-первых, кроме ждипов полно быдла на тех же бэхах, или других машинах с мощным мотором.
А про внедорожники и кроссоверы народ настроен так плохо потому, что кроссовер Инфинити разорвал Авео в Харькове в клочья, а Николай Харьковский, совершивший это убийство просто не пострадал. Водители кроссоверов покупают полное КАСКО и плюют на ПДР.
Найдётся полувменяемый бычара и в лучшем случае использует гвоздь (для передачи информации), а в худшем использует монтировку....
Есть полиция и пусть этим занимается !
Да, найдет поймает ... это если такие случаи будут единичными. А бездеятельность полиции безграничной.
- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи".
Мне кажется, что фиксацию проезда железнодорожного переезда на запрещенный сигнал можно отметить, поскольку там можно будет зафиксировать только суицидников и обломки "кораблекрушения. ))
Практической пользы от этого запрета никакой, даже бабла много не накосишь, всё таки это не светофор.
Цікаво, якщо я стану свідком карного злочину (крадіжка) та зможу сфоткати, те фото теж не визнають за доказ?
если это в меру это никак не сказывается, а наоборот. а злостных должны отлавливать патрули.
зато обратным эффектом будет что тот кто будет снимать чью-то машину, будет получать в табло и провоцировать конфликт
Павлик морозов.