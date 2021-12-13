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Фиксировать нарушения ПДД на телефон могут разрешить в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Фиксировать нарушения ПДД на телефон могут разрешить в Украине

На подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрен законопроект №5798, целью которого является уменьшение аварий на дорогах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Законопроект 5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:

- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.

Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

"Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует кто находится за рулем в настоящее время - мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие.

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Топ комментарии
+13
тобто ви хочете усюди срати і щоб вам ніхто і слова не сказв, і нікуди про вас не повідомив?
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13.12.2021 17:14
+11
Буду фоткати пдарів-обочечників))
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13.12.2021 17:07
+11
для початку потрібно зробити щоб кожен правопорушник отримав цей штраф, а вже тоді якщо не буде ефекту збільшувати. Інакше штрафи можна збільшити хоч у 10 разів, але якщо будуть штрафувати 1 з 1000 то це не буде мати жодгого ефекту. Тому спочатку має бути невідворотність покарання, а потім можна дискутувати про її розмір.
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13.12.2021 17:13
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""" неравнодушные граждане"""" -- я это где-то уже слышал. Это не из 30 х прошлого века?
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13.12.2021 22:58 Ответить
Как раз в тридцатые, за 30% имущества раскулачиваемого, моего деда и раскулачили или точнее - ограбили люмпены.

А гражданское сознание народа, этого вы конечно не знаете и не понимаете.
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14.12.2021 00:08 Ответить
Какого народа? Это те 93% дебилов хотят расправы над более умными и успешными?
На меня можешь уже стучать, я не признаю эту власть!
В стране где такой нарид счастья не будет.
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14.12.2021 06:56 Ответить
Зеленский и его команда уже доказали нам и всему миру, что эта нация не более умная, зато более подлая, лживая и коварная.
Валите в свой Израиль, если вам тут не нравится. Вы кусаете руку, которая вас кормит и дала вам приют.
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14.12.2021 17:04 Ответить
> "любителей- стукачей"

По отношению к подобным приложениям легко выявлять пробитых совков с зоновским менталитетом ("стукачи" и тд).
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13.12.2021 20:58 Ответить
Лучше бы выкладывать видео с регистраторов как мажоры на своих тачках при обгоне выжимают встречные машины,особенно если они старенькие.
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13.12.2021 17:35 Ответить
С видеорегистратора можно переписать на смартфон и отправить. По другому мажорьё не остановить.
Надеюсь догадаются в закон внести такую возможность.
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13.12.2021 17:41 Ответить
Вряд ли это будет возможно...
Скорее всего только видео непосредственно из приложения...
Потому как если дать такую возможность...то намонтировать можно какого угодно видео...
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13.12.2021 17:48 Ответить
Просто так никто морочиться не будет, так как сложный масштаб стоит дорого, а простой легко вскроют.
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13.12.2021 18:00 Ответить
да не будет ничего мажорье платить, порешают через папочку кума свата брата
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13.12.2021 17:59 Ответить
Но это затратно и морально, и финансово. Так что часть мажоров присядет. Вон в Киеве уже дорогие автомобили у мажоров конфисковывают, за регулярную неуплату штрафов за нарушение ПДР.
Помню, лет 15 назад один фриц, на своем Мерседесе, пролетел насквозь всю Австрию, считая ее своей колонией, ну как Украину считают своей колонией москали.
Ну а потом ему штрафов пришло, на стоимость этого мерседеса )))
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13.12.2021 18:04 Ответить
И кто будет делать экспертизу материала что это не видеомонтаж и фотошоп? ...В МВД очередной хач появился?...Устанавливайте сертифицированные комплексы видеофиксации ПДД и работайте.
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13.12.2021 17:41 Ответить
А если человек не нарушал, то может просить провести экспертизу. Но если это не видеомонтаж, тогда оплата экспертизы и наказание по максимуму.
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13.12.2021 17:45 Ответить
Разрешите видео с регистраторов!!
А ещё, 10% от штрафа тому, кто прислал видео.
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13.12.2021 17:43 Ответить
Если 10%, то тогда это стукачество. Так делали евреи, когда боролись с так называемыми кулаками.
Мне хамы и быдло давно в печёнке сидят, потому я бесплатно отправлять стану.
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13.12.2021 17:46 Ответить
То есть у нас будут идейные борцы.Как Павлик морозов
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13.12.2021 23:00 Ответить
То есть у нас будут идейные неравнодушные борцы люди, которым надоела быдлота за рулём.

"Как Павлик морозов". Павлик Морозов доложил на своего отца, который спрятал продукты, чтобы выжила его семья. А мы будем помогать наказывать быдлоту, которая сидя за рулём угрожает нашей жизни.

Или вам нравятся Зайцевы, Миколы Харьковские...?
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14.12.2021 00:12 Ответить
Вы считаете есть грань между теми или иными правонарушениями. На джипе быдло, а пешкодрал- дартаньян? Тогда это очередная расправа матросни над офицерами. Закон один для всех? Тогда вперёд в мир стукачей и подлецов. За КАЖДЫЙ проступок будете стучать на всех и Павлик морозов так и сделал и главное с теми же доводами что и у вас.
Превышение скорости, переход дороги в неположенном месте, колоски с поля, кривое слово на законноизбраного президента--- это все правонарушение. Карать надо или за все или это не закон ,а выборочное правосудие за которое тоже надо карать.
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14.12.2021 07:24 Ответить
Так мы и хотим карать всех виновных.
Женщину, которая на красный свет пойдет по пешеходному переходу, может настигнуть смертная кара, которой даже нет в нашем криминальном кодексе.

Вот вы про джипы. Ну во-первых, кроме ждипов полно быдла на тех же бэхах, или других машинах с мощным мотором.
А про внедорожники и кроссоверы народ настроен так плохо потому, что кроссовер Инфинити разорвал Авео в Харькове в клочья, а Николай Харьковский, совершивший это убийство просто не пострадал. Водители кроссоверов покупают полное КАСКО и плюют на ПДР.
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14.12.2021 17:10 Ответить
А завтра твой недруг смонтирует видео у себя на компе...о тебе...и отправит...ему 10 процентов...а ты будешь доказывать что ты не верблюд...😀
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13.12.2021 17:49 Ответить
Ну, тогда после очередного слива у тебя могут возникнуть проблемы с целостностью автомобиля!
Найдётся полувменяемый бычара и в лучшем случае использует гвоздь (для передачи информации), а в худшем использует монтировку....
Есть полиция и пусть этим занимается !
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13.12.2021 17:51 Ответить
Да не вопрос,можно и с регистраторов.Только оправлять все равно через приложение.А в приложении кроме регистрации ты должен предоставить все свои данные,ФИО,дата рожд. И т.д Они говорят что все анонимно.На самом деле все эти данные могут попасть к штрафнику.За бабки конечно.
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13.12.2021 17:54 Ответить
Толи дело анонимка! Настучал на соседа и спи """ с чистой совестью'"" , ведь ты неравнодушный гражданин и ипало никто не набьет тебе такому неравнодушном
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14.12.2021 07:46 Ответить
С регистратора нельзя! В видео есть информация, чем снято, копировалось, исправлялось ...
Да, найдет поймает ... это если такие случаи будут единичными. А бездеятельность полиции безграничной.
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14.12.2021 09:35 Ответить
и здравствуйте подставы
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13.12.2021 17:59 Ответить
Есть у нас в Запорожье два местечка где можно наснимать столько шо и памяти телефона не хватит.
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13.12.2021 17:55 Ответить
"Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:
- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи".

Мне кажется, что фиксацию проезда железнодорожного переезда на запрещенный сигнал можно отметить, поскольку там можно будет зафиксировать только суицидников и обломки "кораблекрушения. ))
Практической пользы от этого запрета никакой, даже бабла много не накосишь, всё таки это не светофор.
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13.12.2021 17:55 Ответить
Чекає з нетерпінням. Було колись, що я фотографував авто, прикарковане на пішохідній доріжці, і тодішня автоінспекція реагувала. А потім почали відповідати, що порушення має фіксувати лише поліція, і моє фото- не доказ.
Цікаво, якщо я стану свідком карного злочину (крадіжка) та зможу сфоткати, те фото теж не визнають за доказ?
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13.12.2021 17:59 Ответить
Штука интересная. Но кто либо подсчитывал сколько аварий может произойти пока чесный добропорядочный водитель будет во время движения лихорадочно искать в смартфоне нужный додаток для фиксации нарушения другим учасником движения?
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13.12.2021 18:19 Ответить
Регик, не?
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14.12.2021 05:28 Ответить
"Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, передаватиметься онлайн в поліцію". Це що, для того аби зафіксувати порушення пристрій має бути в онлайні? Постійно? А за трафік потокового відео (стрім) хто захоче платити? Щось схоже на якусь профанацію.
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13.12.2021 18:21 Ответить
Теперь к к особо коммуникабельным, которые активно общаются за рулем, добавятся еще и папарацци, которые не за дорогой будут следить, а смотреть, кого бы сфоткать.
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13.12.2021 18:27 Ответить
я так понял это приложение и для пешеходов, которые ненавидят автомобилистов. ну а бабкам которые заявы катают это вообще подарок
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13.12.2021 19:12 Ответить
Пешеходы, которые не автомобилисты, ПДД обычно не знают. Это значит, что будут тонны спама. А про бабок и вообще... Начинать стебаться уже можно с с первой серии, в которой бабка скачивает и устанавливает на ведроидный смартфон непонятную аппликуху.
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13.12.2021 19:54 Ответить
Э нет, пешеходы на это не согласны! Классовая ненависть малоимущих к владельцам джипов кипит в их сердцах!
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13.12.2021 23:15 Ответить
Очень противоречивая инициатива. С одной стороны - типа давайте все следите за всеми, чтобы правила соблюдались. А с другой стороны не забудьте, что евреев во время ВМВ так же массово люди "сдавали", исполняя свой гражданский долг.
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13.12.2021 18:28 Ответить
Мир развивается по спирали. Меня оторопь берет, сколько людей готовы стать стукачами и сексотами. Они себя будут называть информаторами.
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14.12.2021 07:30 Ответить
бред, попробуйте поездить в том хаосе который иногда случается на дороге ни разу не пересекая двойную, или даже о боже не заехав на полосу для общ. тр.
если это в меру это никак не сказывается, а наоборот. а злостных должны отлавливать патрули.

зато обратным эффектом будет что тот кто будет снимать чью-то машину, будет получать в табло и провоцировать конфликт
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13.12.2021 19:10 Ответить
"...Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі". "Доля" свідка, як доводить наша 30-річня реальність, буде залежати від того, чиє правопорушення зафіксував цей самий свідок . Доки не зробимо реформу судової системи, всі закони - в смітник !!!!
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13.12.2021 19:43 Ответить
Ага все ездят за рулем со включенным додатком.
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13.12.2021 20:57 Ответить
Ера сексотів може повернутися, головне щоб дурачки повірили . А таке в історії вже було . Та і Оруел гарно описав це ганебне явище.
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13.12.2021 21:06 Ответить
"""Во всем этом есть незавершенка! Стучать надо за все и не всех! За любое нарушение закона и морали"""

Павлик морозов.
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13.12.2021 23:12 Ответить
3a e бa ли своими идиотскими "законами". Не зря говорят, что нет ничего хуже, чем дурак с инициативой!
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14.12.2021 00:00 Ответить
У меня был случай когда я выбил квартиру своему подчинённому.( Он был очередник а кв.давали другому) Так он решил меня отблагодарить, стал стучать. Я не поленился поехать через пол страны и перед личным составом части поблагодарил его что он информатор.
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14.12.2021 07:53 Ответить
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