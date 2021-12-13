Вінницька та Хмельницька області з середи переходять у "жовту" зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень у двох областях України.

Про повідомив у телеграмі міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 15 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - написав Немчінов.

Він також нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими відвідувати громадські заклади у "жовтих" зонах можуть лише громадяни, які отримали щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 та мають відповідний документ.

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Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівники ресторанів, готелів і спортзалів також повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Одночасно для відвідування громадських закладів можна використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Отже, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботу тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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