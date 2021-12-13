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Винницкая и Хмельницкая области со среды переходят в "желтую" зону

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Винницкая и Хмельницкая области со среды переходят в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о послаблении карантинных ограничений в двух областях Украины.

Об этом сообщил в телеграмме министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей", - написал Немчинов.

Он также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым посещать общественные заведения в "желтых" зонах могут только граждане, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 и имеющие соответствующий документ.

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Для обслуживания посетителей и клиентов работники ресторанов, гостиниц и спортзалов также должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. Одновременно для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Следовательно, на желтом уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.
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13.12.2021 19:38 Ответить
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13.12.2021 20:30 Ответить
Щось давно не чути довбуйоба ляшка
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13.12.2021 20:11 Ответить
какого из них? с вилами или без ? )))
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13.12.2021 20:15 Ответить
На того мені начхати,а цей недолікар-вибішує.
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13.12.2021 20:27 Ответить
 
 