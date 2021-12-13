Блінкен і Патрушев зараз одночасно перебувають в Індонезії, - ЗМІ
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Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із дводенним візитом до Індонезії. Там же перебуває зараз і головний радник президента Росії із питань національної безпеки Микола Патрушев.
Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про візит Патрушева посольство РФ в Індонезії оголосило незадовго до приземлення Блінкена, який прилетів, щоб виголосити промову про стратегію адміністрації президента Джо Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні.
При цьому, як пише АР, немає ознак того, що Блінкен і Патрушев планують звертати увагу на присутність одне одного у країні.
Влада Індонезії підкреслює, що візити російського та американського високопосадовців лише збіглись у часі.
Під час візиту в Індонезії Блінкен має зустрічі із місцевими високопосадовцями, зокрема, президентом Джоко Відодо, після чого вирушить до Малайзії й Таїланду, де, зокрема, обговорить питання свободи судноплавства у Південнокитайському морі.
Після візиту до Індонезії Патрушев вирушить у Камбоджу.
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Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор."
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
(c)Редьярд Киплинг.
Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох,
Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог;
Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,
Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів!