Блінкен і Патрушев зараз одночасно перебувають в Індонезії, - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із дводенним візитом до Індонезії. Там же перебуває зараз і головний радник президента Росії із питань національної безпеки Микола Патрушев.

Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про візит Патрушева посольство РФ в Індонезії оголосило незадовго до приземлення Блінкена, який прилетів, щоб виголосити промову про стратегію адміністрації президента Джо Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні.

При цьому, як пише АР, немає ознак того, що Блінкен і Патрушев планують звертати увагу на присутність одне одного у країні.

Влада Індонезії підкреслює, що візити російського та американського високопосадовців лише збіглись у часі.

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Під час візиту в Індонезії Блінкен має зустрічі із місцевими високопосадовцями, зокрема, президентом Джоко Відодо, після чого вирушить до Малайзії й Таїланду, де, зокрема, обговорить питання свободи судноплавства у Південнокитайському морі.

Після візиту до Індонезії Патрушев вирушить у Камбоджу.