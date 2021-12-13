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Новини За кордоном
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Індонезія (90) Патрушев (63) Росія (47179) США (14460) Блінкен (940)

Блінкен і Патрушев зараз одночасно перебувають в Індонезії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен і Патрушев зараз одночасно перебувають в Індонезії, - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із дводенним візитом до Індонезії. Там же перебуває зараз і головний радник президента Росії із питань національної безпеки Микола Патрушев.

Про це пише АР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про візит Патрушева посольство РФ в Індонезії оголосило незадовго до приземлення Блінкена, який прилетів, щоб виголосити промову про стратегію адміністрації президента Джо Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні.

При цьому, як пише АР, немає ознак того, що Блінкен і Патрушев планують звертати увагу на присутність одне одного у країні.

Влада Індонезії підкреслює, що візити російського та американського високопосадовців лише збіглись у часі.

Читайте: Позиції США та Євросоюзу щодо ситуації навколо України однакові, - Блінкен

Під час візиту в Індонезії Блінкен має зустрічі із місцевими високопосадовцями, зокрема, президентом Джоко Відодо, після чого вирушить до Малайзії й Таїланду, де, зокрема, обговорить питання свободи судноплавства у Південнокитайському морі.

Після візиту до Індонезії Патрушев вирушить у Камбоджу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Интересно, о чем пытается договориться Блинкен с правым передним копытом *****......
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13.12.2021 20:13
+14
Патрушев помчався в Індонезію щоб запобігти входу Індонезії до "протикитайського" військово-політичного блоку який створюють Австралія з США на Тихому океані Бо тоді китайці остаточно переключаться на експансію в Сибір!
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13.12.2021 20:45
+12
Ще Гундосика з Єрмаком там пошукайте...
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13.12.2021 20:15
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"Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор."
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13.12.2021 20:13 Відповісти
Интересно, о чем пытается договориться Блинкен с правым передним копытом *****......
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13.12.2021 20:13 Відповісти
Это серый кардинал, между прочим
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13.12.2021 20:27 Відповісти
Патрушев помчався в Індонезію щоб запобігти входу Індонезії до "протикитайського" військово-політичного блоку який створюють Австралія з США на Тихому океані Бо тоді китайці остаточно переключаться на експансію в Сибір!
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13.12.2021 20:45 Відповісти
Ну так, Индонезия имеет проблемы в виде Исламистов. Исламистов кормит *****, а для КНР они - главная головная боль. Там все очень сложно.
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13.12.2021 20:51 Відповісти
"Восток дело тонкое,Петруха" !!!)))
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13.12.2021 21:13 Відповісти
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
(c)Редьярд Киплинг.
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13.12.2021 21:19 Відповісти
ну, переклад М. Стріхи ближчий до оригіналу Кіплінга

Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох,
Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог;
Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,
Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів!
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13.12.2021 21:23 Відповісти
Та никто не будет ехать в Индостан, шобы о чем-то договариваться с русишешвайне... Дело в том , шо кацапы с таукитайцами подминают под себя весь азийский юго-восток(Филиппины-Индонезия-МАЛАЙЗИЯ-ТАИЛАНД-Шри-Ланка). Амеры с кацапами в Тихом океане с Индийским начали играть наперегонки.
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13.12.2021 21:00 Відповісти
Ще Гундосика з Єрмаком там пошукайте...
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13.12.2021 20:15 Відповісти
Тю, а чому не в Омані?
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13.12.2021 20:24 Відповісти
Ну завітали ,а в чому сенс цієї т.зв. новини ???))
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13.12.2021 20:26 Відповісти
Соупадение? 😁
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13.12.2021 20:32 Відповісти
И да, ни слова о Украине, ни -ни.
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13.12.2021 20:33 Відповісти
у бункерного подгорает, если рыбьеглазого на край света послал
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13.12.2021 20:28 Відповісти
Делят Украину ! и ежу понятно ! это жесть !
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13.12.2021 20:32 Відповісти
там-бо Тайвань некомунярський поруч
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13.12.2021 20:32 Відповісти
Патрушев возит муку из Аргентины...типа ту что взрывала дома в Москве Волгодонске Буйнакске.. в 1999 году,Беслан и Норд Ост не считается... то американцы буянили на сраной РАБссии...
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13.12.2021 20:34 Відповісти
Интересно, какая мы фигура на "Великой шахматной доске" ?
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13.12.2021 20:37 Відповісти
Мы сама доска, на которой все происходит.
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13.12.2021 20:39 Відповісти
Лёш, ну это мания величия😁. Доска больше, много больше. Размером с 3 планету жёлтого карлика в рукаве спиралевидной гатактики.
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13.12.2021 20:43 Відповісти
Быдло мавзолейное...вы попали под колпак Мюллера и наковальню НАТО... стадо идиотов...
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13.12.2021 20:37 Відповісти
Таких збігів не буває, візити плануються за кілька тижнів
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13.12.2021 20:38 Відповісти
7 лет строили Новоотсоссию КГБиста от Харькова до Одессы это Мировой рекорд..Порошенко дал на клык КГбисту по полному тарифу...
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13.12.2021 20:39 Відповісти
Режиссер Сокуров и КГБист уже поделили РАБссию...останется Мацковия...буряты и прочие монголы с калмыками пошлют ваш Срай на большой и толстый...
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13.12.2021 20:42 Відповісти
Подскажите, кто знает, сенатор бот или человек с особыми потребностями?
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13.12.2021 20:46 Відповісти
Старенький маразматик ИМХО.
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13.12.2021 20:52 Відповісти
Не просто бот, а на содержании владельцев сайта. Вот сейчас нас , совершенно непредвзятый Администратор, потрет за флуд, а сенатора как-то не заметит.
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13.12.2021 22:29 Відповісти
Бот с особыми потребностями
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14.12.2021 07:50 Відповісти
патрушев сучий сын. украинофоб долбанный....писали что он ещё мразь воинственнее чем карлик нос...
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13.12.2021 20:48 Відповісти
Vitaliy PavlovПатрушеву за посадою бути таким належить, Блінкен теж не русофіл))
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13.12.2021 20:56 Відповісти
Патрухня маляву от кремлевского ху@ла привез, типа случайно в Индонезию заскочил, с подмосковьем перепутал, не там свернул ...
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13.12.2021 21:21 Відповісти
kelt kant Зустріч спланована, і випадковостей там, не буває
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13.12.2021 21:36 Відповісти
да, так само, як була спланована зустріч ЗЕленого клована з Патрушевим в Омані, на початку 2020 р. ******* чекістські щури екзотичні країни ...
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13.12.2021 21:50 Відповісти
kelt kant Вони, і ті й інші, ******* країни, де зайвих вух нема
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13.12.2021 22:10 Відповісти
Кремлевский недомерок получил дулю в Дели.Теперь Патрушев - в Джакарте.Дело в том,что Индонезия ,в основном мусульманская страна.А китайцы там -типа торгашей,негоциантов,банкиров.Короче -космополиты! И отношение к ним соответствующее еще задолго до прихода европейцев.А вот в Сингапуре китайцы составляют большинство..
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13.12.2021 21:36 Відповісти
а з ким моня в омані зустрічався, забули?
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13.12.2021 21:40 Відповісти
Злые языки говорят, что именно Николай Платонович познакомил нерядового Эрмака с местечковыми Брайтон Бича, (Руди, Сем) именно там родилась идея анафемы Байдену младшему. А теперь когда прошли массовые аресты рускиберкиллеров, вот тут можно и поговорить. И чтобы это значило. Кротоферма с Банковой, наверное, в раздумьях-
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13.12.2021 21:49 Відповісти
Ермак возил к Патрушеву Зеленского. В Оман, на смотрины. Враги (вроде Юрия Швеца) говорят, что там Зеленскому россияне хорошо прочистили дымоход.
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13.12.2021 22:27 Відповісти
Ну с Блинкеным - совсем другое.
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13.12.2021 22:31 Відповісти
 
 