Позиції США та Євросоюзу щодо ситуації навколо України однакові, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію.
Про це написав у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Я зустрівся з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).
Серед іншого, дипломати закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
А за Грузію чого забуваєте? Там аналогічна ситуація!
Вводьте санкції! Та хоча би повиключайте касапів з усіх міжнародних організацій! Та розпочніть з ФІФА та УЄФА, інших спортивних організацій, як ото було вчинено з Югославією(Сербією) в 1992-му році!
Нам бы ещё у себя разобраться.....помните как там у И.Франко в " Захар Беркут"
- батько, как узнать, есть ли среди нас предатель?
- сынку, кто первый увидит мир в глазах врага, тот и предатель.
Там конечно не много по другому, но думаю, что сегодня Франко написал именно так.
Но , лучше , чтобьі до большой войньі не дошло . Для Украиньі , в первую очередь , лучше .