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Позиції США та Євросоюзу щодо ситуації навколо України однакові, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позиції США та Євросоюзу щодо ситуації навколо України однакові, - Блінкен

США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію.

Про це написав у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

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Серед іншого, дипломати закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

Автор: Анна Судак
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"а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну"(с) - так напали ще в 2014-му! І окупували велику частину території України, і Донбасу і весь Крим!
А за Грузію чого забуваєте? Там аналогічна ситуація!
Вводьте санкції! Та хоча би повиключайте касапів з усіх міжнародних організацій! Та розпочніть з ФІФА та УЄФА, інших спортивних організацій, як ото було вчинено з Югославією(Сербією) в 1992-му році!
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13.12.2021 01:58 Відповісти
Подивився б я на "сміливість" Клінтона і Блера з пристяжними євромулами в 1992 році, якби в Сербії було з пару десятків тактичних ядерних боєголовок.
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13.12.2021 07:58 Відповісти
Спасибо конечно за озабоченность, немцы особенно помогли перекрыв оплаченные поставки.
Нам бы ещё у себя разобраться.....помните как там у И.Франко в " Захар Беркут"
- батько, как узнать, есть ли среди нас предатель?
- сынку, кто первый увидит мир в глазах врага, тот и предатель.
Там конечно не много по другому, но думаю, что сегодня Франко написал именно так.
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13.12.2021 02:16 Відповісти
А тим часом позиції європоців десь такі. Крім Великобританії, звичайно.
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13.12.2021 07:54 Відповісти
Относительно спокойная риторика США и ЕС в адрес путинской РФ обьясняется желанием не обострять отношений с буйньім "пациентом" раньше времени и абсолютно не означает , что в случае полномасштабной агрессии против Украиньі , Запад ограничится єкономическими санкциями. Будут и поставки вооружений , и "закрьітое небо".
Но , лучше , чтобьі до большой войньі не дошло . Для Украиньі , в первую очередь , лучше .
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13.12.2021 08:04 Відповісти
 
 