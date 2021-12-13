Блинкен и Патрушев сейчас одновременно находятся в Индонезии, - СМИ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Индонезию. Там же находится сейчас и главный советник президента России по национальной безопасности Николай Патрушев.
Об этом пишет АР, сообщает Цензор.НЕТ.
О визите Патрушева посольство РФ в Индонезии объявило незадолго до приземления прилетевшего Блинкена, чтобы произнести речь о стратегии администрации президента Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе.
При этом нет признаков того, что Блинкен и Патрушев планируют обращать внимание на присутствие друг друга в стране.
Власти Индонезии подчеркивают, что визиты российского и американского чиновников только совпали во времени.
Во время визита в Индонезию Блинкен встречается с местными чиновниками, в частности, президентом Джоко Видодо, после чего отправится в Малайзию и Таиланд, где, в частности, обсудит вопросы свободы судоходства в Южнокитайском море.
После визита в Индонезию Патрушев отправится в Камбоджу.
Пожалуйста, подождите...
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор."
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
(c)Редьярд Киплинг.
Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох,
Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог;
Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,
Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів!