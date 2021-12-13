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Новости За рубежом
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Индонезия (137) Патрушев (74) Россия (91236) США (23167) Блинкен (749)

Блинкен и Патрушев сейчас одновременно находятся в Индонезии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Блинкен и Патрушев сейчас одновременно находятся в Индонезии, - СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Индонезию. Там же находится сейчас и главный советник президента России по национальной безопасности Николай Патрушев.

Об этом пишет АР, сообщает Цензор.НЕТ.

О визите Патрушева посольство РФ в Индонезии объявило незадолго до приземления прилетевшего Блинкена, чтобы произнести речь о стратегии администрации президента Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом нет признаков того, что Блинкен и Патрушев планируют обращать внимание на присутствие друг друга в стране.

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Власти Индонезии подчеркивают, что визиты российского и американского чиновников только совпали во времени.

Во время визита в Индонезию Блинкен встречается с местными чиновниками, в частности, президентом Джоко Видодо, после чего отправится в Малайзию и Таиланд, где, в частности, обсудит вопросы свободы судоходства в Южнокитайском море.

После визита в Индонезию Патрушев отправится в Камбоджу.

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Топ комментарии
+14
Интересно, о чем пытается договориться Блинкен с правым передним копытом *****......
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13.12.2021 20:13
+14
Патрушев помчався в Індонезію щоб запобігти входу Індонезії до "протикитайського" військово-політичного блоку який створюють Австралія з США на Тихому океані Бо тоді китайці остаточно переключаться на експансію в Сибір!
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13.12.2021 20:45
+12
Ще Гундосика з Єрмаком там пошукайте...
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13.12.2021 20:15
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"Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор."
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13.12.2021 20:13 Ответить
Интересно, о чем пытается договориться Блинкен с правым передним копытом *****......
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13.12.2021 20:13 Ответить
Это серый кардинал, между прочим
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13.12.2021 20:27 Ответить
Патрушев помчався в Індонезію щоб запобігти входу Індонезії до "протикитайського" військово-політичного блоку який створюють Австралія з США на Тихому океані Бо тоді китайці остаточно переключаться на експансію в Сибір!
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13.12.2021 20:45 Ответить
Ну так, Индонезия имеет проблемы в виде Исламистов. Исламистов кормит *****, а для КНР они - главная головная боль. Там все очень сложно.
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13.12.2021 20:51 Ответить
"Восток дело тонкое,Петруха" !!!)))
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13.12.2021 21:13 Ответить
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?
(c)Редьярд Киплинг.
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13.12.2021 21:19 Ответить
ну, переклад М. Стріхи ближчий до оригіналу Кіплінга

Захід є Захід, а Схід є Схід, і їм не зійтися вдвох,
Допоки Землю і Небеса на Суд не покличе Бог;
Та Сходу і Заходу вже нема, границь нема поготів,
Як сильні стають лицем у лице, хоч вони із різних світів!
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13.12.2021 21:23 Ответить
Та никто не будет ехать в Индостан, шобы о чем-то договариваться с русишешвайне... Дело в том , шо кацапы с таукитайцами подминают под себя весь азийский юго-восток(Филиппины-Индонезия-МАЛАЙЗИЯ-ТАИЛАНД-Шри-Ланка). Амеры с кацапами в Тихом океане с Индийским начали играть наперегонки.
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13.12.2021 21:00 Ответить
Ще Гундосика з Єрмаком там пошукайте...
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13.12.2021 20:15 Ответить
Тю, а чому не в Омані?
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13.12.2021 20:24 Ответить
Ну завітали ,а в чому сенс цієї т.зв. новини ???))
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13.12.2021 20:26 Ответить
Соупадение? 😁
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13.12.2021 20:32 Ответить
И да, ни слова о Украине, ни -ни.
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13.12.2021 20:33 Ответить
у бункерного подгорает, если рыбьеглазого на край света послал
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13.12.2021 20:28 Ответить
Делят Украину ! и ежу понятно ! это жесть !
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13.12.2021 20:32 Ответить
там-бо Тайвань некомунярський поруч
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13.12.2021 20:32 Ответить
Патрушев возит муку из Аргентины...типа ту что взрывала дома в Москве Волгодонске Буйнакске.. в 1999 году,Беслан и Норд Ост не считается... то американцы буянили на сраной РАБссии...
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13.12.2021 20:34 Ответить
Интересно, какая мы фигура на "Великой шахматной доске" ?
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13.12.2021 20:37 Ответить
Мы сама доска, на которой все происходит.
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13.12.2021 20:39 Ответить
Лёш, ну это мания величия😁. Доска больше, много больше. Размером с 3 планету жёлтого карлика в рукаве спиралевидной гатактики.
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13.12.2021 20:43 Ответить
Быдло мавзолейное...вы попали под колпак Мюллера и наковальню НАТО... стадо идиотов...
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13.12.2021 20:37 Ответить
Таких збігів не буває, візити плануються за кілька тижнів
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13.12.2021 20:38 Ответить
7 лет строили Новоотсоссию КГБиста от Харькова до Одессы это Мировой рекорд..Порошенко дал на клык КГбисту по полному тарифу...
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13.12.2021 20:39 Ответить
Режиссер Сокуров и КГБист уже поделили РАБссию...останется Мацковия...буряты и прочие монголы с калмыками пошлют ваш Срай на большой и толстый...
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13.12.2021 20:42 Ответить
Подскажите, кто знает, сенатор бот или человек с особыми потребностями?
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13.12.2021 20:46 Ответить
Старенький маразматик ИМХО.
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13.12.2021 20:52 Ответить
Не просто бот, а на содержании владельцев сайта. Вот сейчас нас , совершенно непредвзятый Администратор, потрет за флуд, а сенатора как-то не заметит.
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13.12.2021 22:29 Ответить
Бот с особыми потребностями
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14.12.2021 07:50 Ответить
патрушев сучий сын. украинофоб долбанный....писали что он ещё мразь воинственнее чем карлик нос...
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13.12.2021 20:48 Ответить
Vitaliy PavlovПатрушеву за посадою бути таким належить, Блінкен теж не русофіл))
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13.12.2021 20:56 Ответить
Патрухня маляву от кремлевского ху@ла привез, типа случайно в Индонезию заскочил, с подмосковьем перепутал, не там свернул ...
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13.12.2021 21:21 Ответить
kelt kant Зустріч спланована, і випадковостей там, не буває
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13.12.2021 21:36 Ответить
да, так само, як була спланована зустріч ЗЕленого клована з Патрушевим в Омані, на початку 2020 р. ******* чекістські щури екзотичні країни ...
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13.12.2021 21:50 Ответить
kelt kant Вони, і ті й інші, ******* країни, де зайвих вух нема
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13.12.2021 22:10 Ответить
Кремлевский недомерок получил дулю в Дели.Теперь Патрушев - в Джакарте.Дело в том,что Индонезия ,в основном мусульманская страна.А китайцы там -типа торгашей,негоциантов,банкиров.Короче -космополиты! И отношение к ним соответствующее еще задолго до прихода европейцев.А вот в Сингапуре китайцы составляют большинство..
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13.12.2021 21:36 Ответить
а з ким моня в омані зустрічався, забули?
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13.12.2021 21:40 Ответить
Злые языки говорят, что именно Николай Платонович познакомил нерядового Эрмака с местечковыми Брайтон Бича, (Руди, Сем) именно там родилась идея анафемы Байдену младшему. А теперь когда прошли массовые аресты рускиберкиллеров, вот тут можно и поговорить. И чтобы это значило. Кротоферма с Банковой, наверное, в раздумьях-
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13.12.2021 21:49 Ответить
Ермак возил к Патрушеву Зеленского. В Оман, на смотрины. Враги (вроде Юрия Швеца) говорят, что там Зеленскому россияне хорошо прочистили дымоход.
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13.12.2021 22:27 Ответить
Ну с Блинкеным - совсем другое.
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13.12.2021 22:31 Ответить
 
 