В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ

В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга українських медиків.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга наших медиків. Йдеться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час. Пацієнтам надається уся можлива допомога. Дуже щиро дякую нашим лікарям", - наголосив він.

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За його словами, Україна унікальна країна в тому плані, що на вибір можна щепитися будь-якою з чотирьох вакцин. Йдеться про Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac.

"Ми вводимо додаткові обмеження у жовтому або червоному рівнях епіднебезпеки, але для вакцинованих людей є пом’якшення цих обмежень. Тобто ти можеш піти до кінотеатру, торговельного центру, закладу громадського харчування, якщо повністю вакцинований, маєш сертифікат про вакцинацію або сертифікат про одужання, чи негативний тест на коронавірус. У нас уже більш як 40% людей вакциновано. Ми постійно працюємо над цим. Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя, бо за нашими прогнозами нова хвиля ковіду буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше", - зазначив Комаріда.

Він також зазначив, що були плани, що, коли хоча б 50% людей отримають повний курс вакцинації, буде можливо перейти до застосування бустерної дози ковідної вакцини.

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"Бустерна доза в цілому не впливає на колективний імунітет, та буде трохи більший захист. Але і дві дози працюють: якщо ти захворієш, то скоріше за все перенесеш хворобу легко, тому наразі дуже важливо максимально охопити двома дозами хоча б 70% для колективного імунітету. Водночас, звичайно, що нам треба синхронізувати правила з іншими країнами, бо багато людей подорожує", - сказав він.

За данними МОЗ, станом на ранок 14 грудня від початку пандемії в Україні захворіло 3 570 448 осіб, а летальних випадків - 91 602.