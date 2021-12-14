В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ
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В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга українських медиків.
Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга наших медиків. Йдеться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час. Пацієнтам надається уся можлива допомога. Дуже щиро дякую нашим лікарям", - наголосив він.
За його словами, Україна унікальна країна в тому плані, що на вибір можна щепитися будь-якою з чотирьох вакцин. Йдеться про Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac.
"Ми вводимо додаткові обмеження у жовтому або червоному рівнях епіднебезпеки, але для вакцинованих людей є пом’якшення цих обмежень. Тобто ти можеш піти до кінотеатру, торговельного центру, закладу громадського харчування, якщо повністю вакцинований, маєш сертифікат про вакцинацію або сертифікат про одужання, чи негативний тест на коронавірус. У нас уже більш як 40% людей вакциновано. Ми постійно працюємо над цим. Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя, бо за нашими прогнозами нова хвиля ковіду буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше", - зазначив Комаріда.
Він також зазначив, що були плани, що, коли хоча б 50% людей отримають повний курс вакцинації, буде можливо перейти до застосування бустерної дози ковідної вакцини.
"Бустерна доза в цілому не впливає на колективний імунітет, та буде трохи більший захист. Але і дві дози працюють: якщо ти захворієш, то скоріше за все перенесеш хворобу легко, тому наразі дуже важливо максимально охопити двома дозами хоча б 70% для колективного імунітету. Водночас, звичайно, що нам треба синхронізувати правила з іншими країнами, бо багато людей подорожує", - сказав він.
За данними МОЗ, станом на ранок 14 грудня від початку пандемії в Україні захворіло 3 570 448 осіб, а летальних випадків - 91 602.
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Потому что станет абсолютно очевидно, что Европа за год предприняла меры и вакцинировалась, а кугуты в Украине так и остались кугутами, верящими в то, что само пройдет.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
Смотрим график "daily death". Так кому верить? Мировой статистике? Или тому, что "черным по белому" для умственно отсталых написал наш МОЗ? Или я не те страны взял? Ну так открой любые - даже США и паРашу, которые якобы являются лидерами. Ну про паРашу я понимаю - там статистика кривая, и у нас кривая. У нас реально многие ковидные не попадают в статистику. Но при этом в той же Великобритании, где живет в 2 раза больше людей, чем у нас, на последнем пике умирало 200-300 человек в день, а не 600-800, как у нас. Это как бы противоречит заявлению МОЗ. Не находите?
А вірити державним пі.дунам в Україні, то ми уже ж пережили епоху бідності і по рівненьких дорогах до миру і загального благодєнствія от-от до їдемо.
А на рядових лікарів нарікати в цей час можуть собі дозволити паскуди з паскуд.