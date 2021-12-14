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В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ

В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга українських медиків.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні один із найнижчих рівнів смертності від коронавірусу, і це величезна заслуга наших медиків. Йдеться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час. Пацієнтам надається уся можлива допомога. Дуже щиро дякую нашим лікарям", - наголосив він.

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За його словами, Україна унікальна країна в тому плані, що на вибір можна щепитися будь-якою з чотирьох вакцин. Йдеться про Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac.

"Ми вводимо додаткові обмеження у жовтому або червоному рівнях епіднебезпеки, але для вакцинованих людей є пом’якшення цих обмежень. Тобто ти можеш піти до кінотеатру, торговельного центру, закладу громадського харчування, якщо повністю вакцинований, маєш сертифікат про вакцинацію або сертифікат про одужання, чи негативний тест на коронавірус. У нас уже більш як 40% людей вакциновано. Ми постійно працюємо над цим. Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя, бо за нашими прогнозами нова хвиля ковіду буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше", - зазначив Комаріда.

Він також зазначив, що були плани, що, коли хоча б 50% людей отримають повний курс вакцинації, буде можливо перейти до застосування бустерної дози ковідної вакцини.

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"Бустерна доза в цілому не впливає на колективний імунітет, та буде трохи більший захист. Але і дві дози працюють: якщо ти захворієш, то скоріше за все перенесеш хворобу легко, тому наразі дуже важливо максимально охопити двома дозами хоча б 70% для колективного імунітету. Водночас, звичайно, що нам треба синхронізувати правила з іншими країнами, бо багато людей подорожує", - сказав він.

За данними МОЗ, станом на ранок 14 грудня від початку пандемії в Україні захворіло 3 570 448 осіб, а летальних випадків - 91 602.
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Топ коментарі
+18
Вчера были вторыми в Европе, а сегодня самый низкий уровень.
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14.12.2021 09:20
+6
В Україні нема піків смертності, в Україні плато смертності - постійно 1-2 місце в світі по кількості смертей, а по кількості смертей на 100 000 жителів ми відірвались навіть від мордора в 2,5 разів. І не кажіть що це ніяк не пов"язано з кловуном при владі, якого обрало мудре населення.
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14.12.2021 09:27
+6
А як тоді світова статистика, що Україна по смертності від КОВІДу займає 2-3-е місце в світі??? Таке відчуття, що МОЗ треба перейменувати у: міністерство обдовбаних зебілів...
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14.12.2021 09:42
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Вчера были вторыми в Европе, а сегодня самый низкий уровень.
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14.12.2021 09:20 Відповісти
Видать в Восточной Европе, мы тут остались одни.
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14.12.2021 09:40 Відповісти
тобі ж чорним по білому написали "Йдеться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком", але вам ботам аби насрати в кожному пості ви ж навіть не читаєте їх, у вас заготовкі під кожен пост є.
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14.12.2021 09:56 Відповісти
Ну да. Приятнее ж сравнивать пик в Украине 2021 с пиком в Италии в 2020-м, а не сейчас и здесь.

Потому что станет абсолютно очевидно, что Европа за год предприняла меры и вакцинировалась, а кугуты в Украине так и остались кугутами, верящими в то, что само пройдет.
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14.12.2021 10:06 Відповісти
Италия , да как и в прочем остальные страны европы сильно не нервничали в периоды первых волн.Да умирали,да много, но в основном старики которые были в окончании жизненого цикла 1 +/- год (я думаю мало кто из нас следит за статистикой Италии вообще до пандемии).Почитайте Италию, и именно поэтому там сейчас протесты идут, смертность как таковая не сильно скаканула после этих волн, и дальше в прогрессии не идет ( как рассказывают о гипер страшном вирусе), а жить в постоянном напряге люди задолбались.
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14.12.2021 10:39 Відповісти
Тогда заголовок зедебилы смените.Напишите что в пиковый период пандемии в Украине смертность была ниже чем во всех Европейских странах по причине низкой выевляемости заболевших из за отсутствия тестов и малого количества лабораторий.По сравнению с европейскими странами ,тестирование ниже ровно в 10 раз.Изучи статистику тупой зедебил.
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14.12.2021 10:13 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
Смотрим график "daily death". Так кому верить? Мировой статистике? Или тому, что "черным по белому" для умственно отсталых написал наш МОЗ? Или я не те страны взял? Ну так открой любые - даже США и паРашу, которые якобы являются лидерами. Ну про паРашу я понимаю - там статистика кривая, и у нас кривая. У нас реально многие ковидные не попадают в статистику. Но при этом в той же Великобритании, где живет в 2 раза больше людей, чем у нас, на последнем пике умирало 200-300 человек в день, а не 600-800, как у нас. Это как бы противоречит заявлению МОЗ. Не находите?
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14.12.2021 12:44 Відповісти
Хто там той померлий нарід рахує? Вся статистика -фількіна грамота.
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14.12.2021 09:21 Відповісти
Ну как хто? зеленский лично держит этот вопрос на контроле! В это и вся беда.
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14.12.2021 09:54 Відповісти
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14.12.2021 09:23 Відповісти
от брехуны! я только что сказал - раньше на 25тыс. заболевших 600-800смертей, а сегодня на 7тыс. - 400!
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14.12.2021 09:24 Відповісти
Вы там в мозе между собой в своей брехне разберитесь.
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14.12.2021 09:24 Відповісти
В Україні нема піків смертності, в Україні плато смертності - постійно 1-2 місце в світі по кількості смертей, а по кількості смертей на 100 000 жителів ми відірвались навіть від мордора в 2,5 разів. І не кажіть що це ніяк не пов"язано з кловуном при владі, якого обрало мудре населення.
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14.12.2021 09:27 Відповісти
Тут больше пожинаем плоды от великой медицинской реформы имени "Порошенко-Супрун".
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14.12.2021 09:33 Відповісти
І в чому ця реформа вина ? Чи це по принципу проснувся з ранку , а барига вже в штани тобі насрав
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14.12.2021 09:47 Відповісти
Проблема, в том, что разрушили первичную медицину. Большинство случаев госпитализации, можно было бы избежать при своевременном амбулаторном лечении. А сейчас в первичной медицине хаос и бардак. Про врачей инфекционистов это отдельная тема.
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14.12.2021 14:16 Відповісти
Це проблема почалася ще до Супрун руйнування і недофінансування медіціни , проблема в тому що їй не дали завершити то що почала
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14.12.2021 17:42 Відповісти
Мне чисто любопытно, что она не успела завершить на первом этапе реформы ? Как мне помнится, в 2019 году рапортовали о завершении И проблема даже не в финансировании, а организации. Эту реформу навязали нам и делали люди далекие от медицины.
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14.12.2021 18:56 Відповісти
Ты бы зедебил у врачей поинтересовался ,что бы было если бы ее не было?
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14.12.2021 10:08 Відповісти
А что ты хотел. В Украине медицина давно и глубоко в ж..., лечят подорожником и словом божим.
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14.12.2021 09:36 Відповісти
От подорожника и то эффект был бы больше, пугает то что и в МОЗ могут работать такие как гоги.
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14.12.2021 09:45 Відповісти
И министр соответствующий
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14.12.2021 09:37 Відповісти
Мы на 18-м месте в Европе по смертности на 1 млн жителей от начала пандемии.
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14.12.2021 09:35 Відповісти
Нравится мне это измерение средней температуры по палате без учёта уровня медицины.
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14.12.2021 09:39 Відповісти
А по какой методике и кто меряет "уровень медицины"???????
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14.12.2021 09:42 Відповісти
В Украине её просто нету. Следовательно эти подсчеты должны проводиться без учета Украины
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14.12.2021 09:44 Відповісти
В середньому по лікарні 36,6. Оце,й,уся методика
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14.12.2021 10:38 Відповісти
Ну этим цифрам я бы не доверял. У нас в 2019 по ковидной статистике всего-то несколько сотен человек умерло, а избыточная смертность почему-то выше 35 тысяч за год.
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14.12.2021 12:48 Відповісти
Есть, безусловно, сомнения. Думаю, привирают сознательно или нет все. Но даже если увеличить цифру на 1 млн на 20%, все равно в первой десятке не окажемся.
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14.12.2021 13:20 Відповісти
А як тоді світова статистика, що Україна по смертності від КОВІДу займає 2-3-е місце в світі??? Таке відчуття, що МОЗ треба перейменувати у: міністерство обдовбаних зебілів...
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14.12.2021 09:42 Відповісти
Конец года, надо как то обосновать свои премии, получат а потом опять будут разоблачения, у нас по другому никак.
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14.12.2021 09:43 Відповісти
Чемпионы плять....
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14.12.2021 09:49 Відповісти
что за треш? два месяца рассказывают, что в Украине смертность чуть ли не на первом месте в мире, а тут раз - и самая низкая смертность.
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14.12.2021 09:54 Відповісти
Очередные чемпионы.
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14.12.2021 09:54 Відповісти
что-то слабо верится и в заслуги и в низкую смертность..., откуда заслуги я вообще не понимаю, разве что в том, что смертность занижается...., поскольку тесты после смерти почти никому не делаются и пишут что угодно, только не ковид...,
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14.12.2021 09:56 Відповісти
Уже больше месяца как вторые в Европе и третьи в мире(а вообще если брать по количеству населения ,то уже давно ПЕрвые в мире ,причем с большим отрывом от кацапов).Оказывается мы лучшие ,потому что в пиковых нагрузках погибло оказывается меньше. Зедебилы!!!
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14.12.2021 10:05 Відповісти
а че все так рвут пуканы то??? Обычная манипуляция с цифрами.Одни гордятся тем что нарисовали, другие что то пытаються доказать чудно
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14.12.2021 10:33 Відповісти
Заслуга вірусу,й поганої пооди...Яким,боком,медики?
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14.12.2021 10:36 Відповісти
Фотоілюстрація до статті саме те.
А вірити державним пі.дунам в Україні, то ми уже ж пережили епоху бідності і по рівненьких дорогах до миру і загального благодєнствія от-от до їдемо.
А на рядових лікарів нарікати в цей час можуть собі дозволити паскуди з паскуд.
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14.12.2021 10:54 Відповісти
Від жовтня Україна з 35-тим за чисельністю населенням у світі стабільно тримає усереднено 3 місце за тижневою смертністю від ковіду. Лише в останній тиждень нарешті спустилася на четверте.
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14.12.2021 11:28 Відповісти
Брехня і словоблудство уведене в ранг державної політики.
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14.12.2021 20:44 Відповісти
 
 