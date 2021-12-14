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Близько 110 тис. українців протермінували другу дозу вакцини проти COVID-19, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Близько 110 тис. українців протермінували другу дозу вакцини проти COVID-19, - Кузін

Станом на 14 грудня принаймні одну дозу щеплення отримали понад 14 мільйонів громадян.

Про це під час брифінгу заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз обов'язок кожної людини захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Водночас, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу", - сказав головний санлікар.

Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцини Comirnaty - 21 день, Moderna - 28, CoronaVac - 14, AstraZeneca - 28.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Доза это хорошо.
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14.12.2021 10:59 Відповісти
Да у них и после первой дозы wi-fi летает
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14.12.2021 11:01 Відповісти
Хотят сэкономить Вовчкину 1000, не получится. Даешь 2 дозы, три, Омикрон наступает, а мы в кино, в театре, музее и ........................................... . КРАСОТА.
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14.12.2021 11:01 Відповісти
Да эти зеуроды панически бояться,что все позарятся на их тысячонку и далеко не всем регят в Дии вторую дозу зекрысы такие крысы
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14.12.2021 11:07 Відповісти
Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцини Comirnaty - 21 день, Moderna - 28, CoronaVac - 14, AstraZeneca - 28. Джерело: https://censor.net/ua/n3305073

Про максимум ниполслова Самые простейшие антибиотики и те строго по инструкции, иначе максимальной активации в организме не будет и считай впустую. Тут же - полет фантазий, когда хош колись мол, главное сделай прокол.
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14.12.2021 11:12 Відповісти
Безвідповідальність українців в усьому, навіть, коли справа стосується власного здоров'я .
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14.12.2021 11:17 Відповісти
Обязанность? Вторую дозу, да и первую, себе в голову вколи!
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14.12.2021 11:32 Відповісти
 
 