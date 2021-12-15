Відсьогодні в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій

В Італії з середи 15 грудня набула чинності вимога про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу працівників шкіл, адміністрацій, правоохоронців, військових та рятувальних служб, щоб вони могли продовжити виконувати свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє dpa.

Рішення про обов’язкову вакцинацію працівників цих професій було прийняте у листопаді, з винятком для тих, хто має обгрунтовані медичні протипоказання.

За категоричну відмову від щеплення працівникам загрожують штрафи до понад тисячі євро і невиплата зарплатні.

Медикам, на яких ця вимога поширилась ще раніше цього року, повинні будуть зробити щеплення підсилюючою дозою через 9 місяців після другої дози.

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Також, повідомляє ANSA, 14 грудня уряд погодив проєкт про продовження надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією коронавірусу до 31 березня. Це дає можливість продовжувати заходи для боротьби з епідемією, у тому числі застосування ковід-сертифікату.

Серед іншого, передбачається продовжити вимогу про допуск у заклади підвищеного ризику, як ресторани, стадіони, дискотеки, лише щеплених або тих, хто одужав. Це правило почало діяти з 6 грудня і попередньо мало застосовуватися до 15 січня.

Також проєкт дозволятиме уряду, за потреби, обмежувати пересування громадян, запроваджувати обмеження на роботу закладів чи проведення заходів.

Без продовження, надзвичайна ситуація мала би сплинути в кінці 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров’я побоюються, що Італію попереду чекає серйозне зростання кількості заражень у зв’язку з поширенням штаму "Омірон". Міністр охорони здоров’я закликав людей не відкладати зі щепленням підсилюючою дозою, щоб зменшити ризики.

Зараз в Італії принаймні однією дозою щеплені понад 88% населення віком від 12 років, невдовзі розпочнеться вакцинація дітей віком 5-11 років.