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Відсьогодні в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відсьогодні в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій
Фото: reuters.com

В Італії з середи 15 грудня набула чинності вимога про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу працівників шкіл, адміністрацій, правоохоронців, військових та рятувальних служб, щоб вони могли продовжити виконувати свою роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це повідомляє dpa.

Рішення про обов’язкову вакцинацію працівників цих професій було прийняте у листопаді, з винятком для тих, хто має обгрунтовані медичні протипоказання.

За категоричну відмову від щеплення працівникам загрожують штрафи до понад тисячі євро і невиплата зарплатні.

Медикам, на яких ця вимога поширилась ще раніше цього року, повинні будуть зробити щеплення підсилюючою дозою через 9 місяців після другої дози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Італії хоче запровадити "локдаун для нещеплених" і скоротити термін дії COVID-сертифіката до 9 місяців

Також, повідомляє ANSA, 14 грудня уряд погодив проєкт про продовження надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією коронавірусу до 31 березня. Це дає можливість продовжувати заходи для боротьби з епідемією, у тому числі застосування ковід-сертифікату.

Серед іншого, передбачається продовжити вимогу про допуск у заклади підвищеного ризику, як ресторани, стадіони, дискотеки, лише щеплених або тих, хто одужав. Це правило почало діяти з 6 грудня і попередньо мало застосовуватися до 15 січня.

Також проєкт дозволятиме уряду, за потреби, обмежувати пересування громадян, запроваджувати обмеження на роботу закладів чи проведення заходів.

Без продовження, надзвичайна ситуація мала би сплинути в кінці 2021 року.

У Міністерстві охорони здоров’я побоюються, що Італію попереду чекає серйозне зростання кількості заражень у зв’язку з поширенням штаму "Омірон". Міністр охорони здоров’я закликав людей не відкладати зі щепленням підсилюючою дозою, щоб зменшити ризики.

Зараз в Італії принаймні однією дозою щеплені понад 88% населення віком від 12 років, невдовзі розпочнеться вакцинація дітей віком 5-11 років.
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Оруэлл где то там улыбнулся, -А я говорил.
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15.12.2021 10:27 Відповісти
Сегодня фюрер штата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс ОТМЕНИЛ мандат об обязательной вакцинации для ритейла.
Однако уже "поздно пить боржоми, когда почки отказали" (С), от экономики Мельбурна осталось 20%.
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15.12.2021 10:38 Відповісти
Шо, бот дырявый, ты теперь "Ольга"? Ковид с карантинами, дистанцией и прочими мерами у него для экономики ок, а вакцинация - фуфуфу. Детсадовская выдумка, работай лучше.
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15.12.2021 10:51 Відповісти
https://au.linkedin.com/in/olga-axenenko-749568a0


https://www.amazon.com/Computational-Geometry-Surfaces-Application-Analysis/dp/0646594044/ref=sr_1_1?qid=1639561207&refinements=p_27%3AOlga+Axenenko&s=books&sr=1-1
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15.12.2021 11:40 Відповісти
И шо?... На линкедине можно что угодно зарегать, хоть бомжа Васю. Вчера ты было малчиком, ник другой - страна и риторика один в один.
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15.12.2021 11:53 Відповісти
Давайте договоримся так: я на Ваши комментарии никогда отвечать не буду.
Мне хватает придурков в Мельбурне, Австралия, чтобы e]e тратить время на беседы с придурками на форуме censor.
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16.12.2021 03:50 Відповісти
Да-да, вас там уже несколько в "Мельбурне". В одной палате, наверное (точнее, в одном офисе).
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16.12.2021 11:50 Відповісти
Отсталая Европа?
Отстает от Украины минимум на пол-года.
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15.12.2021 10:50 Відповісти
Цікаво хтось уже отримав ковідну 1000?
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15.12.2021 10:54 Відповісти
Компанія Google відправить всіх працівників, які не пройшли вакцинацію, до примусової відпустки, а потім звільнить, якщо вони не почнуть дотримуватися нових правил щодо COVID-19.

Відповідно до внутрішньої записки, отриманої CNBC, співробітники Google зобов'язані до 3 грудня завантажити сертифікати про вакцинацію в робочий профіль або отримати дозвіл на звільнення від щеплення з медичних чи релігійних причин. Компанія заявляє, що будь-хто, хто не виконає цю постанову до 13 січня, буде відправлений спочатку в 30-денну оплачувану відпустку, потім в неоплачувану відпустку на строк до шести місяців, після чого їх звільнять.

на 30 дней в отпус оплачеваемый (на раздумья), в этот период наверно ковид отступает, Ну а если по религиозным (саентологи рулят вообще) то никакая болячка нестрашна.
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15.12.2021 11:23 Відповісти
то есть, неуколотым или увольняться по собственному желанию, или вместо зарплаты 1000 евро штрафа . Ловко придумано, только вот кто работать-то будет - "беженцы от себя, от закона" или леваки, которые и придумали фейковую "эпидемию"?
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15.12.2021 12:09 Відповісти
 
 