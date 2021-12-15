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електроенергія (1906) Укренерго (570) Денис Шмигаль (2699)

"Віялових відключень" електроенергії в Україні немає, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наразі в Україні немає ніяких "віялових відключень" електроенергії.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку опалювального сезону жодних віялових відключень споживачів, тобто відключень пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання, не відбувалось. Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго", і лише "Укренерго" може застосовувати такі обмеження", - зазначив Шмигаль.

"Кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому місті — це невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь. Або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами", - додав він.

Читайте також: В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
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15.12.2021 13:50
+11
Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
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15.12.2021 13:44
+10
Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
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15.12.2021 13:43
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А які є ?
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15.12.2021 13:42 Відповісти
Ясно сказано -В усьому винна погода!!! "Уприроди нет плохой погоди" !!!!)))
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15.12.2021 13:57 Відповісти
Плановые.
У меня друг живёт в садоводстве, Бориспольский район, отключают ежедневно. На сайте ДТЕК пишут - плановое отключение. По 5 часов без электрики сидят.
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15.12.2021 14:02 Відповісти
Это временно.
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15.12.2021 14:11 Відповісти
Отключают с 10.00 до 16.00 в селах (которые я знаю и родня живет). Меняют столбы и проводку - это плохо?
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15.12.2021 15:33 Відповісти
А вы верите, что меняют??? У нас как-то 10 дней в декабре прошлого года отключали день в день по 8 часов, всю подготовку к праздникам зарубали. Говорили, что провода меняют по улицам и столбы. Вот только после этих отключений никто не нашел на этих улицах ни новых проводов, ни новых столбов! Все как было так и осталось. Вот так.
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15.12.2021 16:02 Відповісти
Я говорю то что видел и через "прошел". Я говорю только за определенные села и пару районных центров.
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15.12.2021 22:32 Відповісти
Полгода меняют?
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15.12.2021 16:38 Відповісти
у тебя "веерные отключения" уже пол года? и Летом, и зимой? Прикольно
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15.12.2021 22:28 Відповісти
Вы лично видели,или по тв сказали?
На окраинах городов проводяться "ремработы"( причем ремонтников физически НЕ хватит на отключенные р-ны!) с отключением до 12 часов днем.
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15.12.2021 19:19 Відповісти
Да. видел
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15.12.2021 22:27 Відповісти
Тогда почему СЕЙЧАС,когда световой день мин. + погода,а не летом,как всегда?
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17.12.2021 13:58 Відповісти
Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
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15.12.2021 13:43 Відповісти
Может и не будет , но генератор и пару канистр с бензином в гараже стоят .
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15.12.2021 13:44 Відповісти
А у мене 2 раба крутять генератор. Подяка Пастору.
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15.12.2021 13:49 Відповісти
Ну такое ... Не удивляйся , если перестанут .
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15.12.2021 13:52 Відповісти
Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
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15.12.2021 13:44 Відповісти
та да, віримо. і кризи для бандіта ахмєтова в Україні нема тоже.
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15.12.2021 13:45 Відповісти
Плановые работы почти две недели были в ноябре
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15.12.2021 13:50 Відповісти
Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
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15.12.2021 13:50 Відповісти
Ну так ,это сейчас называется плановые работы электромереж. Так , шмыгло. Света по пол дня нет.
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15.12.2021 13:53 Відповісти
Да не свисти. Через день отключают в Киевской области то на моей то на соседней улице через раз.
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15.12.2021 13:54 Відповісти
Тыпил.
Так и морозов еще не было.
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15.12.2021 13:54 Відповісти
да да то все ремонтные работы)
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15.12.2021 13:55 Відповісти
..но будут.
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15.12.2021 13:57 Відповісти
Ага. Есть только плановые ремонтные работы. Притом через день
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15.12.2021 14:00 Відповісти
Не звизди,мразь
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15.12.2021 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
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15.12.2021 14:01 Відповісти
та да , планово-аварийные отключения участились в разы , а так да всё хорошо прекрасная маркиза
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15.12.2021 14:01 Відповісти
У одичалых скопировали.
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15.12.2021 19:21 Відповісти
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15.12.2021 14:02 Відповісти
Хотів написати пан,але напишу по-іншому. Поц Шмигаль, так ще й низьких температур не має,щоби ТЄЦ збільшили використання вугілля...
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15.12.2021 14:07 Відповісти
Город Днепр,ежедневные отключения по городу с 8 утра,до 6 вечера целыми улицами!Под маской плановых работ нам втирают веерные отключения.И так я понимаю,по комментам в каждом городе.
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15.12.2021 14:12 Відповісти
Брешуть
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15.12.2021 14:16 Відповісти
Ні,просто Не кажуть правду.
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15.12.2021 14:20 Відповісти
Київська обл. під самим Києвом сьогодні вночі не було електроенергії 3 години. Івано-Франківська обл. Під Калушом відключають на цілий день раз в 3-4 дні. Планові ремонтні роботи по всій Україні?
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15.12.2021 14:29 Відповісти
Може анансовані 500.000 робочіх місць реалізували на "ремонтних роботах"?
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15.12.2021 19:23 Відповісти
Начебто словосполучення і правильно перекладено... Але чомусь у мене інтуїтивне філологічне відчуття, що "віялові відключення" - це десь поруч із підлогою країни та кортінням світу
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15.12.2021 14:31 Відповісти
Уточнение:
"Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, пока нет- Шмыгаль
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15.12.2021 14:39 Відповісти
точно нет . теперь они называются плановый ремонт и обслуживание оборудования
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15.12.2021 14:40 Відповісти
Та ты шо! Точно нет? К нам на улицу уже вторую неделю заезжает автовышка облэнерго , затем отключают эл энергию и эти дельцы обрезают пару веток с деревьев и тупо стоят до вечера. Затем около 16:00 врубают свет и вышка уезжает. Это не веерные отключения?
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15.12.2021 15:02 Відповісти
ЗЕизбиратель настолько туп, что недолжен ничего заметить...
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15.12.2021 15:53 Відповісти
...пока.
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15.12.2021 15:15 Відповісти
Уголь где, чем вы все лето занимались? А пока, новые цены на январский газ для промышленности, 48000грв. за 1000 куб., как план?
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15.12.2021 15:51 Відповісти
это просто котик на пульт тец забрался
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15.12.2021 16:22 Відповісти
За те є *планова профілактика* в масштабах країни.
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Невже реалізували анансовані 500.000 робочіх місць,та реалізували на "ремонтних роботах"?
Тільки де вони стільки фахівців з допуском набрали?
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15.12.2021 19:26 Відповісти
Будут и то очень скоро - атомщики на пределе возможностей а это угрожает как минимум аварийными отключениями реакторов,тепловая энергетика простаивает из за нехватки угля и дорогого, дефицитного газа (лето ******** - надеялись что зимы не будет ),гидроэнергетика вообще завал - хранилища обмелели из за нерационально большого использования воды,а зимой их заполнить нереально. Так что вторая половина января и дальше будет "весело". Ржите!!!
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15.12.2021 19:25 Відповісти
Воровства бюджета в Украине нет! Есть велыке будивныцтво 😁
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15.12.2021 20:32 Відповісти
 
 