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"Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сейчас в Украине нет никаких "веерных отключений" электроэнергии.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений связанных с мерами для принудительного снижения потребления, не происходило. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – отметил Шмыгаль.

"Отключения на несколько часов, которые могут происходить в том или ином городе, - это неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее. Или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
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15.12.2021 13:50
+11
Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
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15.12.2021 13:44
+10
Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
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15.12.2021 13:43
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А які є ?
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15.12.2021 13:42 Ответить
Ясно сказано -В усьому винна погода!!! "Уприроди нет плохой погоди" !!!!)))
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15.12.2021 13:57 Ответить
Плановые.
У меня друг живёт в садоводстве, Бориспольский район, отключают ежедневно. На сайте ДТЕК пишут - плановое отключение. По 5 часов без электрики сидят.
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15.12.2021 14:02 Ответить
Это временно.
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15.12.2021 14:11 Ответить
Отключают с 10.00 до 16.00 в селах (которые я знаю и родня живет). Меняют столбы и проводку - это плохо?
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15.12.2021 15:33 Ответить
А вы верите, что меняют??? У нас как-то 10 дней в декабре прошлого года отключали день в день по 8 часов, всю подготовку к праздникам зарубали. Говорили, что провода меняют по улицам и столбы. Вот только после этих отключений никто не нашел на этих улицах ни новых проводов, ни новых столбов! Все как было так и осталось. Вот так.
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15.12.2021 16:02 Ответить
Я говорю то что видел и через "прошел". Я говорю только за определенные села и пару районных центров.
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15.12.2021 22:32 Ответить
Полгода меняют?
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15.12.2021 16:38 Ответить
у тебя "веерные отключения" уже пол года? и Летом, и зимой? Прикольно
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15.12.2021 22:28 Ответить
Вы лично видели,или по тв сказали?
На окраинах городов проводяться "ремработы"( причем ремонтников физически НЕ хватит на отключенные р-ны!) с отключением до 12 часов днем.
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15.12.2021 19:19 Ответить
Да. видел
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15.12.2021 22:27 Ответить
Тогда почему СЕЙЧАС,когда световой день мин. + погода,а не летом,как всегда?
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17.12.2021 13:58 Ответить
Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
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15.12.2021 13:43 Ответить
Может и не будет , но генератор и пару канистр с бензином в гараже стоят .
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15.12.2021 13:44 Ответить
А у мене 2 раба крутять генератор. Подяка Пастору.
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15.12.2021 13:49 Ответить
Ну такое ... Не удивляйся , если перестанут .
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15.12.2021 13:52 Ответить
Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
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15.12.2021 13:44 Ответить
та да, віримо. і кризи для бандіта ахмєтова в Україні нема тоже.
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15.12.2021 13:45 Ответить
Плановые работы почти две недели были в ноябре
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15.12.2021 13:50 Ответить
Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
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15.12.2021 13:50 Ответить
Ну так ,это сейчас называется плановые работы электромереж. Так , шмыгло. Света по пол дня нет.
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15.12.2021 13:53 Ответить
Да не свисти. Через день отключают в Киевской области то на моей то на соседней улице через раз.
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15.12.2021 13:54 Ответить
Тыпил.
Так и морозов еще не было.
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15.12.2021 13:54 Ответить
да да то все ремонтные работы)
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15.12.2021 13:55 Ответить
..но будут.
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15.12.2021 13:57 Ответить
Ага. Есть только плановые ремонтные работы. Притом через день
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15.12.2021 14:00 Ответить
Не звизди,мразь
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15.12.2021 14:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
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15.12.2021 14:01 Ответить
та да , планово-аварийные отключения участились в разы , а так да всё хорошо прекрасная маркиза
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15.12.2021 14:01 Ответить
У одичалых скопировали.
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15.12.2021 19:21 Ответить
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15.12.2021 14:02 Ответить
Хотів написати пан,але напишу по-іншому. Поц Шмигаль, так ще й низьких температур не має,щоби ТЄЦ збільшили використання вугілля...
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15.12.2021 14:07 Ответить
Город Днепр,ежедневные отключения по городу с 8 утра,до 6 вечера целыми улицами!Под маской плановых работ нам втирают веерные отключения.И так я понимаю,по комментам в каждом городе.
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15.12.2021 14:12 Ответить
Брешуть
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15.12.2021 14:16 Ответить
Ні,просто Не кажуть правду.
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15.12.2021 14:20 Ответить
Київська обл. під самим Києвом сьогодні вночі не було електроенергії 3 години. Івано-Франківська обл. Під Калушом відключають на цілий день раз в 3-4 дні. Планові ремонтні роботи по всій Україні?
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15.12.2021 14:29 Ответить
Може анансовані 500.000 робочіх місць реалізували на "ремонтних роботах"?
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15.12.2021 19:23 Ответить
Начебто словосполучення і правильно перекладено... Але чомусь у мене інтуїтивне філологічне відчуття, що "віялові відключення" - це десь поруч із підлогою країни та кортінням світу
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15.12.2021 14:31 Ответить
Уточнение:
"Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, пока нет- Шмыгаль
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15.12.2021 14:39 Ответить
точно нет . теперь они называются плановый ремонт и обслуживание оборудования
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15.12.2021 14:40 Ответить
Та ты шо! Точно нет? К нам на улицу уже вторую неделю заезжает автовышка облэнерго , затем отключают эл энергию и эти дельцы обрезают пару веток с деревьев и тупо стоят до вечера. Затем около 16:00 врубают свет и вышка уезжает. Это не веерные отключения?
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15.12.2021 15:02 Ответить
ЗЕизбиратель настолько туп, что недолжен ничего заметить...
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15.12.2021 15:53 Ответить
...пока.
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15.12.2021 15:15 Ответить
Уголь где, чем вы все лето занимались? А пока, новые цены на январский газ для промышленности, 48000грв. за 1000 куб., как план?
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15.12.2021 15:51 Ответить
это просто котик на пульт тец забрался
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15.12.2021 16:22 Ответить
За те є *планова профілактика* в масштабах країни.
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15.12.2021 16:26 Ответить
Невже реалізували анансовані 500.000 робочіх місць,та реалізували на "ремонтних роботах"?
Тільки де вони стільки фахівців з допуском набрали?
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15.12.2021 19:26 Ответить
Будут и то очень скоро - атомщики на пределе возможностей а это угрожает как минимум аварийными отключениями реакторов,тепловая энергетика простаивает из за нехватки угля и дорогого, дефицитного газа (лето ******** - надеялись что зимы не будет ),гидроэнергетика вообще завал - хранилища обмелели из за нерационально большого использования воды,а зимой их заполнить нереально. Так что вторая половина января и дальше будет "весело". Ржите!!!
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15.12.2021 19:25 Ответить
Воровства бюджета в Украине нет! Есть велыке будивныцтво 😁
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15.12.2021 20:32 Ответить
 
 