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Єврокомісія розробила план дій на випадок російського вторгнення до України, - віцепрезидент ЄК Шефчович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Єврокомісія розробила план дій на випадок російського вторгнення до України, - віцепрезидент ЄК Шефчович

Європейська комісія за дорученням Європейської ради розробила варіанти дій на випадок ескалації ситуації внаслідок концентрації російських військ біля кордонів України і представить їх завтра на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі

.Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пленарному засіданні Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виконуємо завдання, дане нам Європейською радою, яка просила розробити варіанти на випадок, якщо ситуація стане більш драматичною і буде реальна небезпека подальшої ескалації або подальшої агресії (Росії. – Ред.) проти України. Ми маємо готові варіанти ... і представимо ці опції на розгляд Європейської ради завтра. Ми також закликаємо до мирного врегулювання, до деескалації та використання дипломатичних каналів для врегулювання", - наголосив Шефчович.

Він зауважив, що під час парламентських слухань багато депутатів висловили занепокоєння щодо масованої російської військової присутності вздовж східного кордону України.

"Я хотів би підтвердити ще раз наші непохитні зобов’язання щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім політичного співробітництва ми підтримали Україну, надавшии понад 40 мільярдів євро з 2014 року. Ми також працюємо в інших секторах, у всіх сферах - від енергетики до критичних сировинних матеріалів. Ми підтримуємо Україну у структурних реформах та в модернізації адміністративного управління", - нагадав віцепрезидент Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем

Автор: Ірина Дашківська
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План Б: выразить глубокую обеспокоенность.
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15.12.2021 16:36 Відповісти
По пів мішка першого й другого.
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15.12.2021 16:42 Відповісти
В: глубочайшую!
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15.12.2021 16:53 Відповісти
План В. Якщо перші плани не спрацюють, послати ноту, в якій вказати, що більше ніяких нот не надсилатимуть. (Щось подібне говорив Черчилль про дії Ліги Націй в разі війни)
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15.12.2021 17:39 Відповісти
почитать бы все это. поржать или поплакать. или поржать сквозь слезы.
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15.12.2021 16:38 Відповісти
)))) им удалось достать чугунок, наварят завтра перед встречей в нём картошки и будут расставлятся по этому плану. хто, где, на каком боевом коне, с какой озабоченностью,...
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15.12.2021 16:40 Відповісти
мабуть про цей план вже знають на Московії і відвели війська від наших кордонів - з окупованого росіянами Донбасу вже не стрілють і з Криму потроху виїзжають окупанти звідки приїхали ? . . . ваш план як план-Бе у Зеленського-команди 95 кварталу а жити стає все гірше і гірше.
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15.12.2021 17:20 Відповісти
Глубокая озабоченность
Плюс запрет продажи Украине --- летального оружия
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15.12.2021 17:30 Відповісти
Хороший у вас план, товарищ Шуфрович
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15.12.2021 19:01 Відповісти
 
 