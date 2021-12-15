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ВР (11730) журналістика (1614) свобода слова (376) Шуфрич (355) Кива (367)

Кива не зміг позбавити журналіста Мокрика акредитації у ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кива не зміг позбавити журналіста Мокрика акредитації у ВР

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива не зміг добитися позбавлення журналіста Данила Мокрика акредитації у Верховній Раді. Позицію Киви підтримували його колега Шуфрич та керівниця прес-служби ВР Кармелюк.

Це питання розглядали на засіданні Комітета ВР з питань свободи слова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Мокрика в соціальній мережі "Фейсбук".

Мокрик нагадав, що позбавити журналіста акредитації можна лише за порушення порядку роботи ВР, порядку допуску до парламенту або умов і загального режиму його роботи. А таких порушень з боку журналіста зафіксовано не було.

"Тим не менше, голова Комітету, нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, пропонував все одно позбавити мене акредитації. Підстави для цього вбачала і керівниця прес-служби ВР Ірина Кармелюк", - написав Мокрик.

Дивіться: "Якщо ти сидиш в обісраних штанах, то неважко зрозуміти, що ти обісрався", - Кива про реакцію Зеленського на плакат "Ні - політичним репресіям!". ВIДЕО

Втім, поки Комітет в цілому пропозицію про позбавлення акредитації не підтримав.

Мокрик зазначив, що під час засідання Комітету Кива виявив необізнаність із рядом ситуацій, що напряму його стосуються. Наприклад, начебто не знав, що в рішенні суду йдеться про його психічний розлад.

Мокрик навів цитату суду з рішення щодо Киви: "...перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".

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Також Кива буцімто не знав, що ВАКС визнав його "жомовий мільйон" необґрунтованим активом.

"Загалом складається враження, що народний депутат Ілля Кива дуже багато чого не знає про те, що про нього зафіксовано в офіційних документах. У зв'язку з цим браком обізнаності в Іллі Киви може виникнути зайва плутанина щодо того, що є, а що не є недостовірною інформацією. Треба це виправляти", - підсумував Мокрик.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Так Кива не просто идиот, а имбецил с клиническим диагнозом. Чего еще ждать от любителя *****? Все закономерно.
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15.12.2021 19:32
+18
у ківи залишились лише рефлекси-пхати до рота,та мастурбувати...
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15.12.2021 19:35
+17
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15.12.2021 19:35
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Так Кива не просто идиот, а имбецил с клиническим диагнозом. Чего еще ждать от любителя *****? Все закономерно.
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15.12.2021 19:32 Відповісти
Ну вот опять киву обижают.....
Приличный человек, до недавнего времени докторскую, или там любительскую защищал.
Тошо ватник, так все знают.

Тошо закономерно, то опять согласен
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15.12.2021 22:37 Відповісти
после того как кива с дуба впав, у него начался тик в руке и провалы в памяти, "тут помню-тут не помню"
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15.12.2021 19:34 Відповісти
Его мама в детстве с 5-го этажа уронила. ДВАЖДЫ. ГОВНО всегда всплывает.А уже должен на нарах париться и дрочить.
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15.12.2021 20:44 Відповісти
у ківи залишились лише рефлекси-пхати до рота,та мастурбувати...
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15.12.2021 19:35 Відповісти
...доречі,Мокрику-респект...
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15.12.2021 19:44 Відповісти
В нас в радянській армії {а я в будбаті був.під Москвою, доречі, 87-89) мій старшина роти прапорщик Жемна казав (російською звісно): в таких два інстинкти. Жувальний і ********
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15.12.2021 22:31 Відповісти
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15.12.2021 19:35 Відповісти
Оце так донавибиралися "смєтуни" собі законодавців з палати №6! Яке НАТО, який ЄС буде звати нас в свої ряди!
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15.12.2021 19:36 Відповісти
один Кива то фігня, а ось весь моносброд це проблема
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15.12.2021 21:40 Відповісти
Треба це виправляти, - підсумував Мокрик.
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15.12.2021 19:42 Відповісти
а в это время животное уколось 7-й раз:
Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19 - 15:31
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15.12.2021 19:48 Відповісти
...воно таке дурне,так хоче ще пожити,але це його не врятує-тітка з косою прийде за ним вчасно...
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15.12.2021 19:51 Відповісти
бум надеяться. я в твои слова верю.
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15.12.2021 20:04 Відповісти
Ну в цього хоч ксіва з дурки є ,а решта кремлівських гнид недосліджена !!!))))
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15.12.2021 19:49 Відповісти
А Нестор Шуфрич вже скільки часу не#изженим ходить?! Неподобство!
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15.12.2021 19:58 Відповісти
Шуфричу в плане дебилизма до кивы еще расти и расти - Шуфрич далеко не дурак
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15.12.2021 20:32 Відповісти
Враг
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16.12.2021 00:11 Відповісти
если ты про шуфрича то это однозначно - но недооценивать врагов большая ошибка
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16.12.2021 16:46 Відповісти
Кикивару добитися позбавлення акредитації
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15.12.2021 20:00 Відповісти
Я офигив Валера ! , поц этот кива ******* - ****** редкий ******* которого посадили на жопу с одного удара и он потом мусорнулся все что о нем нужно знать , а Денис и Богдан нормальные типы смотрю ваше шоу Moc rec , достойный проект с хорошим юмором на нашу ************** реальность
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15.12.2021 20:01 Відповісти
Російськомовного варіанту цієї новини ще немає...
Але якщо прізвище цього дрочуна українською "КИВА", то російською мабуть буде "КЫВА"?

Майже як "кит" та "кіт"...
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15.12.2021 20:01 Відповісти
Вже є... а чому не Кыва?
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15.12.2021 20:04 Відповісти
Це парадокс україно-російського(російсько-українського ) перекладу ,для цього ніяких правил не існує !!!)))
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15.12.2021 20:14 Відповісти
Це дуже важливо для розуміння сутності цього суб*єкта.
P.S. ПІБ не перекладаються. Ви знаєте, як він записаний у паспорті?
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16.12.2021 00:53 Відповісти
Прізвище:КИВА
Ім'я:ІЛЛЯ
По батькові (за наявності):ВОЛОДИМИРОВИЧ





Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби:Верховна Рада України

Займана посада:народний депутат України
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16.12.2021 17:44 Відповісти
Цей недоумок вже давно повинен сидіти в божевільні ,це відвертий ворог, став чуть не "зіркою" у скабеєвоі , де повторяє ті слова які несутся з того пропогандиського дурдому ,де саме цей чорт закликає рашистів до наступу на Украіну. А де так звапне СБУ ,чи повинен цей чорт сидіти у ВР ? чи є в цій краіні націоналісти що б в цієі наволочі земля під ногами горіла ,на жаль всі мовчать.
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15.12.2021 20:03 Відповісти
Это нападение КиваМокроШуфа на свободу слова в Украине. Трехглавый дракон совка в Украине.
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15.12.2021 20:10 Відповісти
Я до сих пор не понимаю ПОЧЕМУ Аваков в свое время назначил Киву руководителем Департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины . Аваков то точно не идиот... Все это очень странно. Возникает очевидный вопрос, а как ранее были связаны Кива и Аваков, а также не был ли Кива поставщиком "белого витаминного жома" для бизнесмена Авакова ?
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15.12.2021 20:30 Відповісти
Вы совершенно правы,Кива действительно отвечал за контрабанду и поступление "колумбийской муки" на том же участке где быковал уже бык Зеленского шпили-вили. Вот только Киве Аваков не мог пообещать пост зам министра,ведь даже Порох мог оху*ть от шока подписывая документы на утверждение на должности зам министра МВД дурака со справкой. Поэтому Кива и бегал на блокпостах в звании подполковника лишь. А вот Зеленский не пожалел погон и своего курьера сразу произвёл в зам министры МВД что соответствует званию не ниже генеральского надеясь что с таким статусом будет гарантией что курьера нигде не будут досматривать и так и было бы но этот баран горный решил побыковать и взять на бздо воинов на блокпосту не учёв при этом что парни такого за свою службу и войну насмотрелись что напугать их было трудно чем а не то что этой жирной быдлядской рожей. И Зеленскому пришлось срочно избавляться от этого тупого барана что бы обрубить концы связывающие этого абрека с ним самим. Но думается это ему припомнят в любом случае кто бы не пришёл к власти после него. Слишком много вопросов появилось по поводу этого швили и его бабёнки которая крутится в ОП не имея никакого статуса.
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15.12.2021 21:08 Відповісти
є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм". Джерело: https://censor.net/ua/n3305453
ххх
Пля, это где же ему так в башню настучали(закрыто-черепно-мозгово), что оно стало инвалидом второй группы?
Цуко, какое-то зазеркалье: наркоман становится президенктом самой крупной страны Европы, умственно отсталый в результате перенесенных травм, депутатом законодательного органа!!!

Где еще такое возможно?
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15.12.2021 20:31 Відповісти
закрыто-черепно-мозгово - ну это может быть элементарное сотрясения мозга а в 90 - 00 да и сейчас наверно - если дать на лапу то оформят групу на раз
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15.12.2021 20:36 Відповісти
Теперь Мокрик поимеет его и вдоль и вширь!
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15.12.2021 23:42 Відповісти
А ну раз так тогда все ясно почему Кива такие коники мочит
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16.12.2021 06:33 Відповісти
 
 