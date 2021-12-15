Кива не зміг позбавити журналіста Мокрика акредитації у ВР
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива не зміг добитися позбавлення журналіста Данила Мокрика акредитації у Верховній Раді. Позицію Киви підтримували його колега Шуфрич та керівниця прес-служби ВР Кармелюк.
Це питання розглядали на засіданні Комітета ВР з питань свободи слова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Мокрика в соціальній мережі "Фейсбук".
Мокрик нагадав, що позбавити журналіста акредитації можна лише за порушення порядку роботи ВР, порядку допуску до парламенту або умов і загального режиму його роботи. А таких порушень з боку журналіста зафіксовано не було.
"Тим не менше, голова Комітету, нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, пропонував все одно позбавити мене акредитації. Підстави для цього вбачала і керівниця прес-служби ВР Ірина Кармелюк", - написав Мокрик.
Втім, поки Комітет в цілому пропозицію про позбавлення акредитації не підтримав.
Мокрик зазначив, що під час засідання Комітету Кива виявив необізнаність із рядом ситуацій, що напряму його стосуються. Наприклад, начебто не знав, що в рішенні суду йдеться про його психічний розлад.
Мокрик навів цитату суду з рішення щодо Киви: "...перебував на лікуванні в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм".
Також Кива буцімто не знав, що ВАКС визнав його "жомовий мільйон" необґрунтованим активом.
"Загалом складається враження, що народний депутат Ілля Кива дуже багато чого не знає про те, що про нього зафіксовано в офіційних документах. У зв'язку з цим браком обізнаності в Іллі Киви може виникнути зайва плутанина щодо того, що є, а що не є недостовірною інформацією. Треба це виправляти", - підсумував Мокрик.
Будь ласка, зачекайте...
Приличный человек, до недавнего времени докторскую, или там любительскую защищал.
Тошо ватник, так все знают.
Тошо закономерно, то опять согласен
Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19 - 15:31
Але якщо прізвище цього дрочуна українською "КИВА", то російською мабуть буде "КЫВА"?
Майже як "кит" та "кіт"...
P.S. ПІБ не перекладаються. Ви знаєте, як він записаний у паспорті?
Ім'я:ІЛЛЯ
По батькові (за наявності):ВОЛОДИМИРОВИЧ
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби:Верховна Рада України
Займана посада:народний депутат України
ххх
Пля, это где же ему так в башню настучали(закрыто-черепно-мозгово), что оно стало инвалидом второй группы?
Цуко, какое-то зазеркалье: наркоман становится президенктом самой крупной страны Европы, умственно отсталый в результате перенесенных травм, депутатом законодательного органа!!!
Где еще такое возможно?