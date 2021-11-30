Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів про присудження Киві наукового ступеня кандидата наук, - Гришина
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Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління.
Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління", - написала Грішина.
Вона також повідомила, що керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.
Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
Нещодавно в МОН заявили, що не присуджували нардепу ОПЗЖ Киві ступінь кандидата наук.
Будь ласка, зачекайте...
Крошки хлебные нашел,
А еще стакан воды.
«Ух ты, сколько здесь еды!
Будет праздничный обед!»
Вдруг зажегся в кухне свет…
Крик хозяйки, звон стакана…
И не стало таракана…
Адже доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - це фальшивка, що переписана з цієї російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у свою "дисертацію" Шкарлет переписав статтю: Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
- вертел я вашу кандидацкую степинь
На Майдане он не только «бросал камни» куда-то. Он отчаянно и настойчиво принюхивался.
Нужный запах Илья Кива уловил не сразу. Виной тому были горящие шины и прочая смесь воздуха на Майдане. Но нос Ильи в какой-то момент уловил правильное направление ветра.
Сначала Илья Кива принюхался к Арсену Борисовичу Авакову. http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev