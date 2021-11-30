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Новини Політика України
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Кива (367) Гришина Юлія (38)

Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів про присудження Киві наукового ступеня кандидата наук, - Гришина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів про присудження Киві наукового ступеня кандидата наук, - Гришина

Атестаційна колегія МОН скасувала рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління", - написала Грішина.

Вона також повідомила, що керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Також дивіться: "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Нещодавно в МОН заявили, що не присуджували нардепу ОПЗЖ Киві ступінь кандидата наук.
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Топ коментарі
+23
верните кандидата в палату...
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30.11.2021 16:21
+22
Ну хоть что то нормальное за день.
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30.11.2021 16:18
+16
Убедительная просьба - кандидата бананами не кормить!
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30.11.2021 16:22
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Ну хоть что то нормальное за день.
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30.11.2021 16:18 Відповісти
а где,кстати,кандидат затихарился - давно не видно его ?
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Где-то чешет яйца и думает где еще можно "защититься".
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30.11.2021 19:30 Відповісти
А теперь, абитуриенты, которые не пускали журналистов, должны прийти к тем, кто брал деньги за этот шабаш и потребовать вернуть с процентами. Эти же "ученые" такую страну хотели для себя и своих детей, когда взяли деньги и протягивали этого примата в ученые.
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30.11.2021 16:20 Відповісти
верните кандидата в палату...
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Убедительная просьба - кандидата бананами не кормить!
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30.11.2021 16:22 Відповісти
с тыла можна...
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30.11.2021 16:24 Відповісти
И балалайку не давать.
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Вот Наукивец Таракан залез на стол,
Крошки хлебные нашел,
А еще стакан воды.
«Ух ты, сколько здесь еды!
Будет праздничный обед!»
Вдруг зажегся в кухне свет…
Крик хозяйки, звон стакана…
И не стало таракана…
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30.11.2021 16:21 Відповісти
Я за то, что бы оставить неандертальцу бумагу---но что бы всех кто имел отношение и косвенное в том числе, даже аттестаты за школу забрать.
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30.11.2021 16:22 Відповісти
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30.11.2021 16:22 Відповісти
Проведена повна лоботомія.
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30.11.2021 16:27 Відповісти
мозг не нашли.
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30.11.2021 16:33 Відповісти
КИВОЦИД!!!
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30.11.2021 17:02 Відповісти
Достатньо лише погляду на оце щоб зрозуміти рівень науківості,не кажучи про те, коли воно намагається щось казати...
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Продовження кумедії. А от опонентів і членів комісії жаль. Аж на два роки від джерела відлучили.
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30.11.2021 16:24 Відповісти
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30.11.2021 16:26 Відповісти
Ні,не та світлинка.ківа не там чухав.🤓
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30.11.2021 16:31 Відповісти
Астанавитесь!!!
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30.11.2021 16:26 Відповісти
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30.11.2021 16:30 Відповісти
Киви - доктор дрочильных наук
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30.11.2021 16:30 Відповісти
Блин ну зачем?) Строящийся Университет Президента понес огромную потерю. Где теперь искать таких светил науки?!
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30.11.2021 16:31 Відповісти
Раду те,що ще таки залишились в нашій нещасній країні нормальні чиновники. Які з головою дружать...
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30.11.2021 16:31 Відповісти
Був би Кива хоч трохи розумнішим, він би спитав: "А чому це міністру Шкарлету можна бути фальшивим доктором наук, а мені навіть кандидатом не можна?"

Адже доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - це фальшивка, що переписана з цієї російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у свою "дисертацію" Шкарлет переписав статтю: Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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30.11.2021 16:37 Відповісти
В Украине нет настоящих научных сотрудников, нет научной школы (то, что есть - это примитив на сегодняшний день). Переписывание диссертаций - везде и поголовно во всех универах. Как таковой, научной деятельности не происходит, нет научных разработок и поиска. Все, подающие надежды светлые умы, попросту уезжают на Запад и правильно делают. Нечего делать умным людям в стране с быдловато-приблатненным населением, которому вся эта высоко-научная материя и нафиг не нужна.
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30.11.2021 16:53 Відповісти
Ля! Украинские Учёные - спасают свою репутацию ОНЛАЙН! без смс и регистрации!
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30.11.2021 16:37 Відповісти
ну то, что он что-то понял по этому вопросу это исключено, но в своей следующей научной работе, дополнительно к обещанному, он рассмотрит и эту ухвалу )))
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30.11.2021 16:39 Відповісти
Медведчук как бизнес-партнернёр стал Коломойскому лишним , за что Кива и пострадал.Если бы не разборки Медведчука с Коломойским дрочун стал бы доктором наук с такой поддержкой: "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021.
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30.11.2021 16:53 Відповісти
почему только на два года лишили возможности продажных тварей сцать людям в глаза? Почему не навсегда?!
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30.11.2021 17:03 Відповісти
Із гуманних підстав. Попробуй прожити без комісії
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30.11.2021 17:28 Відповісти
несостоявшийся науКівець
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30.11.2021 17:06 Відповісти
Ждем Киви возле Института подготовки кадров Госслужбы занятости в красных труселях с автоматом в руках и каской на пустой лысой голове.
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30.11.2021 17:10 Відповісти
А учёный совет, присудивший единогласно ему учёную степень - разогнали или оставили?
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30.11.2021 17:13 Відповісти
Дивлюся на це фото з високоінтелектуальним обличчям. Воно просто випромінює всю глибину розуму і духовності кращих із ОПЗЖ. Жив би нині Булгаков, писав би Шарікова зі світлого образу Ківи.
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30.11.2021 17:13 Відповісти
Да проблема же не в Киве. С 90-х годов купленных диссертаций и научных степеней - тысячи! Просто конкретно этот случай предан огласке. И говорит эта ситуация лишь об одном - в Украине научная деятельность на уровне ниже плинтуса. В любой нормальной западной стране, где есть настоящие научные школы и научная элита, такой случай с "Кивой" просто не может произойти. Это было бы несмываемым позором для конкретной научной школы. А репутация для них прежде всего!
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30.11.2021 17:38 Відповісти
Ще про тисячі (або десятки тисяч) куплених дипломів, водійських прав і ще багато чого Ви не згадали. Коли я вчився в університеті, навіть у сні не могло приснитися купити екзамен чи диплом за гроші. Ми просто не уявляли собі таку можливість. Суспільство наше втратило моральні орієнтири. І саме в цьому наша глобальна біда, а не в якомусь конкретному недоумку. Та Ви це і самі розумієте, що мені ломитися у відкриті двері.
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30.11.2021 22:23 Відповісти

- вертел я вашу кандидацкую степинь
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30.11.2021 17:17 Відповісти
что-то вони от кивина последнее время не слышно. не сдриснул ли на паРашу дохтур наук?
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30.11.2021 18:20 Відповісти
Илья Кива «был простым 35-летним парнем, у которого было двое детей». И, каким-то образом, он, как и многие в тот год, оказался на Майдане.

На Майдане он не только «бросал камни» куда-то. Он отчаянно и настойчиво принюхивался.

Нужный запах Илья Кива уловил не сразу. Виной тому были горящие шины и прочая смесь воздуха на Майдане. Но нос Ильи в какой-то момент уловил правильное направление ветра.

Сначала Илья Кива принюхался к Арсену Борисовичу Авакову. http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev
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30.11.2021 19:00 Відповісти
вчоньіє всєво міра скарбят, шо їх рядьі нє паполніл вєлікій праффєсар драчістьіх ноук
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30.11.2021 20:02 Відповісти
Фото - ілюстративне.
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01.12.2021 00:10 Відповісти
 
 