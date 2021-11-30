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Новости Политика Украины
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Кива (397) Гришина Юлия (33)

Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров о присуждении Киве ученой степени кандидата наук, - Гришина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров о присуждении Киве ученой степени кандидата наук, - Гришина

Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении народному депутату от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", - написала Гришина.

Она также сообщила, что руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Читайте также: Степень кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киве не присуждали, – Минобразования

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Также читайте: Минобразования получило диссертацию и прочие документы Кивы, ведется проверка, - Шкарлет

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.

Недавно в МОН заявили, что не присуждали нардепу ОПЗЖ Киве степень кандидата наук.
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Топ комментарии
+23
верните кандидата в палату...
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30.11.2021 16:21
+22
Ну хоть что то нормальное за день.
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30.11.2021 16:18
+16
Убедительная просьба - кандидата бананами не кормить!
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30.11.2021 16:22
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Ну хоть что то нормальное за день.
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30.11.2021 16:18 Ответить
а где,кстати,кандидат затихарился - давно не видно его ?
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30.11.2021 17:03 Ответить
Где-то чешет яйца и думает где еще можно "защититься".
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30.11.2021 19:30 Ответить
А теперь, абитуриенты, которые не пускали журналистов, должны прийти к тем, кто брал деньги за этот шабаш и потребовать вернуть с процентами. Эти же "ученые" такую страну хотели для себя и своих детей, когда взяли деньги и протягивали этого примата в ученые.
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30.11.2021 16:20 Ответить
верните кандидата в палату...
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30.11.2021 16:21 Ответить
Убедительная просьба - кандидата бананами не кормить!
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30.11.2021 16:22 Ответить
с тыла можна...
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30.11.2021 16:24 Ответить
И балалайку не давать.
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30.11.2021 17:03 Ответить
Вот Наукивец Таракан залез на стол,
Крошки хлебные нашел,
А еще стакан воды.
«Ух ты, сколько здесь еды!
Будет праздничный обед!»
Вдруг зажегся в кухне свет…
Крик хозяйки, звон стакана…
И не стало таракана…
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30.11.2021 16:21 Ответить
Я за то, что бы оставить неандертальцу бумагу---но что бы всех кто имел отношение и косвенное в том числе, даже аттестаты за школу забрать.
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30.11.2021 16:22 Ответить
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30.11.2021 16:22 Ответить
Проведена повна лоботомія.
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30.11.2021 16:27 Ответить
мозг не нашли.
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30.11.2021 16:33 Ответить
КИВОЦИД!!!
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30.11.2021 17:02 Ответить
Достатньо лише погляду на оце щоб зрозуміти рівень науківості,не кажучи про те, коли воно намагається щось казати...
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30.11.2021 16:23 Ответить
Продовження кумедії. А от опонентів і членів комісії жаль. Аж на два роки від джерела відлучили.
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30.11.2021 16:24 Ответить
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30.11.2021 16:26 Ответить
Ні,не та світлинка.ківа не там чухав.🤓
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30.11.2021 16:31 Ответить
Астанавитесь!!!
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30.11.2021 16:26 Ответить
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30.11.2021 16:30 Ответить
Киви - доктор дрочильных наук
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30.11.2021 16:30 Ответить
Блин ну зачем?) Строящийся Университет Президента понес огромную потерю. Где теперь искать таких светил науки?!
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30.11.2021 16:31 Ответить
Раду те,що ще таки залишились в нашій нещасній країні нормальні чиновники. Які з головою дружать...
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30.11.2021 16:31 Ответить
Був би Кива хоч трохи розумнішим, він би спитав: "А чому це міністру Шкарлету можна бути фальшивим доктором наук, а мені навіть кандидатом не можна?"

Адже доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - це фальшивка, що переписана з цієї російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у свою "дисертацію" Шкарлет переписав статтю: Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.

http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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30.11.2021 16:37 Ответить
В Украине нет настоящих научных сотрудников, нет научной школы (то, что есть - это примитив на сегодняшний день). Переписывание диссертаций - везде и поголовно во всех универах. Как таковой, научной деятельности не происходит, нет научных разработок и поиска. Все, подающие надежды светлые умы, попросту уезжают на Запад и правильно делают. Нечего делать умным людям в стране с быдловато-приблатненным населением, которому вся эта высоко-научная материя и нафиг не нужна.
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30.11.2021 16:53 Ответить
Ля! Украинские Учёные - спасают свою репутацию ОНЛАЙН! без смс и регистрации!
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30.11.2021 16:37 Ответить
ну то, что он что-то понял по этому вопросу это исключено, но в своей следующей научной работе, дополнительно к обещанному, он рассмотрит и эту ухвалу )))
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30.11.2021 16:39 Ответить
Медведчук как бизнес-партнернёр стал Коломойскому лишним , за что Кива и пострадал.Если бы не разборки Медведчука с Коломойским дрочун стал бы доктором наук с такой поддержкой: "Внедряется на практике": Монастырский хвалил кандидатскую диссертацию Кивы, 14 июля 2021.
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30.11.2021 16:53 Ответить
почему только на два года лишили возможности продажных тварей сцать людям в глаза? Почему не навсегда?!
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30.11.2021 17:03 Ответить
Із гуманних підстав. Попробуй прожити без комісії
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30.11.2021 17:28 Ответить
несостоявшийся науКівець
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30.11.2021 17:06 Ответить
Ждем Киви возле Института подготовки кадров Госслужбы занятости в красных труселях с автоматом в руках и каской на пустой лысой голове.
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30.11.2021 17:10 Ответить
А учёный совет, присудивший единогласно ему учёную степень - разогнали или оставили?
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30.11.2021 17:13 Ответить
Дивлюся на це фото з високоінтелектуальним обличчям. Воно просто випромінює всю глибину розуму і духовності кращих із ОПЗЖ. Жив би нині Булгаков, писав би Шарікова зі світлого образу Ківи.
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30.11.2021 17:13 Ответить
Да проблема же не в Киве. С 90-х годов купленных диссертаций и научных степеней - тысячи! Просто конкретно этот случай предан огласке. И говорит эта ситуация лишь об одном - в Украине научная деятельность на уровне ниже плинтуса. В любой нормальной западной стране, где есть настоящие научные школы и научная элита, такой случай с "Кивой" просто не может произойти. Это было бы несмываемым позором для конкретной научной школы. А репутация для них прежде всего!
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30.11.2021 17:38 Ответить
Ще про тисячі (або десятки тисяч) куплених дипломів, водійських прав і ще багато чого Ви не згадали. Коли я вчився в університеті, навіть у сні не могло приснитися купити екзамен чи диплом за гроші. Ми просто не уявляли собі таку можливість. Суспільство наше втратило моральні орієнтири. І саме в цьому наша глобальна біда, а не в якомусь конкретному недоумку. Та Ви це і самі розумієте, що мені ломитися у відкриті двері.
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30.11.2021 22:23 Ответить

- вертел я вашу кандидацкую степинь
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30.11.2021 17:17 Ответить
что-то вони от кивина последнее время не слышно. не сдриснул ли на паРашу дохтур наук?
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30.11.2021 18:20 Ответить
Илья Кива «был простым 35-летним парнем, у которого было двое детей». И, каким-то образом, он, как и многие в тот год, оказался на Майдане.

На Майдане он не только «бросал камни» куда-то. Он отчаянно и настойчиво принюхивался.

Нужный запах Илья Кива уловил не сразу. Виной тому были горящие шины и прочая смесь воздуха на Майдане. Но нос Ильи в какой-то момент уловил правильное направление ветра.

Сначала Илья Кива принюхался к Арсену Борисовичу Авакову. http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev
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30.11.2021 19:00 Ответить
вчоньіє всєво міра скарбят, шо їх рядьі нє паполніл вєлікій праффєсар драчістьіх ноук
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30.11.2021 20:02 Ответить
Фото - ілюстративне.
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01.12.2021 00:10 Ответить
 
 