Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров о присуждении Киве ученой степени кандидата наук, - Гришина
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Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении народному депутату от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.
Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", - написала Гришина.
Она также сообщила, что руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.
Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.
Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.
26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.
В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.
Недавно в МОН заявили, что не присуждали нардепу ОПЗЖ Киве степень кандидата наук.
Пожалуйста, подождите...
Крошки хлебные нашел,
А еще стакан воды.
«Ух ты, сколько здесь еды!
Будет праздничный обед!»
Вдруг зажегся в кухне свет…
Крик хозяйки, звон стакана…
И не стало таракана…
Адже доведено порівняльними таблицями, що "докторська дисертація" міністра освіти і науки Сергія Шкарлета - це фальшивка, що переписана з цієї російської дисертації: Силкина Галина Юрьевна "Моделирование динамики инновационных процессов",
також у свою "дисертацію" Шкарлет переписав статтю: Л. П. Гончаренко «Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия».
Сергій Шкарлет досі не повернув до бюджету незаслужено виплачені йому надбавки за фіктивні ступінь та звання.
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
- вертел я вашу кандидацкую степинь
На Майдане он не только «бросал камни» куда-то. Он отчаянно и настойчиво принюхивался.
Нужный запах Илья Кива уловил не сразу. Виной тому были горящие шины и прочая смесь воздуха на Майдане. Но нос Ильи в какой-то момент уловил правильное направление ветра.
Сначала Илья Кива принюхался к Арсену Борисовичу Авакову. http://gpu.com.ua/content/kiva-i-kiev