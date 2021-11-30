Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров о присуждении Киве ученой степени кандидата наук, - Гришина

Аттестационная коллегия МОН отменила решение спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении народному депутату от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илье Киве ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров Госслужбы занятости о присуждении Илье Киве научной степени кандидата наук по госуправлению", - написала Гришина.

Она также сообщила, что руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

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26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

В июне 2021 года Министерство образования и науки сообщило, что осуществляет проверку материалов о предоставлении народному депутату Киве степени кандидата наук.

Недавно в МОН заявили, что не присуждали нардепу ОПЗЖ Киве степень кандидата наук.