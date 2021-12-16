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Грузія (1419) Молдова (1294) членство в ЄС (930) Євросоюз (7020)

Україна, Грузія та Молдова закликали Євросоюз визнати їх європейську перспективу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна, Грузія та Молдова закликали Євросоюз визнати їх європейську перспективу

Україна, Грузія та Молдова закликали Європейський Союз визнати їх європейську перспективу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми підтвердили нашу тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям", - йдеться у спільна заява глав держав та урядів "Асоційованого тріо" за підсумками 6-го саміту Східного партнерства

Також зазначається, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію і зону вільної торгівлі сприятиме подальшому прогресу у відносинах, а також подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами про асоціацію.

Водночас, країни "Асоційованого тріо" сподіваються на розширення галузевого співробітництва з ЄС у інших сферах, зокрема з питань "зеленого" та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Сторони заявили, що зацікавлені у поглибленні співпраці з ЄС для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС "Цифрова Європа", "Інструмент сполучення Європи", а також зниження плати за роумінг між ЄС та "Асоційованим тріо".

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"Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї", - наголошується у документі.

Крім того, у ньому акцентується увага на необхідності посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та "Асоційованим тріо", у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Країни також закликали ЄС до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно.

Вони закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

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"Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому", - додається у заяві.

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України", - підсумовується у тексті.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Пока у нас 73% выбирают это, до евросоюза нам как до луны.
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16.12.2021 00:36
+8
О! Антисеміт-антиваксер! Вдягай шапочку з фольги та лягай спати.
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16.12.2021 01:32
+3
Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.

нечисть жидовская решила устроить геноцид
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16.12.2021 00:55
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А Франція, Німеччина та Італія послали їх нах.
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16.12.2021 00:25 Відповісти
Пока у нас 73% выбирают это, до евросоюза нам как до луны.
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16.12.2021 00:36 Відповісти
Бандитов в тюрьмы посадите для начала. Хотя если сами из них, то и результат соответствующий...
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16.12.2021 00:49 Відповісти
Бандітаф ф тюрьми? А кого саме?
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16.12.2021 00:55 Відповісти
Реальных бандитов. Они прибрали здесь все к рукам еще в лихие 90-е. Те хе, кто от их имени рулят страной, пойдут в последнюю очередь.
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16.12.2021 12:28 Відповісти
Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.

нечисть жидовская решила устроить геноцид
показати весь коментар
16.12.2021 00:55 Відповісти
О! Антисеміт-антиваксер! Вдягай шапочку з фольги та лягай спати.
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16.12.2021 01:32 Відповісти
Никаких перспектив, одно чудесное настоящее 👍🏼😃
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16.12.2021 01:18 Відповісти
Навіщо намЄвропа, учителя вже отримують заробітну плату в 4000$, роздали ноутбуки, висадили 10500 мільйонів дерев. Забудьтесь, ще будуть зашквари і брехня.
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16.12.2021 07:29 Відповісти
Советское быдло строило ГУЛАГ 69 лет...,но закончился бензин в декабре 1991 года....,Украина в перспективе может получить вместо Ассоциированного полноправный мандат...,но это где то в районе 2050 года...,Виталий Портников каже шо 2045 году... спорить не буду Портников старше меня на 2 года,ему и карты в руки...
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16.12.2021 08:47 Відповісти
щас у вас выключится то, что "советское быдло строило 69 лет" - и себе еду вы будете варить на костре на улице, или на буржуйке в квартире, а чтобы поклацать по клаве и зарядить телефон - будете педали крутить на велогенераторе...
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16.12.2021 09:13 Відповісти
Не повезло советскому быдлу... сдохло...и Путлер уже не льет крокодиловы слезы за тем гоффном...
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16.12.2021 09:16 Відповісти
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16.12.2021 09:18 Відповісти
все смертны...Уж не думаете ли вы, что дети пе тра, кроме того что поголовно успешные миллионщики - еще и маклауды?!

ПыСы...Вибачаюсь, а вы "поняех" или с лаборатории?
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16.12.2021 09:23 Відповісти
Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества ...снижение платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио". Источник: https://censor.net/ru/n3305482
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вот в чем прикол - снижение платы за роуминг! А думали, что углубление, расширение, удлинение, утолщение - это все связано с нематериальными ценностями...
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16.12.2021 08:50 Відповісти
Европа озаботилась... Карлик в затылок дышет. Ведь у всех троих оккупированные территории имеются. Сейчас европейцы новые препятсвия придумают
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16.12.2021 09:30 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 11:05 Відповісти
 
 