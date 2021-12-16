Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу

Украина, Грузия и Молдова призвали Европейский Союз признать европейскую перспективу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям", - говорится в совместном заявлении глав государств и правительств "Ассоциированного трио" по итогам 6-го саммита Восточного партнерства.

Также отмечается, что уважение к общим ценностям и выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли будет способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях, а также дальнейшей экономической интеграции к внутреннему рынку ЕС, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации.

В то же время, страны "Ассоциированного трио" надеются на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС в других сферах, в частности по вопросам "зеленого" и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества с ЕС для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС "Цифровая Европа", "Инструмент сообщение Европы", а также снижение платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио".

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"Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии в качестве оружия", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем акцентируется внимание на необходимости усиления соединимости и транспортных связей между ЕС и "Ассоциированным трио", в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Страны также призвали ЕС к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо.

Они призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

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"Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом", - добавляется в заявлении.

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В связи с этим мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - подытоживается в тексте.