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Новости Политика Украины
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Грузия (4339) Молдова (1685) членство в ЕС (776) Евросоюз (15875)

Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина, Грузия и Молдова призвали Евросоюз признать их европейскую перспективу

Украина, Грузия и Молдова призвали Европейский Союз признать европейскую перспективу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Грузии, Республики Молдова и Украины с Европейским Союзом, в частности путем продолжения тесного сотрудничества с целью укрепления верховенства права и продвижения реформ для достижения соответствия Копенгагенским критериям", - говорится в совместном заявлении глав государств и правительств "Ассоциированного трио" по итогам 6-го саммита Восточного партнерства.

Также отмечается, что уважение к общим ценностям и выполнение соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли будет способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях, а также дальнейшей экономической интеграции к внутреннему рынку ЕС, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации.

В то же время, страны "Ассоциированного трио" надеются на расширение отраслевого сотрудничества с ЕС в других сферах, в частности по вопросам "зеленого" и цифрового переходов, соединенности, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества с ЕС для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, в том числе путем участия в программах ЕС "Цифровая Европа", "Инструмент сообщение Европы", а также снижение платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио".

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"Мы готовы приложить все усилия для укрепления сотрудничества с ЕС, в том числе на высоком уровне, с целью укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии в качестве оружия", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем акцентируется внимание на необходимости усиления соединимости и транспортных связей между ЕС и "Ассоциированным трио", в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Страны также призвали ЕС к усилению его роли в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства, используя все доступные инструменты, в том числе соответствующие ограничительные меры, когда это необходимо.

Они призвали лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

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"Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом", - добавляется в заявлении.

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать в направлении членства в Европейском Союзе. В связи с этим мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - подытоживается в тексте.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Пока у нас 73% выбирают это, до евросоюза нам как до луны.
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16.12.2021 00:36
+8
О! Антисеміт-антиваксер! Вдягай шапочку з фольги та лягай спати.
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16.12.2021 01:32
+3
Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.

нечисть жидовская решила устроить геноцид
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16.12.2021 00:55
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Правила форума Совет форумчан
А Франція, Німеччина та Італія послали їх нах.
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16.12.2021 00:25 Ответить
Пока у нас 73% выбирают это, до евросоюза нам как до луны.
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16.12.2021 00:36 Ответить
Бандитов в тюрьмы посадите для начала. Хотя если сами из них, то и результат соответствующий...
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16.12.2021 00:49 Ответить
Бандітаф ф тюрьми? А кого саме?
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16.12.2021 00:55 Ответить
Реальных бандитов. Они прибрали здесь все к рукам еще в лихие 90-е. Те хе, кто от их имени рулят страной, пойдут в последнюю очередь.
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16.12.2021 12:28 Ответить
Законопроект 4142 передбачає примусову вакцинацію дорослого населення і дітей, вiдлучення вiд дошкiльного виховання та освiти, звільнення з роботи за відмову від вакцинації, вилучення нерухомості та автотранспорту громадян на потреби боротьби з епідемією.

нечисть жидовская решила устроить геноцид
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16.12.2021 00:55 Ответить
О! Антисеміт-антиваксер! Вдягай шапочку з фольги та лягай спати.
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16.12.2021 01:32 Ответить
Никаких перспектив, одно чудесное настоящее 👍🏼😃
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16.12.2021 01:18 Ответить
Навіщо намЄвропа, учителя вже отримують заробітну плату в 4000$, роздали ноутбуки, висадили 10500 мільйонів дерев. Забудьтесь, ще будуть зашквари і брехня.
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16.12.2021 07:29 Ответить
Советское быдло строило ГУЛАГ 69 лет...,но закончился бензин в декабре 1991 года....,Украина в перспективе может получить вместо Ассоциированного полноправный мандат...,но это где то в районе 2050 года...,Виталий Портников каже шо 2045 году... спорить не буду Портников старше меня на 2 года,ему и карты в руки...
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16.12.2021 08:47 Ответить
щас у вас выключится то, что "советское быдло строило 69 лет" - и себе еду вы будете варить на костре на улице, или на буржуйке в квартире, а чтобы поклацать по клаве и зарядить телефон - будете педали крутить на велогенераторе...
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16.12.2021 09:13 Ответить
Не повезло советскому быдлу... сдохло...и Путлер уже не льет крокодиловы слезы за тем гоффном...
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16.12.2021 09:16 Ответить
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16.12.2021 09:18 Ответить
все смертны...Уж не думаете ли вы, что дети пе тра, кроме того что поголовно успешные миллионщики - еще и маклауды?!

ПыСы...Вибачаюсь, а вы "поняех" или с лаборатории?
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16.12.2021 09:23 Ответить
Стороны заявили, что заинтересованы в углублении сотрудничества ...снижение платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио". Источник: https://censor.net/ru/n3305482
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вот в чем прикол - снижение платы за роуминг! А думали, что углубление, расширение, удлинение, утолщение - это все связано с нематериальными ценностями...
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16.12.2021 08:50 Ответить
Европа озаботилась... Карлик в затылок дышет. Ведь у всех троих оккупированные территории имеются. Сейчас европейцы новые препятсвия придумают
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16.12.2021 09:30 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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16.12.2021 11:05 Ответить
 
 