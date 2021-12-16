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Новини Політика України
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Буданов (349) кортеж (32) охорона (283) розвідка (3618) Гогілашвілі (75) Слідство.Інфо (28)

Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов може проживати у приватному будинку під Києвом разом із помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком, ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, який ймовірно є громадянином Росії. Такі зв’язки можуть становити загрозу для національної безпеки України.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо" "Дружочки", інформує Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, родина Гогілашвілі винаймає цей маєток в Хотові під Києвом близько 1,5 роки. За даними ріелторів, вартість оренди сягає близько 1500 доларів на місяць. За документами, власник будинку - Діана Стрелковська, колишня дружина бізнесмена В'ячеслава Стрелковського. Вони разом вели бізнес, в структуру якого входило кілька компаній, які фігурували в кримінальних провадженнях. Справи стосувались податкових схем, ухилень від сплати податків, чи "скруток", як їх ще називають. Журналісти припускають, що саме до послуг компаній Стрелковського звертались бізнесмени, які бажали ухилятися від сплати податків.

Протягом кількох місяців журналісти неодноразово фіксували, як із території маєтку у селі Хотів під Києвом, де мешкає ексзаступник міністра Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo на номерах прикриття. Автівку супроводжував позашляховик Nissan — теж на номерах прикриття. Йдеться про несправжні номерні знаки, які не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. Такі номери інколи використовують для безпеки осіб, яких охороняють державні служби.

Крім кортежу і охорони, журналісти "Слідства.Інфо" зауважили посилені заходи безпеки перед виїздом Volvo. Зокрема, територію уважно обстежували кінологи із собакою. Як вдалося встановити, автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі скруток ПДВ Стрелковського, - ЗМІ 01
Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі скруток ПДВ Стрелковського, - ЗМІ 02

Зрештою, "Слідство.Інфо" зафіксувало той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

Опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo журналістам вдалося завдяки ретельному аналізу соціальних мереж.

Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою — дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року. Тож охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України.

Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі скруток ПДВ Стрелковського, - ЗМІ 03
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Кирило Буданов керує Головним управлінням розвідки майже півтора року. Це управління є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією — саме підлеглі Буданова мають з’ясовувати плани ворога та перешкоджати їм. В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити.

Раніше медіа повідомляли про можливу наявність у Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації. Тож з огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України.

На запит "Слідства.Інфо" щодо спільного проживання керівника розвідки з ймовірним громадянином країни-агресора у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони на момент публікації матеріалу не відповіли.

Як ідеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", Гогілашвілі досі може мати закордонний паспорт громадянина Росії, який він отримав у 2012 році і термін дії якого спливає в 2022-му. У російських реєстрах не знайшлося підтвердження, що Олександр Гогілашвілі вийшов з громадянства чи здав паспорт. Такого підтвердження він не надав ані на офіційний запит "Слідства.Інфо", ані під час численних спроб поспілкуватися з ним телефоном та особисто.

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До роботи в МВС Олександр Гогілашвілі певний час проживав у Росії, був помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. Згодом Гогілашвілі переїхав до України та у публічному просторі виступав співзасновником та спікером "Міжнародної антинаркотичної асоціації". Цю організацію публічно підтримував і регулярно відвідував Володимир Зеленський. "Слідство.Інфо" також стверджує, що у попередньому розслідуванні журналісти викрили причетність цієї організації до викрадення та запроторення людей до реабілітаційних центрів без їхньої згоди.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+92
Голова розвідки України живе разом із фсбешниками, публічно брехав, що операції з вагнерівцями не було.
Їх всіх призначив преЗедент ВАЗеленський.

"Пачіму_мьі_нє_в НАТО?!!!"(с)
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16.12.2021 08:59
+60
Вчергове хочеться подякувати зарозумілим, пихатим, найрозумнішим тупим патріотам, які привели до влади оце все.
До ватанів, які також з ніг падали, бігли голосувати за ВАЗеліна, питань немає. Вони не здивували.
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16.12.2021 09:05
+44
Больше похоже на то что всю страну пытались .рахнуть.
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16.12.2021 09:00
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От кубло змій розве! Коли вже терпець лопне? Коли з їхньою допомогою російський чобіт стане біля наших дверей?
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16.12.2021 17:18 Відповісти
мабуть хтось не пом,ятає : буданов був в операціі у криму , групу фсб накрила , взяла у кільце , але якимось дивом група вийшла з оточення ( здається в фсб на той час були всі ідіоти ) після чого буданов по головах піднявся до самого верха , та й разом з Люсей ( арестовичем ) клялися що вагнерівців взагалі " не чапали " .... ото ж " ДУМАЙ ТЕ " ( Георгій Тука ) ....
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16.12.2021 17:28 Відповісти
Дружина керівника ГУР Буданова ходить до монастиря, який переховував терориста Лусваргі

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16.12.2021 19:05 Відповісти
Терориста прятали московские попы в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП
Жена главного разведчика любит московских попов?
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16.12.2021 19:12 Відповісти
носить шифровки?
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16.12.2021 20:20 Відповісти
Приехал человечек из россии. И сразу подружился с офицером ГУР. Который после стал начальником ГУР. Человечек был помощником валуева из единой россии.
Но получил задание приехать и закрепится в Украине.
Благодаря конченным закрепился.
Ну и секретарь такая же.
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16.12.2021 19:06 Відповісти
Треба гнати російських"кротів" подальше від нашої розвідки та і взагалі від нашої державної служби!
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16.12.2021 19:11 Відповісти
Рыба гниет с головы ! ,зеИУДУ ДАВНО ПОРОРА ГНАТЬ !Только он 🤡🤢 ВИНОВАТ !ОН ПОСОБНИК ***** ,
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17.12.2021 08:18 Відповісти
Герман Аксьом

В 13-му янукович нам поставив міністра оборони - громадянина РФ Лебедева. Зараз голова розвідки Буданов - лупиться в десна з руснею, догоджає Зеленському і бреше про "неіснування" вагнергейту. Яник і Лебедев нам обійшись в десятки тисяч вбитих і окупацію. За цих чекаємо рахунок.
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16.12.2021 19:19 Відповісти
Кирило Буданов и Гогишвили , чо не жить вместе свингерам? Помесили друг другу глину, потом Кирило Буданов отправляет гонца на американском бронированном джипе за коксом в Дыру....Потом айкосики, корабельные сосны(насосала на министра).... анал табу. ****!!!!!ПРОГНИВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!!!!
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16.12.2021 20:15 Відповісти
ну теперь понятно откуда у бородатого клоуна из МВС на блок посту был спецназ ГРУ
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16.12.2021 21:54 Відповісти
ГоZEляшвілі...........??????
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16.12.2021 23:25 Відповісти
**@лошвилии🤮🤮 и Будённый 👨‍❤️‍👨 - СБУ филиал ФСБ !!! Украина ЗАХВАЧЕНА ИЗНУТРИ ,а 5-колонна поможет оформить и закрепить !З
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17.12.2021 08:24 Відповісти
Ясное дело что Гогишвили твой друг.
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16.12.2021 23:52 Відповісти
> Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського

Заголовок напомнил сценку из древнего КВН-новского номера, когда какой-то рускоязычный пытался обьяснить американкцу, где работает его отец.

- Май фазер из ... фокусник... ну, понимаешь, фокусник... факир.
- Your father is a fucker?!
- Йес, йес, факер... ин зе сёркус.
- Your father is a fucker in the circus??!!
- Йес, фокусник с кроликами ... вис зе ребитс!
- Your father is a fucker in the circus with the rabbits???!!!
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16.12.2021 23:53 Відповісти
О странной совместной деятельности Гогилашвили вместе с новым руководителем «острова» рассказывает телеграмм-канал «Очки Баканова»: «Странные дела происходят с нашими силовиками. На днях экс-начальника военной разведки Василия Бурбу пригласил на "остров" новый начальник ГУР Кирилл Буданов. В его кабинете так же находился замминстра МВД, курирующий БНОН - Александр Гогиашвили. Гогиашвили заявил, что они (!) провели тщательный обыск кабинета Бурбы. И обнаружили там шприц с преддозой героина. Бурба долго смеялся. Гогиашвили на полном серьезе стал говорить о том, что на шприце обнаружена ДНК Бурбы. Бурба продолжал веселиться, а потом спросил, чего они от него хотят. Гогиашвили посоветовал "быть скромнее" и не болтать о "деле вагнеровцев". Бурба развернулся и ушел. По сведениям наших источников, неделю назад Гогиашвили с Будановым столь же тупо пытались завербовать известного журналиста. Результат получили тот же.
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17.12.2021 00:03 Відповісти
І чому не здивований? Чим дальше, тим більше...
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17.12.2021 05:34 Відповісти
живут в одном доме... не делят жилое пространство, а живут... так кто из них голубее - бывший замминистра или все еще продолжающий быть главой военной разведки буданов...
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17.12.2021 07:59 Відповісти
На ростелевидении говорят, что наш президент Зеленский наркоман, а Гогилашвили поставлял ему наркотики. И это чуть ли не причина для вторжения в Украину. Вот и думайте, отуда ноги растут у этого скандала.
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17.12.2021 08:43 Відповісти
За 1500 зеленки в Израиле вы снимите 4 к квартиру ( если повезет), не в самом новом доме ,и не в самом лучшем раене но в центре и 90% абсолютно пустую.
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17.12.2021 09:41 Відповісти
Це не є держава, це є посміховисько для усього світу... Володя Пуйло задоволено потирая руки...
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17.12.2021 10:00 Відповісти
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