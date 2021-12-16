Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" потрапляють у скандали: "Ми не були політиками"
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Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, чому депутати "Слуги народу" постійно потрапляють у скандали.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
На думку Корнієнка, це пояснюється відсутністю політичного досвіду до приходу до влади та невмінням більшості поводити себе під постійною увагою ЗМІ.
"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша - ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками", - пояснив парламентар.
За його словами, ще однією причиною таких скандалів є раптова популярність людей, які до цього часу не були відомими.
"Більше того, значна частина із нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кількасот, може, пару тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти і під цілодобову увагу медіа, в тебе просто немає навички так себе поводити. Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
не розповіли батьки в дитинстві "что такое хорошо что такое плохо"...
якось текст відмазки по дебільному написаний
"Наибольшая из всех безнравственностей - это браться за дело, которое не умеешь делать"...( Наполеон)
P.S.. Виявляється людиною не так і легко бути, особливо коли кругом купа бабла і спокус..
Ими и остались.
Пригадуєте, як перед виборами зебуїнів попереджали, що довірити керівництво країни ідіотам, то все одно, що посадити ідіота за штурвал пасажирського літака. На жаль, експеримент вдався - літак стрімко падає в піке.
Вы были быдлом...быдлом и останетесь даже одетые в дорогие костюмы...
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
і не буде скандалів
Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко. Джерело: https://censor.net/ua/n3305525
Однако......
https://www.youtube.com/watch?v=QBZM_LBT0QM&t=6940s
Після перемоги клоуна гордон вихвалявся, що це завдяки йому, бо зробив інтерв'ю з клоуном ще тоді, як той не прийняв рішення іти в преЗеденти і воно дало такий сильний поштовх. А Богдан тоді розказував, що це він переконав клоуна іти в президенти.
Тепер обидва намагаються відмитись від зеленого лайна. Але в інтерв'ю багато цікавої інформації.
мне кажется наоборот - то что вы недороблы попали в политику и дало вам ложно ощущение безнаказанности. режим бога включили со старта - вот и зашквары косяком
У меня два в реальной жизни , отстаю …
Просто команда ЗЕ и СН собраны из отборных ублюдков, половина из которых, к тому же, дегенераты - это и есть главная причина.
И именно по этому все дермище сразу же полезло наружу. Ваш портрет это безмозглый, велюровский жопотряс, Тищенко, а за спиной у него стоит "величайший лидер современности", со спущенными штанами и пакетом семечек в руках. Вы просто позор Украины!
Те що ви всі в політиці, та не тільки в політиці, "повні нулі", це зрозуміло було з самого початку.
В прошлом созыве было много новых лиц-не политиков: ветераны АТО, волонтеры, тот же казак Гаврилюк---и НИ ОДИН НЕ зашкварился за 5 лет!
Вы просто зеленое быдло, вороватое,дешевое, беспринципное быдло...