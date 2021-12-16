Корнієнко пояснив, чому "слуги народу" потрапляють у скандали: "Ми не були політиками"

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, чому депутати "Слуги народу" постійно потрапляють у скандали.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

На думку Корнієнка, це пояснюється відсутністю політичного досвіду до приходу до влади та невмінням більшості поводити себе під постійною увагою ЗМІ.

"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша - ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками", - пояснив парламентар.

За його словами, ще однією причиною таких скандалів є раптова популярність людей, які до цього часу не були відомими.

"Більше того, значна частина із нас не була відомими людьми, ми були звичайними людьми, у яких кількасот, може, пару тисяч друзів на Facebook. І коли ти раптово потрапляєш під софіти і під цілодобову увагу медіа, в тебе просто немає навички так себе поводити. Тому ти якісь речі робиш так, як ти раніше робив, починаєш на робочому місці в залі щось робити", - зазначив Корнієнко.

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