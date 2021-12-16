"Дію" постійно хочуть купити, - Федоров
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Комунікація щодо продажу "Дії" постійно відбувається з різними країнами, компаніями, які хочуть допомогти або продати, або представляють інші країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC.
"Ми не сфокусовані зараз на цьому, ми хочемо зацифрувати всі послуги, хочемо, щоб все це стабільно працювало. Ми не хочемо розфокусуватися", - зазначив він.
За словами міністра, пропозиції з продажу надходять постійно.
"Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров.
Міністр допускає можливість того, що технологією "Дії" ділитимуться.
Будь ласка, зачекайте...
«Дію» розробила команда волонтерів EPAM. За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.
Про російсько-білоруські корені компанії EPAM (ймовірні загрози від ФСБ Росії та КДБ Білорусі) багато дискутували в травні 2020-го під час гучного скандалу через «злив персональних даних з «Дії» та їх продаж в телеграм-каналах, але Михайлу Федорову вдалося тоді терміново змінити керівництво Держспецзв'язку, перекласти вину на інших та загасити потужну хвилю підозр, оформивши через «своїх людей» фейковий атестат КСЗІ на «Дію» (див. КСЗІ на «Дію» - більше року брехні).
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров. Джерело: https://censor.net/ua/n3305551
Тоесть конкретики никакой, кто что сколько предложили и тд. Если за монобанк предлагали ярды, так это озвучивалось сразу, так как такие новости дают рост цены продукту.А тут полный туман нагнан исключительно для оправдаания влитых средств ( а влито нехило для такого как рассказывают - посути агрегатора документов).Может кто и поинтерисовался ценой мимоходом, но предложений небыло 100%, иначеб раструбили об этой "победе" сколько предложили и за что и бубочка лично светился на экране.
Для Зеленского "Дия" такой же фетиш как и "Велике будівництво". Т.к. хавстаться особо нечем, то этот эксклюзивчик он запрещает продавать кому-либо. Но у нас есть большие сомнения в переизбрании его на второй срок. И мы понимаем, что с уходом Зеленского "денежный дождь" в Дии закончиться. Вот и ведем переговоры на всякий случай в вялотекущем режиме: ни да, ни нет не говорим покупателям. Как только будет понятно, что Зеля в пролете, разработки продадим и свалим на острова с золотыми парашютами.
Добре, що в це лайно не вступив.