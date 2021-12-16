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Новини Політика України
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Федоров Михайло (533) Дія (450)

"Дію" постійно хочуть купити, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комунікація щодо продажу "Дії" постійно відбувається з різними країнами, компаніями, які хочуть допомогти або продати, або представляють інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC.

"Ми не сфокусовані зараз на цьому, ми хочемо зацифрувати всі послуги, хочемо, щоб все це стабільно працювало. Ми не хочемо розфокусуватися", - зазначив він.

За словами міністра, пропозиції з продажу надходять постійно.

"Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров.

Міністр допускає можливість того, що технологією "Дії" ділитимуться.

Читайте: Люди, які працюють з "Дією", не мають доступу до даних людей, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Уточнюйте, хочуть купити Дію, чи особисті дані?
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16.12.2021 11:59
+8
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16.12.2021 12:03
+8


«Дію» розробила команда волонтерів EPAM. За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.
Про російсько-білоруські корені компанії EPAM (ймовірні загрози від ФСБ Росії та КДБ Білорусі) багато дискутували в травні 2020-го під час гучного скандалу через «злив персональних даних з «Дії» та їх продаж в телеграм-каналах, але Михайлу Федорову вдалося тоді терміново змінити керівництво Держспецзв'язку, перекласти вину на інших та загасити потужну хвилю підозр, оформивши через «своїх людей» фейковий атестат КСЗІ на «Дію» (див. КСЗІ на «Дію» - більше року брехні).
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
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16.12.2021 12:12
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Уточнюйте, хочуть купити Дію, чи особисті дані?
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16.12.2021 11:59 Відповісти
Швидше за все дані. Або сам код щоб розуміти які помилки в ньому є. Бо сам цей додаток не має великої цінності.
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16.12.2021 13:13 Відповісти
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16.12.2021 12:03 Відповісти
Есть такие идиоты?
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16.12.2021 12:03 Відповісти
Что-то много Федорова
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16.12.2021 12:04 Відповісти
Про ковид уже мало что интересного, вот приходится
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16.12.2021 12:06 Відповісти
Ну оскільки вже давно продаються бази даних з податкової, пенсійного фонду і інших держ.установ, то це питання часу коли всі дані з дії будуть доступні всім бажаючим.
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16.12.2021 12:06 Відповісти
Хочуть значить куплять. Чи це він вже почав так торгуватися? Набиває ціну....
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16.12.2021 12:07 Відповісти
гешефт оправдать хочет...деньги из воздуха ведь...
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16.12.2021 12:10 Відповісти


«Дію» розробила команда волонтерів EPAM. За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів.
Про російсько-білоруські корені компанії EPAM (ймовірні загрози від ФСБ Росії та КДБ Білорусі) багато дискутували в травні 2020-го під час гучного скандалу через «злив персональних даних з «Дії» та їх продаж в телеграм-каналах, але Михайлу Федорову вдалося тоді терміново змінити керівництво Держспецзв'язку, перекласти вину на інших та загасити потужну хвилю підозр, оформивши через «своїх людей» фейковий атестат КСЗІ на «Дію» (див. КСЗІ на «Дію» - більше року брехні).
https://legalinform.org/news/iz-rossii-s-********-vuha-chiyih-spetssluzhb-stirchat-za-rozrobkoyu-diyi/?_utl_t=tw
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16.12.2021 12:12 Відповісти
Так-так, всі хто працює в ЕПАМі заслані козачки!
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16.12.2021 13:21 Відповісти
За словами міністра, пропозиції з продажу надходять постійно.
Є якісь громадські організації, мета яких розвивати цифрову трансформацію в різних країнах, держави. ... Ми спілкуємося у фоновому режимі. Тобто ми проводимо презентації, відповідаємо, ділимося досвідом. Якщо буде конкретна пропозиція від конкретної країни, і будемо розуміти, що в нас на це є час, для впровадження технологій в цих країнах, ми будемо це робити. Це бренд нашої країни. Рано чи пізно ми прийдемо до того етапу, що наш підхід до побудови цифрової держави будуть інші переймати", - пояснив Федоров. Джерело: https://censor.net/ua/n3305551

Тоесть конкретики никакой, кто что сколько предложили и тд. Если за монобанк предлагали ярды, так это озвучивалось сразу, так как такие новости дают рост цены продукту.А тут полный туман нагнан исключительно для оправдаания влитых средств ( а влито нехило для такого как рассказывают - посути агрегатора документов).Может кто и поинтерисовался ценой мимоходом, но предложений небыло 100%, иначеб раструбили об этой "победе" сколько предложили и за что и бубочка лично светился на экране.
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16.12.2021 12:15 Відповісти
он просто вакцинированый,чтоб вы поняли!
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16.12.2021 12:18 Відповісти
Мені ваша Дія і задарма не потрібна.
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16.12.2021 12:21 Відповісти
Перевожу слова Федорова на человеческий:
Для Зеленского "Дия" такой же фетиш как и "Велике будівництво". Т.к. хавстаться особо нечем, то этот эксклюзивчик он запрещает продавать кому-либо. Но у нас есть большие сомнения в переизбрании его на второй срок. И мы понимаем, что с уходом Зеленского "денежный дождь" в Дии закончиться. Вот и ведем переговоры на всякий случай в вялотекущем режиме: ни да, ни нет не говорим покупателям. Как только будет понятно, что Зеля в пролете, разработки продадим и свалим на острова с золотыми парашютами.
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16.12.2021 12:21 Відповісти
обіцяти одружитися і одружитися трохи різні речі
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16.12.2021 12:23 Відповісти
І хто хоче? Що там в дії такого?
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16.12.2021 12:52 Відповісти
Мабуть, Федоров постійно хоче Дію продати.

Добре, що в це лайно не вступив.
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16.12.2021 13:04 Відповісти
Ти багато чого втратив і не отримаєш зєліну тисячу. . Чи як кажуть мої батьки ,в яких нумає смартфона " Нехай та тисяча Зєлі на вінок буде".
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16.12.2021 17:23 Відповісти
Я не заслужив ту тисячу
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16.12.2021 20:13 Відповісти
Кто?! Тот , кто ее разрабатывал? "«Дію» розробила команда волонтерів EPAM. За інформацією з веб-сайту піблічних закупівель ООО «Эпам Систэмз» в РФ розробляє програмне забезпечення для Сбербанк Росії, ВТБ, Ростелекому, Яндекс.Деньги, пошти Росії, Лукойлу, ДОМ.РФ, страхових компаній та інших підприємств - тобто, оминути ФСБ та не попасти під його контроль - без жодних шансів."
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16.12.2021 13:06 Відповісти
 
 